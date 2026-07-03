Lamborghini Urus SE Performante, el Urus más potente hasta la fecha

El Lamborghini Urus SE Performante llega para convertirse en el modelo más extremo de la familia Urus con un sistema híbrido enchufable de 812 CV, una revisión profunda de la aerodinámica y soluciones de chasis pensadas para ganar precisión en la conducción, pero sin renunciar al uso cotidiano que se espera de un SUV.

Lamborghini Urus SE Performante / Lamborghini

La clave está en la combinación de un V8 biturbo de 4.0 litros y un motor eléctrico de imanes permanentes. El conjunto entrega 812 CV y 1.000 Nm de par, con una caja automática de ocho velocidades y tracción total. Lamborghini cifra la aceleración de 0 a 100 km/h en 3,3 segundos, el 0-200 km/h en 10,8 segundos y la velocidad máxima en 312 km/h.

La parte eléctrica no queda reducida a un apoyo puntual al motor térmico. La batería de iones de litio tiene una capacidad de 25,9 kWh y permite recorrer más de 60 kilómetros en modo eléctrico. En esta configuración, el Urus SE Performante puede superar los 130 km/h sin encender el V8, una posibilidad que apunta a ampliar el margen de uso urbano de un coche planteado, ante todo, para ofrecer prestaciones muy elevadas.

Lamborghini Urus SE Performante / Lamborghini

Lamborghini también ha trabajado en el peso, para que las baterías no lastren la deportividad. El modelo homologa 2.473 kilos en orden de marcha, 32 menos que el Urus SE, y declara una relación peso/potencia de 3 kg/CV. Buena parte de esa reducción procede de la fibra de carbono, presente en elementos como el capó, el techo, los pasos de rueda, los faldones laterales y el difusor trasero. El escape de titanio firmado junto a Akrapovic reduce más de 10 kilos por sí solo.

Más ancho y con una suspensión nueva

El Urus SE Performante incorpora la suspensión neumática AURA de doble cámara, denominada 2K2V, que busca adaptar la respuesta del coche a una conducción relajada o a un uso más exigente. Una cámara trabaja de forma permanente y la segunda entra en juego cuando se prioriza el confort, de modo que el sistema puede variar la rigidez sin depender de una única configuración.

La marca afirma que esta arquitectura reduce un 55 % el balanceo en conducción deportiva y rebaja un 25 % las vibraciones percibidas frente al anterior Urus Performante. También crecen 16 milímetros las vías, una modificación que debería ayudar a que el conjunto se sienta más asentado en apoyos rápidos y cambios de dirección.

Lamborghini Urus SE Performante / Lamborghini

El SUV estrena además un sensor 6D instalado cerca del centro de gravedad. Su función es medir aceleraciones y movimientos de la carrocería para anticipar la actuación de los frenos, el control de tracción y el sistema de estabilidad. Junto al Integrated Power Brake, Lamborghini anuncia un 10 % más de potencia de frenado y una distancia inferior a 130 metros en la frenada de 200 a 0 km/h.

La carrocería también persigue una función concreta. El nuevo capó de carbono incorpora tomas de aire tipo S-Duct, mientras que el frontal recibe entradas de aire mayores, un splitter revisado y nuevos elementos para refrigerar frenos y sistema híbrido. Lamborghini declara un 3 % menos de resistencia aerodinámica respecto al Urus SE y un 23 % más de carga aerodinámica.

Lamborghini Urus SE Performante / Lamborghini

El selector Tamburo permite escoger entre los modos Strada, Sport, Corsa, EV y el nuevo modo Rally. Este último está calibrado para superficies de baja adherencia y suma una vertiente poco habitual en un SUV de estas prestaciones. También están disponibles las estrategias eléctricas Hybrid, Recharge y Performance, que modifican la relación entre el motor de combustión y el sistema eléctrico.

Interior deportivo y digital

El interior sigue la misma idea de enfoque deportivo. Hay una instrumentación digital de 12,3 pulgadas y una pantalla central de idéntico tamaño, además de un nuevo volante con embellecedor de fibra de carbono. Los materiales incluyen CorsaTex by Dinamica y detalles en rojo, mientras que la consola recibe mandos mecánicos inspirados en la aviación.

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Interior del Lamborghini Urus SE Performante / Lamborghini

El Lamborghini Urus SE Performante se ofrecerá con neumáticos Pirelli P Zero de 22 y 23 pulgadas, Pirelli Scorpion Winter 2 para invierno y Bridgestone Potenza Race semi-slick de 22 pulgadas para circuito. No se ha facilitado este dato sobre el precio ni sobre la fecha concreta de comercialización.