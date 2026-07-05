El fenómeno del caravaning atraviesa uno de sus mejores momentos. Lejos de tratarse de una moda pasajera, el turismo en autocaravana y camper continúa consolidándose impulsado por una forma diferente de entender los viajes: mayor libertad, contacto con la naturaleza, flexibilidad y experiencias personalizadas.

Según el estudio elaborado para Bridgestone, este mercado europeo mantendrá una evolución muy positiva en los próximos años, con una previsión de crecimiento anual compuesto del 7,3 % hasta 2031, cuando alcanzará un volumen cercano a los 32.500 millones de euros. Entre los factores que explican esta evolución destacan el auge de las escapadas de proximidad, el incremento del teletrabajo, el envejecimiento activo de la población y el crecimiento de las plataformas de alquiler de vehículos recreativos.

En este contexto, la demanda de componentes específicos también aumenta y uno de los elementos más determinantes para garantizar la seguridad y el confort durante un viaje sigue siendo el neumático.

Bridgestone Duravis Camper All Season: el neumático diseñado para responder al auge del caravaning durante todo el año / V.M.

Un neumático desarrollado específicamente para autocaravanas

Con el nuevo Bridgestone Duravis Camper All Season, el fabricante japonés entra por primera vez en un segmento que hasta ahora no contaba con un producto específico dentro de la familia Duravis. La experiencia acumulada durante años en neumáticos para vehículos comerciales ligeros y transporte profesional ha servido como base para desarrollar un producto pensado exclusivamente para las particularidades de las autocaravanas.

Este tipo de vehículos plantea unas exigencias muy diferentes a las de un turismo convencional. Soportan cargas muy elevadas durante largos desplazamientos, permanecen estacionados durante semanas o incluso meses y deben afrontar todo tipo de climatologías a lo largo del año. Precisamente por ello, Bridgestone ha diseñado un neumático capaz de combinar resistencia estructural, elevado kilometraje y un comportamiento equilibrado en cualquier estación.

Seguridad durante todo el año

Uno de los principales argumentos del Duravis Camper All Season es su capacidad para ofrecer un rendimiento constante independientemente de las condiciones meteorológicas. El neumático obtiene la máxima calificación europea (A) en adherencia sobre mojado, una característica especialmente importante en vehículos cuyo peso incrementa considerablemente las distancias de frenado. Además, dispone de las homologaciones 3PMSF y M+S, que certifican su aptitud para circular en condiciones invernales sin necesidad de recurrir a un neumático específico para nieve.

Este comportamiento es posible gracias a un diseño del dibujo desarrollado específicamente para este modelo. Las ranuras de gran volumen situadas en los hombros favorecen la evacuación del agua, mientras que la distribución optimizada de los tacos y de las aristas mejora tanto la tracción sobre superficies mojadas como la estabilidad sobre nieve.

A ello se suma un dibujo en forma de V que incrementa la motricidad en firmes deslizantes. Además, la distribución uniforme de la presión sobre la huella del neumático contribuye a evitar un desgaste irregular, prolongando así su vida útil. El compuesto incorpora un elevado contenido en sílice, una solución que permite mejorar el agarre en mojado sin penalizar el rendimiento sobre nieve.

Bridgestone Duravis Camper All Season: el neumático diseñado para responder al auge del caravaning durante todo el año / Bridgestone

Preparado para soportar el peso de una vivienda sobre ruedas

Si hay un aspecto que diferencia claramente a una autocaravana de cualquier otro vehículo es el esfuerzo permanente al que están sometidos sus neumáticos. El Duravis Camper All Season incorpora una carcasa reforzada específicamente diseñada para soportar cargas elevadas y largos periodos de estacionamiento sin sufrir deformaciones prematuras. Otro elemento pensado para este uso es el rib protector del flanco, una nervadura lateral que ayuda a proteger el neumático frente a golpes contra bordillos y rozaduras, uno de los daños más habituales durante las maniobras de vehículos de grandes dimensiones.

Esta estructura se complementa con el marcaje CP (Camping Pneus), una identificación específica para neumáticos destinados a autocaravanas que certifica su capacidad para trabajar bajo las condiciones propias de este tipo de vehículos.

Más kilómetros y mayor eficiencia gracias a ENLITEN

El nuevo neumático incorpora igualmente la tecnología ENLITEN, la plataforma de desarrollo más avanzada de Bridgestone y presente ya en buena parte de la gama más reciente del fabricante. Esta tecnología se basa en una utilización más eficiente de los materiales y en la reducción de la huella ambiental durante todo el ciclo de vida del producto, integrando rendimiento y sostenibilidad en un mismo desarrollo tecnológico.

En el caso del Duravis Camper All Season, ENLITEN permite mejorar la eficiencia de rodadura, reducir el consumo energético asociado al desplazamiento y aumentar la durabilidad del neumático, todo ello manteniendo elevados niveles de seguridad y comportamiento dinámico.

Esta tecnología también facilita la compatibilidad con vehículos eléctricos, un aspecto cada vez más relevante ante la llegada al mercado de nuevas autocaravanas electrificadas, capaces de soportar mayores pesos y entregar un elevado par motor desde el primer instante.

Bridgestone Duravis Camper All Season: el neumático diseñado para responder al auge del caravaning durante todo el año / Bridgestone

Una respuesta lógica a un mercado en plena transformación

Frente a soluciones derivadas de neumáticos para vehículos comerciales, el Bridgestone Duravis Camper All Season propone un desarrollo concebido desde el principio para responder a las exigencias reales de una autocaravana: grandes cargas, largos periodos de estacionamiento, viajes de miles de kilómetros y utilización durante cualquier época del año.

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Para el propietario, esta especialización se traduce en una mayor seguridad sobre mojado, un mejor comportamiento en invierno, una mayor resistencia al desgaste y una vida útil más prolongada. Todo ello contribuye tanto a viajar con mayor tranquilidad como a reducir los costes de mantenimiento a largo plazo.