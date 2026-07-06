Ferrari busca redimirse del Luce con el 12Cilindri Manuale

El l Ferrari 12Cilindri Manuale parece pensado para recuperar el rumbo que la marca italiana había perdido con el Luce. Aunque no es una respuesta oficial a la catástrofe de su primer modelo 100% eléctrico, sin duda es un gesto que alivia a quienes siguen entendiendo Ferrari a través de un motor de doce cilindros, una palanca y un pedal de embrague.

Bajo el largo capó del 12Cilindri Manuale hay un V12 atmosférico de 6.5 litros, con 830 CV a 9.250 rpm, 678 Nm de par a 7.250 rpm y un régimen máximo de 9.500 vueltas. Ferrari conserva así una de las configuraciones que mejor resumen su historia, pero la combina con una solución moderna que busca recuperar las sensaciones de un cambio manual.

Ferrari 12 Cilindri Manuale / Kai Grossmann

No se trata de una caja manual convencional. El sistema se llama Manuale by-wire y utiliza una palanca, un pedal de embrague y una electrónica específica para controlar la transmisión F1 de doble embrague y ocho velocidades. La idea no es esconder la tecnología, sino emplearla para trasladar al conductor una interacción más física con el coche.

La palanca permite seleccionar seis relaciones y la marcha atrás en modo manual. También existe un modo automático, pensado para quien no quiera usar el embrague en todo momento. Esa doble posibilidad hace que el 12Cilindri Manuale no renuncie a la comodidad, aunque su razón de ser está en otra parte: devolver al conductor una participación que las levas del volante habían ido reduciendo.

Interior del Ferrari 12 Cilindri Manuale / Ferrari

Ferrari ha eliminado precisamente esas levas, algo inusual en sus modelos de los últimos años. El gesto vuelve a concentrarse en la mano derecha y el pie izquierdo, con una rejilla de cambio que recupera la disposición clásica de seis marchas y marcha atrás arriba a la izquierda. El conjunto no pretende ser una recreación decorativa, porque la marca ha trabajado las resistencias, los puntos de carga y la respuesta de la palanca para que cada inserción tenga una lectura clara.

Un cambio que no quiere ser un adorno

El sistema incorpora un módulo mecánico con sensores y articulaciones que reproduce las cargas de una caja manual durante la sincronización y el acoplamiento de las marchas. Si el conductor intenta seleccionar una relación incorrecta o no acciona el embrague cuando corresponde, el mecanismo puede bloquear la maniobra.

Ferrari 12 Cilindri Manuale / Kai Grossmann

También el embrague busca alejarse de una simple simulación. El pedal registra la presión y el recorrido para traducirlos de forma electrónica en la actuación de los embragues de la DCT, pero Ferrari ha integrado elementos mecánicos para reproducir la carga que se espera bajo el pie. Si la coordinación es buena, el cambio resulta fluido. Si no lo es, puede haber resistencia, tirones o incluso un calado.

Esa parte es importante porque refuerza el carácter del coche. El 12Cilindri Manuale permite hacer doble embrague y punta-talón, pero también deja que el conductor se equivoque. La experiencia no queda reducida a mover una palanca con un tacto artificial, sino que exige atención y cierta precisión.

Las prestaciones siguen estando a la altura de lo que se espera de un Ferrari. El modelo acelera de 0 a 100 km/h en 2,9 segundos, supera los 340 km/h y declara un peso en vacío de 1.565 kg. Son datos que sitúan al 12Cilindri Manuale en el territorio de los grandes deportivos, aunque su atractivo no depende solo de lo rápido que sea.

Ferrari 12 Cilindri Manuale / Kai Grossmann

Ferrari fabricará 1.499 unidades, una cifra vinculada a la cilindrada del primer V12 de la marca construido en 1947. El modelo contará además con acabados específicos de Tailor Made, llantas forjadas exclusivas y detalles exteriores inspirados en el Ferrari 365 GTB/4.

Noticias relacionadas

Después de la discusión abierta por el Luce, el 12Cilindri Manuale representa una vuelta a códigos que los aficionados reconocen de inmediato. Un V12 sin turbo, una palanca, tres pedales y la posibilidad de equivocarse forman una combinación que no necesita grandes explicaciones para quien busca una conducción más implicada.