BMW renueva el Serie 7 con la mayor actualización tecnológica de su historia

BMW ya ha puesto en marcha la producción del nuevo Serie 7 en su planta de Dingolfing, en Alemania. Aunque se trata de una actualización del modelo actual y no de una nueva generación, la marca la considera una de las renovaciones más importantes que ha realizado nunca sobre uno de sus coches. El motivo es que este Serie 7 será el primero en incorporar varias de las tecnologías que BMW ha desarrollado para la futura Neue Klasse, la nueva familia de vehículos que marcará el rumbo de la marca durante los próximos años.

Dentro de la gama de BMW, el Serie 7 ocupa el puesto más alto entre las berlinas. Es el modelo en el que la marca suele estrenar sus últimos avances en tecnología, confort y sistemas de asistencia antes de llevarlos a otros modelos. En cierto modo, actúa como escaparate de todo lo que BMW es capaz de hacer, por lo que cada actualización del Serie 7 suele anticipar hacia dónde evolucionará el resto de la gama.

Nuevo BMW Serie 7. / BMW

Una de las principales novedades es la incorporación de una nueva arquitectura electrónica y de software, diseñada para gestionar de forma más eficiente todos los sistemas del vehículo. También estrena el nuevo BMW Panoramic iDrive, una evolución del sistema multimedia con una interfaz renovada y una experiencia de uso más intuitiva. A esto se suman nuevas pantallas para los pasajeros, como la Passenger Screen para el acompañante y una versión actualizada de la Theatre Screen para las plazas traseras.

El nuevo Serie 7 también amplía las opciones de personalización. Habrá nuevos acabados, materiales y combinaciones para el interior, con el objetivo de ofrecer un nivel de exclusividad todavía mayor. BMW destaca que la fabricación combina procesos altamente automatizados con trabajos realizados de forma artesanal, especialmente en las versiones más equipadas.

Un motor para cada tipo de conductor

La producción se llevará a cabo en la planta de Dingolfing, la fábrica de referencia de BMW para sus modelos de mayor tamaño y más tecnológicos. Allí se ensamblarán todas las versiones del Serie 7, independientemente de su sistema de propulsión: gasolina, diésel, híbridas enchufables y eléctricas. Esta flexibilidad permite adaptar la producción a la demanda de cada mercado sin necesidad de utilizar líneas de montaje diferentes.

BMW Serie 7. / BMW

La versión totalmente eléctrica, el BMW i7, también recibe mejoras importantes. BMW anuncia una mayor autonomía, una carga más rápida y una gestión más eficiente de la batería, lo que debería traducirse en un mejor rendimiento en el día a día.

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Más allá del propio modelo, el lanzamiento tiene un valor estratégico para BMW. El Serie 7 será el encargado de introducir muchas de las tecnologías que más adelante llegarán a la Neue Klasse y, posteriormente, al resto de la gama. La marca ya ha adelantado que estas innovaciones se extenderán progresivamente a unos 40 modelos antes de finales de 2027, por lo que este coche representa el primer paso de una nueva etapa para BMW.