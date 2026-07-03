Citroën ë-C3 Tonic, un modelo urbano distinto a los demás

El Citroën ë-C3 Tonic amplía la gama eléctrica del utilitario francés con una propuesta dirigida a quien busca un coche de uso urbano, con una imagen más distintiva y una mayor tecnología. La clave de esta edición especial está en que se podrá elegir con dos baterías, una de 30 kWh y otra de 44 kWh, para ajustar tanto la autonomía como el tipo de desplazamientos previstos.

Citroën ë C3 Tonic / Citroën

Citroën parte del acabado YOU y añade varios elementos como un techo bicolor, barras longitudinales y un alerón trasero, procedentes de un nivel de acabado superior. También incorpora detalles amarillos Lemon Color Clips en el paragolpes delantero, un distintivo TONIC bajo los retrovisores y una pegatina decorativa en el pilar del parabrisas.

La carrocería podrá elegirse en Blanc Banquise o Noir Perla Nera, mientras que el techo bicolor estará disponible en Aden Red o Perla Nera Black. Es una combinación pensada para diferenciar al Tonic dentro de la familia ë-C3, especialmente frente a las versiones más sencillas, aunque la marca no detalla cuántas configuraciones concretas resultarán de esas combinaciones de colores.

Interior del Citroën ë C3 Tonic / Citroën

El interior mantiene una configuración de cinco plazas y suma una pantalla central de 10,25 pulgadas. Este equipo permite conectar de forma inalámbrica Apple CarPlay y Android Auto, una función práctica para quien utiliza el móvil como navegador, reproductor de música o herramienta de llamadas durante sus trayectos diarios. El salpicadero añade además inserciones textiles heredadas del acabado PLUS, un recurso que busca alejar el habitáculo de un acabado puramente básico.

Dos baterías

La versión de acceso será el ë-C3 Urban Range, equipada con una batería de 30 kWh. Homologa hasta 206 km de autonomía WLTP, una cifra que asciende a 293 km en uso urbano. Su carga rápida en corriente continua alcanza un máximo de 30 kW, por lo que encaja mejor con desplazamientos diarios, recorridos metropolitanos y una recarga planificada con algo más de margen.

Citroën ë C3 Tonic / Citroën

Por encima estará el ë-C3 Comfort Range, con batería de 44 kWh. En este caso, la autonomía homologada sube hasta 309 km WLTP y hasta 440 km en circulación urbana. También mejora la capacidad de carga rápida, que llega a 100 kW en corriente continua. Esa diferencia puede resultar relevante para quien necesita más flexibilidad fuera de ciudad o quiere reducir el tiempo empleado en una parada de recarga.

La elección entre ambas variantes no se limita, por tanto, a disponer de más kilómetros entre cargas. La batería de 44 kWh añade una capacidad de recarga mucho mayor, mientras que la alternativa de 30 kWh plantea una opción más contenida para quienes no necesiten utilizar el coche en trayectos largos con frecuencia. Citroën no ha facilitado los tiempos de recarga de ninguna de las dos versiones, un dato importante para valorar cómo se traducen esos 30 y 100 kW en el día a día.

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Citroën ë C3 Tonic / Citroën

El planteamiento del Tonic busca combinar una oferta eléctrica relativamente sencilla con elementos de equipamiento que hoy tienen un peso claro en la decisión de compra. La pantalla con conectividad inalámbrica, el techo bicolor o las barras de techo no cambian la base del modelo, pero sí pueden hacer más atractiva una versión que quiere ir un paso más allá del acabado de acceso.