Los turismos enchufables de segunda mano siguen ganando terreno en el mes de junio

El mercado de turismos y todoterrenos de ocasión en España ha cerrado la primera mitad del año superando la barrera del millón de operaciones. Según los datos publicados por las patronales del sector, GANVAM y Faconauto, en el acumulado del primer semestre se registraron 1.091.218 unidades, lo que representa un crecimiento del 1,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Con estas cifras, por cada vehículo nuevo matriculado en España se venden actualmente 1,7 automóviles de segunda mano.

El empuje de los modelos con enchufe

Las motorizaciones electrificadas siguen ganan protagonismo en el mercado de segunda mano, acumulando notables incrementos en sus volúmenes de ventas durante los primeros seis meses del ejercicio:

Eléctricos puros: Registran una subida del 45,3% , con un total de 18.677 unidades transferidas.

Registran una subida del , con un total de 18.677 unidades transferidas. Híbridos enchufables: Crecen un 49% en el semestre, alcanzando las 28.552 operaciones.

Gracias a este impulso, los modelos equipados con enchufe ya representan el 4,3% del total del mercado de ocasión.

Por el contrario, los vehículos usados con motores de combustión han cerrado la primera mitad del año en signo negativo. El diésel, a pesar de seguir concentrando la mayoría de las operaciones con un 48,1% de cuota, sufrió una caída del 4,2%. Por su parte, las transacciones de modelos de gasolina retrocedieron un 0,3%, quedándose en 388.075 unidades.

Las flotas corporativas dinamizan las ventas

El comportamiento positivo del sector se ha visto sostenido principalmente por la renovación de flotas de las empresas de alquiler (rent a car), cuyas operaciones con vehículos usados crecieron un 15,5% hasta junio. Como consecuencia directa, las ventas de modelos seminuevos (aquellos con menos de un año de antigüedad) se elevaron un 15,7% en el semestre.

Noticias relacionadas

Si se analizan de forma aislada los datos del mes de junio, este cerró con un total de 186.775 unidades comercializadas, lo que supone un incremento del 6,5% frente al mismo mes del año anterior. Este repunte mensual estuvo fuertemente condicionado por el tirón de los turismos usados de entre 3 y 5 años, cuyas ventas aumentaron más de un 17% en junio y por el incremento del 21% en las operaciones procedentes de flotas de renting.