Toda la tecnología que vas a poder encontrar en el nuevo Zeekr 7GT

El nuevo Zeekr 7GT destaca por incorporar avanzados sistemas tecnológicos, combinando una potente arquitectura informática, sistemas de asistencia a la conducción de última generación, conectividad permanente y una experiencia digital diseñada para evolucionar mediante actualizaciones remotas.

En el centro de todo el ecosistema tecnológico se encuentra un procesador Qualcomm Snapdragon 8295, acompañado por 4 GB de memoria y 32 GB de almacenamiento. Este chip ofrece una capacidad de procesamiento de hasta 30 TOPS, permitiendo una gestión rápida y fluida de todas las funciones del vehículo. Algo necesario ya que casi todo el vehículo se gestiona a través de la pantalla central.

La experiencia digital se articula en torno a una instrumentación digital de 13 pulgadas para el conductor y una pantalla táctil OLED central de 15 pulgadas desde la que se controlan todas las funciones del vehículo. A ello se suma un avanzado Head-Up Display con realidad aumentada de 35,5 pulgadas que proyecta información como velocidad, navegación, alertas de seguridad y datos de conducción directamente en el campo visual del conductor.

Zeekr 7GT / Zeekr

El sistema multimedia Zeekr Entertainment, desarrollado sobre Android Automotive OS en colaboración con 3SS, ofrece acceso integrado a servicios de vídeo en streaming, televisión en directo y contenidos informativos de más de 15 proveedores internacionales. Esta función está pensada para ser disfrutada durante, por ejemplo, los momentos de carga de la batería del coche, que por supuesto es 100% eléctrico. Tiene dos tamaños de batería, entre los 75 y los 100 kWh.

Zeekr 7GT / Zeekr

La interfaz del sistema permite acceder a las funciones principales, incluyendo climatización, calefacción de los asientos, modos de conducción, iluminación y asistentes de seguridad. Además, incorpora botones físicos específicos en el volante (pocos y sirven, por ejemplo, para regular los retrovisores) y uno personalizable situado tanto en el volante como en la consola central para acceder directamente a funciones configurables por el usuario.

Conducción autónoma nivel 2

La navegación inteligente de Zeekr es uno de los elementos tecnológicos más destacados. El sistema, galardonado con el AutoTech Breakthrough Award 2025, integra gráficos 3D de alta definición, información de tráfico en tiempo real, imágenes por satélite, previsiones meteorológicas, límites de velocidad, alertas de radares y una base de datos completa de estaciones de carga. Las indicaciones pueden visualizarse simultáneamente en el Head-Up Display, el cuadro de instrumentos y la pantalla central.

Zeekr 7GT / Zeekr

En materia de asistencia a la conducción, el Zeekr 7GT incorpora el sistema Zeekr Assisted Drive, desarrollado y validado durante más de 200.000 kilómetros en 15 países europeos. El vehículo ofrece funciones de conducción autónoma de Nivel 2, incluyendo control de crucero adaptativo inteligente, asistente de mantenimiento de carril, cambio automático de carril y reconocimiento del estado de los semáforos. Para gestionar estas funciones, el vehículo cuenta con un completo conjunto de siete cámaras, tres radares y doce sensores ultrasónicos, calibrados específicamente para las condiciones de circulación europeas.

Otra de las innovaciones es Zeekr Surround Reality View, una representación avanzada del entorno que muestra en tiempo real vehículos, peatones, bicicletas y marcas viales tanto en el cuadro de instrumentos como en el Head-Up Display, mejorando la percepción de la situación por parte del conductor.

Aparca solo, desde dentro y fuera del vehículo

Las maniobras de aparcamiento también se benefician de la tecnología incorporada. El sistema Automatic Parking Assist permite identificar plazas disponibles y realizar automáticamente maniobras en batería, en paralelo o perpendiculares, tanto desde dentro como desde el exterior del vehículo con la aplicación y la función Remote Parking. Además, la función Fingertip Parking facilita las maniobras en espacios sin delimitaciones claras, escogiendo manualmente dónde se quiere estacionar el Zeekr 7GT y dejando que él haga todo el trabajo de maniobrar.

La conectividad es otro de los pilares tecnológicos del 7GT. Todos los vehículos incluyen cuatro años de servicios Zeekr Connected Standard, que proporcionan acceso a la aplicación móvil de la marca, Apple CarPlay, Android Auto y navegación conectada. El paquete opcional Zeekr Connected Premium añade acceso a plataformas de streaming y televisión en directo, además de 7 GB de datos móviles mensuales integrados.

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Zeekr 7GT / Zeekr

Por último, el Zeekr 7GT ha sido desarrollado como un vehículo definido por software. Gracias a las actualizaciones remotas OTA, el sistema puede recibir nuevas funciones, mejoras de rendimiento, optimizaciones de software y actualizaciones de seguridad durante toda la vida útil del vehículo, permitiendo que la experiencia tecnológica evolucione continuamente con el paso del tiempo.