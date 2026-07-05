Para muchos conductores, el cuentakilómetros es solo una sucesión de números, pero para Peter Kirchoff representa una historia de pasión y constancia. El pasado 20 de junio de 2026, su MINI Cooper D alcanzó la simbólica cifra de 1.000.000 de kilómetros. El escenario elegido para registrar este récord no fue casual: la fábrica de Oxford, el corazón neurálgico de la marca y el lugar donde se produce el coche.

Kirchoff configuró este vehículo exactamente según sus preferencias personales justo 30 años después de recibir su primera clase de conducción. Aunque el coche iba a destinarse principalmente a trayectos de larga distancia, su condición de seguidor de la firma británica hizo que no contemplase otra opción. Doce años después, la decisión ha demostrado ser un éxito absoluto de fiabilidad.

Un MINI Cooper D de leyenda: Peter Kirchoff alcanza el millón de kilómetros con el motor original / ANDREW BAILEY

"Nemo" y el metódico desarrollo del "Project one M"

El vehículo recibió muy pronto el cariñoso apodo de "Nemo", debido a su llamativa combinación de color Volcanic Orange con franjas blancas en el capó. Lo que comenzó como la entrega de un coche convencional en el concesionario Autohaus Schmidt de Hamm se convirtió en un plan minuciosamente trazado: el denominado "The Project one M".

Este proyecto nació con el objetivo de demostrar la durabilidad del coche a lo largo de doce años. Lejos de dejarlo al azar, Kirchoff ha compartido el día a día de este desafío de forma transparente a través de su perfil de Facebook, donde ha documentado, analizado y compartido de manera continua todos los datos de conducción. El millón de kilómetros es, por tanto, el resultado de una hoja de ruta ejecutada de forma sistemática tras viajar por 25 países.

Eficiencia y fiabilidad mecánica sin precedentes

Una de las claves más sorprendentes de esta hazaña es el estado de conservación del coche. A lo largo de estos doce años y del millón de kilómetros recorridos, el MINI Cooper D ha destacado por tener:

Mecánica intacta: Conserva el motor original de fábrica.

Conserva el motor original de fábrica. Historial limpio: No ha sufrido ningún accidente ni ha requerido reparaciones de gran envergadura.

No ha sufrido ningún accidente ni ha requerido reparaciones de gran envergadura. Consumo registrado: El vehículo ha homologado medias excepcionalmente bajas, situando el consumo medio en 2,95 l/100 km (si bien el propio propietario destaca registros de hasta 2,56 litros en sus trayectos).

"Mi MINI nunca me ha fallado: el motor original, ninguna reparación importante, ningún accidente… y un consumo sensacionalmente bajo. Cualidades con las que otros conductores de larga distancia solo pueden soñar", afirma Peter Kirchoff al evaluar la resistencia de su compañero de viaje.

Un MINI Cooper D de leyenda: Peter Kirchoff alcanza el millón de kilómetros con el motor original / ANDREW BAILEY

Oxford: un regreso al lugar de nacimiento

Haber alcanzado la meta precisamente en la planta de Oxford añade un fuerte componente emocional. Esta factoría es la cuna del MINI moderno, cuya primera unidad salió de las líneas de montaje el 26 de abril de 2001 (aunque la planta ya ensamblaba los Mini clásicos desde 1959). El logro de "Nemo" coincide de este modo con la celebración de los 25 años de producción de la era moderna de la marca.

Markus Grüneisl, director de las plantas de Oxford y Swindon, recibió personalmente al propietario y destacó el valor del hito para los trabajadores: "Este hito es un homenaje perfecto a la experiencia y dedicación de nuestro equipo. Estamos orgullosos de que un MINI fabricado aquí pueda alcanzar 1.000.000 de kilómetros con facilidad y seguir luciendo así de bien".

El siguiente paso: rumbo al millón de millas

Haber completado el Project one M no supone el final del camino para Peter Kirchoff ni para "Nemo". El propietario ya ha anunciado el inicio inmediato de su siguiente desafío: el "One Million Miles Project" (Proyecto de Un Millón de Millas).

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Preguntado por la posibilidad teórica de que el coche pueda flaquear antes de alcanzar esta nueva y ambiciosa meta, Kirchoff tiene clara la alternativa de futuro dentro de la propia evolución de la marca: en el improbable caso de que "Nemo" no resista el reto, su próxima adquisición será un MINI Aceman JCW E.