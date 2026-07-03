Alpine despide a su último deportivo de gasolina para convertirse en una marca 100% eléctrica

El fin de los motores de combustión en Alpine ya es oficial tras la salida del último A110 R70 de la fábrica de Dieppe. Esta llamativa unidad, que luce la pintura más exitosa en la historia de la marca,da comienzo una nueva era en la que el fabricante francés detiene de forma definitiva la combustión para dar paso a una tercera generación impulsada exclusivamente por baterías.

Este hito representa el punto de no retorno para la firma gala, que pasa a transformarse en una marca exclusivamente cero emisiones. De hecho, este nuevo rumbo comercial ya ha comenzado a materializarse en el mercado con la llegada del A390 GTS, un modelo de corte familiar que está equipado con tres motores eléctricos.

El Azul Alpine: un código con historia propia

El modelo que cierra este capítulo histórico pertenece a una serie especial creada para conmemorar el 70 aniversario de la firma. Se trata de una unidad bitono que combina el techo negro con el icónico Azul Alpine (código 331), una pintura que hoy es patrimonio registrado de la compañía y que sigue siendo la opción favorita de los clientes, representando nada menos que el 58% de los pedidos actuales.

Curiosamente, este tono tan particular no comparte una herencia ligada a la competición clásica como ocurre con el verde británico o el rojo italiano. Su origen se remonta a principios de la década de 1960, cuando un cliente solicitó un encargo personalizado con este azul metalizado; el resultado fue tan electrizante que no solo cautivó al comprador, sino que rápidamente se extendió al resto de la producción hasta convertirse en la seña de identidad de la marca.

Un adiós de récord antes de Goodwood

La producción del Alpine A110 cierra una etapa impecable con la salida del último R70 (de 300 CV, chasis de alto rendimiento y paquete de fibra de carbono). Con esta unidad, la marca sella un histórico de 35.450 unidades fabricadas desde 1969, siendo 28.701 de ellas pertenecientes a la generación moderna que resucitó a la marca en 2017.

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La pausa en Dieppe será breve: las líneas de montaje ya inician su reconversión inmediata para albergar la nueva plataforma de vehículos de altas prestaciones (APP) de la firma. El relevo del mítico deportivo ya calienta motores y la compañía ha confirmado que el primer prototipo camuflado de esta tercera generación debutará en el Festival de Velocidad de Goodwood. Aunque su corazón pasará a ser completamente eléctrico, mantendrá intactos los valores de agilidad y ligereza de la marca, deteniendo la báscula por debajo de los 1.500 kilos y calzando neumáticos de alto rendimiento desarrollados a medida por Michelin.