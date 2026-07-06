Novedad
Fiat actualiza su micromovilidad con el Topolino, Tris y Multiplina
Fiat quiere facilitar el movimiento urbano y hacerlo con estilo y diseño. Así lo atestiguan el Topolino que ya está en el mercado y el Tris que llegará en septiembre. Es solo una muestra porque ya tiene preparado un mini-Multipla que exhibirá en el salón de París
Mª Ángeles Pujol
Hay muchas maneras de demostrar el poderío o la influencia que una marca tiene. En Italia, Fiat ha tenido ocasión de demostrarlo muchas veces pero hasta ahora no había logrado que el Vaticano autorizara el que por las calles de su ciudad circularan sus coches de prueba. Y eso es lo que ha pasado con el Topolino que hemos podido conducir en un corto recorrido, eso sí, pero lo hemos hecho.
La ocasión ha coincidido con la presentación del nuevo Tris, el primer vehículo eléctrico de tres ruedas de la marca para el reparto sostenible de última milla. Olivier François, Ceo de Fiat Europa, está muy convencido de sus posibilidades y entiende que hay hasta 300.000 usuarios potenciales en toda Europa que se beneficiarán de este tipo de transporte profesional.
La ciudad es para mi
El Topolino está pensado para la ciudad como lo demuestran sus dimensiones. Tiene una longitud de 2,53 metros, lo que facilita su maniobrabilidad y encontrar un hueco para aparcar. El año pasado alcanzó el liderazgo europeo en el mercado de los cuadriciclos eléctricos y en lo que llevamos de año y va camino de marcar el mejor récord histórico pues ya registra un aumento del 30 por ciento respecto a 2025.
El Topolino es un cuadriciclo ligero eléctrico que exhibe una imagen simpática y muy “made in Fiat” fácilmente reconocible. Puede alcanzar una velocidad máxima de 45 kilómetros y con su batería de 5,4 kW dispone de una autonomía de hasta 75 kilómetros. Su recarga se realiza en una toma de electricidad casera.
Para aquellos que piensan más en una versión playera, el carrocero Vilebrequin lanzó el pasado año una versión sin puertas. Sin embargo, ahora ha sacado una versión con puertas y techo de cristal o de lona.
Para los más deportivos está la versión Topolino Sport Special Edition en cuya decoración no pueden faltar las bandas verticales y el recuerdo al emblemático Nuova 500 Sport de 1958. Está disponible en cuatro colores y para que la experiencia resulte aún más atractiva, todos los clientes del Topolino Sport recibirán el nuevo kit de altavoces estéreo duales Monsterlino con Bluetooth y sonido de alta fidelidad.
El Topolino está a la venta a partir de un precio de 8.890 euros.
Tres ruedas para profesionales
Para el mes de septiembre Fiat anuncia el inicio de la comercialización del Tris, un vehículo eléctrico de tres ruedas diseñado en el Centro de Stile de Turin y fabricado en Marruecos destinado al reparto en ciudad ya que ofrece capacidad de carga y gran agilidad y maniobrabilidad.
Mide 3,17 metros, ofrece 2,25 metros cuadrados de espacio para carga y puede acoger hasta 540 kilos de carga máxima. Monta un motor eléctrico de 48V que ofrece una potencia de 9 kW pudiendo alcanzar una velocidad máxima de de 45 km/h.
Dispone de una batería de 6,9 kWh que se puede recargar en un enchufe de 220V. En tres horas y media la recarga pasa del 0 al 80 por ciento y en poco menos de cinco horas la recarga es completa en cuyo caso se dispone de una autonomía de 90 kilómetros. De momento el precio en nuestro mercado no se ha dado a conocer.
Habrá un mini-Multipla
Olivier François mostró también la primera imagen del Multiplina Concept, una reinterpretación audaz del legendario Fiat 600 Multipla de 1956, aunque en este caso se mostró solo con dos puertas y tendrá una capacidad para cuatro plazas. Se presentará en el Salón de París y su comercialización se espera que llegue en el 2028.
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