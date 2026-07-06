El truco de la Guardia Civil para el maletero que salva vidas

A la hora de afrontar un viaje en carretera, revisar la presión de los neumáticos, el estado del motor y que todo el mundo lleve el cinturón puesto son pasos obligatorios. Sin embargo, hay un gesto crucial que la mayoría de los conductores olvida y que la Guardia Civil ha querido recordar para evitar tragedias en el habitáculo.

A través de un video en su cuenta oficial de Instagram, los agentes han lanzado una advertencia directa: debes abrochar los cinturones de los asientos traseros aunque nadie viaje en ellos.

¿Por qué los asientos vacíos necesitan el cinturón?

El motivo detrás de esta recomendación no es proteger a un pasajero invisible, sino frenar el equipaje. En caso de un frenazo brusco o impacto, los respaldos de los asientos traseros sufren una presión enorme por la inercia de las maletas que van en el maletero.

Si los cinturones están abrochados, actúan como escudo extra de contención, evitando que los asientos cedan y la carga salga despedida hacia la parte delantera. “Los cinturones de atrás abrochados, aunque no haya nadie. De esta forma evitarías que la carga del maletero acabe en el interior del vehículo”, detallan desde la guardia civil.

El “efecto misil”: una maleta puede pesar 40 veces más

El peligro de llevar la carga suelta o mal colocada es puramente físico. La Guardia Civil alerta de que, ante una deceleración brutal, cualquier objeto multiplica su peso por efecto de la velocidad. Una maleta mal posicionada puede llegar a pesar 40 veces más en su impacto, transformándose en un auténtico “misil” directo hacia los ocupantes delanteros.

Para evitarlo, las pautas de seguridad son claras:

Lo más pesado, abajo y al fondo: Coloca los bultos de mayor peso en la base del maletero y pegados al respaldo de los asientos.

Coloca los bultos de mayor peso en la base del maletero y pegados al respaldo de los asientos. Usa los anclajes: Si tu coche dispone de argollas o redes de sujeción, aprovéchalas.

Si tu coche dispone de argollas o redes de sujeción, aprovéchalas. Habitáculo limpio: Evita llevar bolsas o equipaje suelto en la zona de los pasajeros; resta visibilidad y multiplica el riesgo de lesiones.

Modificar la conducción al ir cargados

Llevar el coche a plena carga no solo cambia la física de un posible impacto, sino el comportamiento del propio vehículo en marcha. Desde la Guardia Civil recuerdan que un coche muy cargado necesitará más metros para frenar y responderá con menor agilidad al acelerar, por lo que es vital aumentar la distancia de seguridad.

Los objetos pequeños tampoco se libran: cualquier cartera, móvil o botella de agua debe ir en la guantera o en los compartimentos de las puertas. Si el maletero se queda corto, la solución es recurrir a cofres de techo o portaequipajes homologados.

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Como cierre a su campaña de concienciación, la Guardia Civil lanza un mensaje directo al conductor: “Tu equipaje no tiene cinturón, pero tú sí que tienes cabeza”.