Llega a Mercamadrid el primer autobús autónomo y a demanda de España

Los vehículos autónomos se han convertido en uno de los grandes referentes de la innovación tecnológica a nivel mundial. Desde 2023, decenas de robotaxis Ioniq 5 circulan por las calles de Las Vegas, y su expansión a otras zonas de Estados Unidos ya está en marcha. España tampoco se queda atrás: la Universidad Autónoma de Barcelona presentó durante la Setmana de la Innovació 2025 un nuevo prototipo de conducción autónoma, mientras que el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (CETEDEX), cuya apertura está prevista para finales de este año, contempla incorporar vehículos autónomos conectados en sus proyectos de investigación y desarrollo.

Tecnología 5G, cero emisiones y conducción en nivel 4+

Empleados y visitantes de Mercamadrid ya pueden utilizar el primer autobús autónomo y a demanda que funciona de forma regular en España. Se trata de un servicio diseñado para optimizar y modernizar los desplazamientos dentro del recinto.

Este vehículo es el resultado del proyecto europeo MobilitiesForEU, liderado por el Ayuntamiento de Madrid y con la colaboración de Alsa.

El vehículo, 100% eléctrico y con capacidad para más de 30 usuarios, combina la tecnología cero emisiones con la conectividad 5G e interacción continua con la infraestructura. Este avance en movilidad conectada y automatizada (CCAM) nace tras dos años de investigación de los equipos de ingeniería, innovación y digitalización de Alsa, en alianza con el fabricante Otokar y la Oficina Digital de la ciudad de Madrid.

El autobús circulará en nivel 4+ de conducción autónoma con un operador a bordo. En los próximos meses, se avanzará en el control y operación remota del vehículo desde un puesto de control situado fuera del recinto en la ciudad de Madrid. Más adelante, se llevarán a cabo los estudios y pruebas necesarias para llegar al nivel 5 de autonomía total. El diseño y puesta en operación del vehículo se ha acompañado de un estudio de investigación de mercado y experiencia de clientes.

Autobús autónomo de Mercamadrid / Ayuntamiento de Madrid

Operación a demanda pionera a nivel internacional

Este vehículo es pionero a nivel internacional, ya que se trata del primer autobús a demanda y con conducción autónoma operando regularmente en un entorno real y abierto al público de forma permanente. El nuevo servicio aporta una solución de movilidad innovadora para una infraestructura crítica a nivel nacional: Mercamadrid es la plataforma logística de abastecimiento más grande de España. En ella trabajan 9.000 personas y cada día acceden 15.000 vehículos y 20.000 personas.

En las horas de mayor actividad de Mercamadrid, de madrugada entre las 4:30 y las 9:00 h, el autobús operará con una frecuencia fija. Posteriormente, entre las 9:00 y las 10:30, estará disponible para atender peticiones de los usuarios, que podrán activar y solicitar el servicio desde sus propios dispositivos móviles, a través de una aplicación.

Para utilizar el servicio, el viajero deberá escanear un código QR situado en las paradas de la ruta y descargarse la aplicación ‘Alsa Mobilities’. El usuario solamente tendrá que indicar las paradas de origen y destino y la hora a la que quiere viajar. Hecho esto, la aplicación consolida las peticiones realizadas por todos los usuarios, genera la mejor ruta para atenderlos de forma optimizada y se la envía al vehículo. El autobús recibe la ruta a realizar y la ejecuta en la hora solicitada, conduciendo en modo autónomo desde su estacionamiento.

La novedad del proyecto es triple:

La capacidad del vehículo (30 usuarios), ya que los vehículos autónomos desplegados hasta el momento son de muy pocas plazas y tipo lanzaderas.

(30 usuarios), ya que los vehículos autónomos desplegados hasta el momento son de muy pocas plazas y tipo lanzaderas. La complejidad de tráfico y nivel de servicio en que se desarrollará la experiencia, en Mercamadrid, uno de los mayores centros de actividad de España.

la experiencia, en Mercamadrid, uno de los mayores centros de actividad de España. La incorporación de la nueva funcionalidad de transporte a demanda que no se ha desplegado hasta el momento en ningún otro servicio de conducción autónoma.

Proyecto MobilitiesForEU

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto europeo MobilitiesForEU, financiado en el marco del programa Horizon Europe, cuyo objetivo es analizar la tecnología mediante demostradores reales: vehículos autónomos para el transporte de personas y mercancías, su conectividad, cero emisiones, implicaciones operacionales, económicas y sociales.

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Con la puesta en marcha de este proyecto, Madrid se convierte en una referencia mundial en movilidad sostenible y en el diseño de soluciones avanzadas de transporte público basadas en la digitalización y las necesidades de las personas.