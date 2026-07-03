¿Vas a comprar un coche eléctrico? Estos son los 5 más vendidos en junio de 2026

Las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables, comprendiendo turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses) registran en junio 32.542 unidades, un aumento del 19,8% respecto a junio de 2025. La cuota de mercado mensual se sitúa en 21,4%, posicionándose los vehículos con enchufe como segunda opción de compra y, por primera vez, las ventas de vehículos electrificados superan las 30.000 unidades vendidas en un mes. En la primera mitad del año, estos vehículos acumulan 154.271 unidades vendidas, un aumento del 38,8% y el 20% del mercado total.

En cuanto a las matriculaciones de vehículos alternativos (electrificados, híbridos y de gas), suben un 20,1% este junio, con un total de 96.407 unidades y representando el 63,5% del mercado total. Por tecnología, los híbridos convencionales vuelven a situarse como la primera opción de los usuarios, con el 38,9% de las ventas este mes. Los vehículos alternativos suman el primer semestre 484.928 unidades vendidas.

Estos han sido los 5 vehículos eléctricos más vendidos en junio de 2026:

1.Tesla Model 3

Tesla Model 3 / Tesla

En el mes de junio, el vehículo eléctrico más vendido fue el Tesla Model 3, con 1.995 matriculaciones.

2.Tesla Model Y

Tesla Model Y / Edgar Vivó

En segundo lugar se encuentra el Tesla Model Y, con 779 matriculaciones.

3.Kia EV3

Kia EV3 / Kia

Cerrando el podio, el Kia EV3 tuvo 574 matriculaciones en el mes de marzo.

4.Cupra Raval

Cupra Raval / CUPRA

El Cupra Raval, en cuarto lugar, tuvo 527 matriculaciones.

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5.BYD Seal

BYD Seal / BYD

El BYD Seal, en quinto lugar, tuvo 498 matriculaciones.