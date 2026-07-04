Andrew Li (CEO de Omoda Motors Spain): "Nuestros modelos han conectado con el público español, pero somos inconformistas, queremos darle más"

Si en esto del empuje de las marcas chinas en España hay una evidencia palpable, ésa es la del grupo Chery. Omoda y Jaecoo son sus puntas de lanza y, desde su llegada hace dos años, han establecido una estrecha relación con los clientes españoles que han empujado al grupo a fortalecer su presencia en nuestro país. Nuevas marcas como Lepas, Exlantix, iCaur (todas llegando) y la instalación de su cuartel general europeo en Barcelona son una muesta de esa confianza. El pasado junio fue su mes récord con 4.263 coches vendidos, un 97% de los cuales electrificados. En seis meses llevan 19.802 unidades entregadas, y subiendo...

EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica han charlado con Andrew Li, el CEO de Omoda Motors Spain (que por ahora engloba las marcas Omoda y Jaecoo) sobre el presente y el futuro que nos espera.

¿Cómo valora estos dos años y medio de Omoda & Jaecoo en España? ¿Hasta ahora se han cumplido las previsiones y objetivos?

La valoración es muy positiva. Los datos hablan por sí solos, pues hemos escalado posiciones en el mercado a una velocidad poco habitual y hoy competimos directamente con marcas históricas. Esto ha sido posible gracias a un producto que ha conectado muy bien con el cliente español, una red comercial que ha crecido con enorme rapidez —ya contamos con 105 concesionarios— y una estrategia centrada en generar confianza desde el primer día: calidad, transparencia, cercanía con nuestros clientes y una postventa sólida. Pero también forma parte de nuestra cultura mantener siempre una actitud inconformista. Hemos cumplido los objetivos, sí, pero nuestra ambición es seguir creciendo y consolidar un proyecto de largo recorrido.

En el corto-medio plazo, ¿qué posición quiere ocupar en el mercado sus marcas? ¿Y el grupo Chery Auto?

A corto y medio plazo, nuestra prioridad no es perseguir posiciones en los rankings, sino garantizar un crecimiento sostenible y saludable para la marca. Lo que más nos importa es que nuestros clientes se sientan satisfechos y confiados con Omoda y Jaecoo, y quiero agradecerles sinceramente la confianza que han depositado en nosotros. Aunque no estamos centrados en la clasificación del mercado, los resultados hablan por sí solos: algunos meses ya hemos alcanzado la quinta posición en el canal de clientes particulares. Esto confirma que estamos construyendo los cimientos adecuados y avanzando en la dirección correcta. En cuanto al producto, la clave está en nuestra tecnología híbrida e híbrida enchufable, que hemos bautizado como Super Hybrid System y que ya representa cerca del 8% de las ventas de estas energías en España. Y esto es solo el principio: con la llegada de nuevos productos y nuevas marcas del grupo, el potencial de crecimiento es enorme. Como solemos decir internamente, “sky ist he limit”.

Nuevo Lepas L8, desde Shanghai a Wuhu / Xavier Pérez

Omoda y Jaecoo, y ahora con la llegada de Lepas parecen dirigirse a un mismo tipo de cliente, ¿cómo las diferenciarán? ¿Cree que el grupo incorpora demasiadas marcas a la vez en un arranque?

Es una pregunta muy habitual, y comprensible. Pero nuestra estrategia es distinta a la de los grupos tradicionales. No trabajamos con una estructura vertical —entrada, mainstream, premium— sino con una lógica horizontal basada en estilos de vida. Omoda conecta con quienes buscan diseño futurista y una identidad muy expresiva. Jaecoo se dirige a un perfil más aventurero, urbano, pero con espíritu off‑road.Lepas representa individualidad y elegancia, una forma alternativa de entender el SUV, menos agresiva y más emocional.

¿Hay solapamientos?

Alguno, inevitablemente. Pero no es un problema: las personas no encajan en categorías rígidas. Precisamente por eso necesitamos varias marcas, para ofrecer a cada cliente una propuesta que realmente le represente.

Exlantix ET / Exlantix

La llegada de Exlantix y, previsiblemente, de iCaur les abre la puerta a nuevos segmentos. ¿Creen que pueden desplazar clientes de alguna de sus marcas que ya estarán en el mercado?

No. Cada marca nace para conectar con un tipo de cliente distinto. Exlantix e iCaur llegan con propuestas muy diferenciadas y, en este caso, el riesgo de canibalización es prácticamente nulo. Nuestra visión es clara: ninguna marca puede conectar con todos los clientes. Por eso ampliamos el portafolio, para que cada usuario encuentre su lugar sin tener que adaptarse a una única identidad.

¿Hay previsión de que la marca Chery llegue a España?

Por ahora no, pero es una opción abierta. La marca Chery ya opera en otros países europeos y recientemente confirmó su entrada en Francia. Si el algún momento consideramos que aporta valor al mercado español, tomaremos la decisión.

¿Es importante que la sede europea de Chery Auto esté en España? ¿Eso les puede dar más fuerza en el mercado nacional?

Sin duda. España fue la puerta de entrada de Omoda y Jaecoo en Europa, y eso ya decía mucho de nuestra apuesta por este país. Ahora, con la apertura del Centro de Operaciones Europeas y del centro de I+D en Barcelona, damos un paso aún mayor. Tener esta estructura aquí nos permite responder mejor al mercado europeo, adaptarnos a los estándares regulatorios y contribuir al desarrollo industrial local con empleo cualificado. Es una muestra de confianza en España que nos da fuerza… y también una gran responsabilidad. Pero no se trata solo de ganar presencia en el mercado nacional: se trata de integrarnos en la cultura europea y convertirnos en un actor comprometido con el desarrollo del país.

Andrew Li, CEO de Omoda Motors Spain (Omoda & Jaecoo & Lepas) / Omoda

Al igual que en hibridos y en híbridos enchufables tienen tecnologías diferenciadoras, no lo parece con los eléctricos, ¿qué planes de futuro hay?

La realidad es que la demanda de eléctricos en Europa crece, pero sobre todo en segmentos urbanos. En ese contexto, lanzar un eléctrico de gran tamaño con una tecnología que lo desposicionase no tendría sentido. Por eso ofrecemos un Omoda 5 eléctrico con más de 400 km de autonomía y carga rápida a 130 kW por debajo de los 23.000 euros, una propuesta muy competitiva. Ahora bien, la esencia de Chery Auto es la innovación. Estamos trabajando en tecnologías que marcarán la próxima década. Nuestro proyecto Rhino Battery —baterías de estado sólido— apunta a autonomías superiores a 1.500 km y densidades energéticas de más de 400 Wh/kg, con ambición de llegar a 600 Wh/kg. Y avanzamos también en baterías semi‑sólidas como tecnología puente.

¿Tienen previsto incorporar modelos REEV (eléctricos de autonomía extendida) a su gama?

Nuestros híbridos enchufables Omoda 9 SHS y Jaecoo 8 SHS ya ofrecen autonomías eléctricas cercanas a los 150 km gracias a baterías de más de 34 kWh, lo que los sitúa muy cerca del concepto REEV. El REEV “puro” —con motor térmico pequeño y sin conexión mecánica a las ruedas— puede presentar limitaciones de prestaciones en ciertos escenarios. Es una tecnología que ya utilizamos en otros mercados, pero por ahora no está prevista su llegada a España.

Mornine, el robot de Chery Group / Chery

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