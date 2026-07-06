GAC Aion V, un nuevo SUV eléctrico chino, que apunta alto

El GAC Aion V llega a España con una receta clara: un SUV eléctrico de tamaño medio, mucho equipamiento desde el acabado de acceso y una ambición evidente por ofrecer una percepción más cuidada de la habitual en su franja de precio. Mide 4,60 metros, desarrolla 204 CV y anuncia 510 kilómetros de autonomía WLTP.

Su precio parte de 28.195 euros para el acabado Premium y alcanza los 30.795 euros en el Luxury, eso sí, siempre que se descuente la oferta por financiación, ayudas públicas del Plan Auto+ y CAES. No busca ser el eléctrico chino más barato, sino colocar una dotación muy completa y una buena sensación de calidad en un escalón asequible.

GAC Aion V / GAC

A primera vista, el Aion V entra por los ojos. No ofrece las típicas estridencias orientales con ornamentaciones excesivas o elementos extraños, sino que presenta una imagen sobria, robusta y bastante fácil de encajar en el mercado europeo, con pasos de rueda marcados, llantas de 19 pulgadas y una firma luminosa que le da personalidad sin convertir el diseño en un ejercicio estridente.

Su aspecto sólido también conecta con el pasado vinculado a los 4x4 de la marca y ayuda a que el coche transmita una presencia que parece querer ir un paso más allá de lo habitual entre muchos SUV elécticos. No se puede hablar de modelo premium, pero sí de un producto que mira de cerca a ese terreno por diseño, calidad percibida y nivel de equipamiento.

El interior es uno de sus principales argumentos. Las plazas traseras son enormes y ofrecen un nivel de confort que llama la atención desde el primer contacto. GAC anuncia hasta 1,1 metros de espacio para las piernas si se adelanta el asiento del acompañante, además de respaldos reclinables y un modo de descanso que permite configurar la plaza posterior derecha como una especie de tumbona. También hay 30 huecos repartidos por el habitáculo, dos espacios para teléfonos en la consola central y un maletero de 427 litros, ampliable hasta 978 litros al abatir los asientos traseros. El portón es eléctrico de serie y la altura de carga se sitúa en 74 centímetros, un dato útil para quien cargue maletas o bultos con frecuencia.

GAC Aion V / GAC

La percepción de los materiales y ajustes es, probablemente, lo que más sorprende. Las superficies que quedan al alcance de la mano emplean materiales blandos, incluidos paneles de puerta y salpicadero, y los remates transmiten un cuidado poco habitual en un modelo que parte de menos de 30.000 euros con ayudas y financiación. Los acabados, las texturas y el tacto general dejan una impresión muy positiva.

El coche incorpora un cuadro digital de 8,9 pulgadas y una pantalla central de 14,6 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto. La digitalización es completa, quizá demasiado. Casi todas las funciones pasan por la pantalla, incluidos ajustes tan cotidianos como los retrovisores exteriores, y se echan de menos mandos físicos para resolver acciones cotidianas sin apartar tanto la atención de la conducción. Es uno de los puntos más mejorables de una propuesta muy centrada en el uso táctil.

Confort antes que deportividad

El Aion V monta un motor eléctrico delantero de 204 CV (150 kW), con 240 Nm de par. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanza 160 km/h. La batería LFP tiene una capacidad de 75,26 kWh y admite carga rápida de hasta 180 kW, con un paso del 10 al 80% en 24 minutos o del 30 al 80% en 18 minutos.

Interior del GAC Aion V / GAC

En marcha, la prioridad está claramente en el confort. La respuesta inicial es inmediata, como corresponde a un eléctrico, pero el carácter general no invita a correr, sino a disfrutar del silencio de rodadura, el aplomo y una forma de avanzar que parece pensada para hacer los kilómetros más agradables. El vidrio acústico de las ventanillas laterales y el trabajo en zonas como retrovisores o pilar A ayudan a reforzar esa sensación.

Los dos acabados incluyen todo lo importante y mucho más: techo panorámico, portón eléctrico, asientos delanteros calefactados, ventilados y con masaje, cámaras de 360 grados, bomba de calor, carga inalámbrica, asistentes de conducción y climatizador bizona. El Luxury añade esencialmente la nevera situada en el reposabrazos central, con 6,6 litros de capacidad y posibilidad de funcionar entre -15 y 50 grados.

Noticias relacionadas

Plazas traseras del GAC Aion V / GAC

El Aion V se presenta así como un SUV eléctrico muy completo, espacioso y confortable, con una calidad percibida que puede colocarlo cerca de propuestas más aspiracionales. La garantía general es de ocho años o 160.000 kilómetros, mientras que la batería mantiene esa duración temporal y amplía el límite hasta los 200.000 kilómetros, siempre que conserve al menos el 70% de su capacidad.