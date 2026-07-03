Farizon presenta su nueva furgoneta eléctrica V7E, con hasta 475 km de autonomía urbana

Farizon España ha dado un paso clave en su estrategia de expansión con la presentación de la nueva Farizon V7E, una furgoneta de tamaño medio y de mecánica 100% eléctrica concebida específicamente para atender las demandas de la logística en entornos urbanos.

El modelo se asienta sobre la plataforma GXA-M, una arquitectura específica para vehículos eléctricos que permite prescindir de las servidumbres de las mecánicas térmicas tradicionales. Gracias a ello, la firma ha optimizado la habitabilidad interior, la maniobrabilidad en entornos congestionados y la eficiencia general del conjunto.

Farizon presenta su nueva furgoneta eléctrica V7E: hasta 475 km de autonomía urbana / Farizon

Dimensiones compactas y máxima optimización del espacio

Para simplificar la configuración a flotas y trabajadores autónomos, la gama de la Farizon V7E se comercializa en una única variante de carrocería y tres tonos exteriores (blanco, azul y verde). Sus proporciones exteriores e interiores se estructuran bajo las siguientes métricas:

Dimensiones exteriores: Cuenta con una longitud total de 4.995 mm .

Cuenta con una longitud total de . Capacidad de carga: Dispone de un volumen útil de 6,95 metros cúbicos , lo que le permite alojar hasta tres europalés en su zona de transporte.

Dispone de un volumen útil de , lo que le permite alojar hasta en su zona de transporte. Carga útil: Homologa una capacidad de arrastre de hasta 1.338 kg.

En el plano operativo, el diseño se ha centrado en agilizar las tareas de carga y descarga. La altura de acceso al plano de carga es de solo 500 mm, minimizando el esfuerzo físico del operario. Asimismo, las puertas laterales correderas ofrecen un espacio de apertura de 1.100 mm, mientras que las puertas traseras cuentan con un ángulo de apertura de hasta 270 grados para facilitar las maniobras en espacios muy angostos.

Farizon presenta su nueva furgoneta eléctrica V7E: hasta 475 km de autonomía urbana / Farizon

Rendimiento térmico, autonomía y tiempos de recarga

En el apartado mecánico, la furgoneta está impulsada por un motor eléctrico que desarrolla 150 CV (110 kW) de potencia y un par máximo de 230 Nm. Este bloque se alimenta de una batería de fosfato de hierro y litio (LFP) desarrollada por el especialista CATL, con una capacidad de 67 kWh.

Bajo el protocolo de homologación WLTP, el modelo registra hasta 475 kilómetros en ciclo urbano y 328 kilómetros en ciclo combinado.

Para reducir al máximo los tiempos de inactividad durante la jornada laboral, la V7E admite potencias de carga rápida en corriente continua de hasta 100 kW, lo que permite recuperar del 20 % al 100 % de la energía en 33 minutos. Además, incorpora la tecnología Vehicle-to-Load (V2L), de modo que la batería del propio vehículo puede suministrar electricidad a herramientas o dispositivos externos a través de una toma de corriente integrada.

Farizon presenta su nueva furgoneta eléctrica V7E: hasta 475 km de autonomía urbana / Farizon

Un habitáculo tecnológico enfocado en la seguridad laboral

El espacio de conducción, configurado para dos plazas, ha sido planteado como una oficina móvil, con hasta 15 compartimentos portaobjetos repartidos por el espacio interior y un cofre de almacenamiento de 45 litros oculto bajo el asiento del acompañante. El despliegue tecnológico está presidido por una pantalla táctil central de 12,3 pulgadas compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas y un sistema de cámara de visión de 360 grados.

La seguridad se ha reforzado tanto a nivel estructural como asistencial. El 65 % de la estructura del chasis utiliza acero de alta resistencia para soportar el trato profesional intensivo y proteger el habitáculo. De serie, se integran 17 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), destacando la frenada autónoma de emergencia, el control de crucero adaptativo, el asistente de mantenimiento de carril y el detector de ángulo muerto.

Farizon presenta su nueva furgoneta eléctrica V7E: hasta 475 km de autonomía urbana / Farizon

Fiabilidad probada y red de asistencia técnica

La furgoneta introduce soluciones innovadoras de control electrónico como las tecnologías drive-by-wire y brake-by-wire, que eliminan las conexiones mecánicas tradicionales de la dirección y el frenado para sustituirlas por impulsos digitales. Este sistema agiliza la respuesta del vehículo y optimiza la recuperación de energía en las deceleraciones.

Antes de su debut comercial, la fiabilidad de la V7E se ha validado mediante un estricto programa de pruebas que acumula más de cinco millones de kilómetros de rodaje, 20.000 horas de test de resistencia y 80.000 kilómetros en entornos con temperaturas extremas. Como muestra de esa solidez, la marca ofrece una garantía de 5 años o 200.000 kilómetros para el vehículo y de 8 años o 200.000 kilómetros para la batería.

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La distribución y el mantenimiento se canalizan inicialmente a través de ocho puntos de venta y servicio distribuidos en zonas estratégicas de España. Para acortar los tiempos de reparación en taller, Farizon dispone de un almacén central de recambios en Madrid capaz de realizar entregas de piezas en un plazo de 24 a 48 horas en toda la Península Ibérica y Baleares, respaldado a su vez por un centro logístico europeo ubicado en Gaggenau (Alemania). El precio de la Farizon V7E parte de los 25.250€ sin ningún tipo de ayuda.