Las ventas de vehículos electrificados crecen un 39% el primer semestre

Las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables, comprendiendo turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses) registran en junio 32.542 unidades, un aumento del 19,8% respecto a junio de 2025. La cuota de mercado mensual se sitúa en 21,4%, posicionándose los vehículos con enchufe como segunda opción de compra y, por primera vez, las ventas de vehículos electrificados superan las 30.000 unidades vendidas en un mes. En la primera mitad del año, estos vehículos acumulan 154.271 unidades vendidas, un aumento del 38,8% y el 20% del mercado total.

En cuanto a las matriculaciones de vehículos alternativos (electrificados, híbridos y de gas), suben un 20,1% este junio, con un total de 96.407 unidades y representando el 63,5% del mercado total. Por tecnología, los híbridos convencionales vuelven a situarse como la primera opción de los usuarios, con el 38,9% de las ventas este mes. Los vehículos alternativos suman el primer semestre 484.928 unidades vendidas.

Vehículos eléctricos – Etiqueta Cero

Las ventas de vehículos eléctricos puros aumentaron un 23,3% en junio de 2026, con 15.942 unidades matriculadas. Estos vehículos representan un 10,5% del total de mercado en el mes, 1,3 p.p. más que el mismo mes de 2025. En el acumulado del año, esta tipología alcanza las 71.086 unidades, un 35,4% más que la primera mitad de 2025, con el 9,23% del mercado.

Hibridos enchifables – Etiqueta Cero

Las ventas de vehículos híbridos enchufables crecieron un 16,5% durante junio y alcanzan las 16.600 unidades matriculadas. Esta tipología representa el 10,9% de la cuota de mercado del mes. Respecto a los seis primeros meses del año, alcanzan las 83.185 unidades vendidas, un 41,8% más que 2025, con el 10,8% de las ventas.

Híbridos – Etiqueta ECO

Las ventas de vehículos híbridos no enchufables aumentan un 26,21% este mes. En total, se han matriculado 59.026 vehículos de esta tecnología durante el mes de junio, con el 38,9% del mercado. En el acumulado alcanza las 307.438 unidades, lo que representa un 39,9% de la cuota total del mercado.

Mercado de turismos

Las matriculaciones de turismos electrificados, híbridos y de gas aumentan sus ventas este mes un 20,3% con respecto a junio de 2025, hasta las 93.396 unidades entregadas. La primera mitad de 2026 cierra con 470.388 turismos alternativos matriculados, un 21,5% más que el mismo periodo del año anterior. Este tipo de tecnologías continúa encabezando el conjunto de ventas con 7 de cada 10 unidades matriculadas. Dentro de este conjunto, los híbridos no enchufables son la tecnología más elegida, alcanzando una cuota del 47,3%.

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En cuanto al mercado de turismos electrificados, junio registra un aumento en las ventas, con un 20,4% más y 29.791 unidades, lo que supone el 23,2% de la cuota de mercado. En el acumulado del año, esta primera mitad de 2026 alcanza las 141.142 unidades, un 37,9% más que el mismo periodo del año anterior y el 21,8% de las ventas. Los eléctricos puros (BEV) crecen un 26,5% con 14.224 unidades en el mes, mientras que los híbridos enchufables (PHEV) incrementan sus ventas un 15% con 15.567 nuevas unidades.