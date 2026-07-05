En los inicios de la automoción, los tiradores de las puertas funcionaban casi como una extensión de la cerrajería del hogar: manillas metálicas exteriores idénticas a las de cualquier puerta convencional donde la prioridad era puramente funcional. Con el tiempo, estas piezas evolucionaron hacia mecanismos giratorios más compactos y, posteriormente, hacia soluciones accionadas por varillas o cables internos. Este avance separó el gesto de apertura del cierre, otorgando un lienzo en blanco a los diseñadores.

Fue a partir de los años cincuenta cuando la industria comenzó a entender el tirador como un elemento clave de estilo, apareciendo opciones tipo pestaña, pulsadores o mecanismos embutidos. El legendario Mercedes-Benz 300 SL ‘Gullwing’ marcó un hito histórico al anticipar la integración de la manilla dentro del diseño aerodinámico: una pieza pequeña, discreta y casi enrasada que demostró que la funcionalidad no estaba reñida con la limpieza estética de la carrocería.

De la ocultación estética a la fiebre eléctrica de Tesla

La búsqueda de la discreción visual dejó otros ejemplos disruptores en la historia, como los tiradores traseros del Alfa Romeo 156 (1997), camuflados en el marco de la ventanilla para otorgar a la berlina una silueta de coupé. Ya en la era moderna, el Tesla Model S (2012) popularizó los tiradores eléctricos autoescamoteables, que emergen automáticamente al desbloquear el vehículo.

Esta solución se ha convertido en una seña de identidad de los vehículos de nueva generación, especialmente eléctricos, gracias a tres grandes argumentos:

Permiten limpiar por completo las líneas laterales de la carrocería.

las líneas laterales de la carrocería. Refuerzan una imagen de marca tecnológica y minimalista .

. Contribuyen a mejorar la eficiencia aerodinámica, un factor clave para optimizar la autonomía de las baterías.

Adiós al tirador totalmente enrasado: China cambia las reglas para la próxima generación de puertas en el automóvil / Archivo

El nuevo marco regulatorio en China ante los fallos de batería

A pesar de su éxito estético, este diseño ha abierto un intenso debate sobre seguridad. El punto crítico surge en situaciones de emergencia o accidentes donde el coche puede sufrir una pérdida de alimentación eléctrica, dejando los tiradores inoperativos. La prioridad real no es el confort, sino garantizar que cualquier ocupante o equipo de rescate pueda abrir la puerta de manera rápida y mecánica tanto desde el interior como desde el exterior.

Ante este desafío, China ha tomado la iniciativa regulatoria. Su nueva normativa de seguridad, prevista para entrar en vigor el 1 de enero de 2027, exigirá de forma obligatoria que todos los vehículos cuenten con una función de apertura mecánica en ambos lados de la puerta. En la práctica, este veto técnico a los tiradores exclusivamente eléctricos promete transformar las tendencias globales de diseño.

En contraste, la situación en otros mercados presenta los siguientes matices:

Unión Europea: No prohíbe una arquitectura concreta. Su homologación se rige por el Reglamento UNECE n.º 11 (enfocado en cerraduras, bisagras y retención), permitiendo sistemas escamoteables si cumplen con los estándares generales de seguridad.

No prohíbe una arquitectura concreta. Su homologación se rige por el (enfocado en cerraduras, bisagras y retención), permitiendo sistemas escamoteables si cumplen con los estándares generales de seguridad. Estados Unidos: La normativa federal FMVSS 206 tampoco veta estos sistemas. Sin embargo, la NHTSA ha iniciado una investigación preliminar en modelos del Tesla Model Y de 2021 tras registrar quejas de usuarios que se quedaron bloqueados debido a fallos de voltaje en la batería de 12 V.

Tiradores semiocultos: la respuesta intermedia del LEPAS L8

El nuevo escenario plantea un rumbo claro para la industria: fusionar las ventajas estéticas y aerodinámicas de los perfiles limpios con la total fiabilidad de un mecanismo físico. Esto acelerará la adopción de soluciones mixtas que eviten depender de motores eléctricos para la apertura en caso de impacto.

El LEPAS L8 apuesta formalmente por los tiradores semiocultos / Lepas

Un ejemplo directo de esta evolución es el LEPAS L8, que apuesta formalmente por los tiradores semiocultos. Esta alternativa mantiene una apariencia moderna y tecnológica que consigue reducir la resistencia aerodinámica en torno a un 5 %, pero esquiva los problemas de los sistemas totalmente escamoteables.

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Su diseño está optimizado para resistir condiciones climáticas extremas, evitando la congelación en invierno y la acumulación de agua en episodios de lluvia intensa. Y lo más importante: incorpora una estructura de desbloqueo mecánico convencional que garantiza la apertura inmediata de la puerta ante cualquier pérdida de energía.