La DGT pone en marcha la Operación Verano 2026

La Operación Verano 2026 consta de cuatro operaciones especiales. El primer dispositivo especial arranca este viernes, 3 de julio y finalizará el domingo día 5. La previsión de la DGT, 4.830.000 millones de desplazamientos de largo recorrido, supera en un 3,7% la cifra de desplazamientos del verano pasado. También se desarrollarán campañas específicas de vigilancia de motocicletas en fines de semana, y de control de velocidad y consumo de alcohol y drogas, con el objetivo de reducir la siniestralidad en los desplazamientos.

Como novedad para este verano está la obligación de llevar la baliza V-16 para preseñalizar incidencias en carretera y el teléfono de atención a las víctimas de los siniestros de tráfico 018.

Operación Salida

En los últimos años, viene siendo habitual que las salidas y los retornos se realicen de forma escalonada, concentrándose un importante número de desplazamientos en fines de semana y en los primeros días de cada mes. Esto obliga a reforzar la gestión del tráfico mediante operaciones específicas para facilitar la movilidad y para mejorar la seguridad vial.

La Operación Verano 2026 estará integrada por cuatro grandes operaciones especiales:

Primera Operación Especial de verano: del 3 al 5 de julio .

. Operación Especial 1 de agosto: del 31 de julio al 2 de agosto .

. Operación Especial 15 de agosto: del 14 al 16 de agosto.

Operación Retorno del verano: del 28 al 31 de agosto.

El primer dispositivo especial arranca este mismo viernes, 3 de julio, a las 15:00 horas, y se mantendrá hasta las 24:00 horas del domingo, día 5. En este intervalo la DGT ha previsto 4,8 millones de desplazamientos de largo recorrido.

Esta primera operación sumará los desplazamientos de quienes comienzan sus vacaciones en el mes de julio y los movimientos habituales de fin de semana, lo que provocará un importante incremento del flujo de vehículos en las principales vías de salida de los grandes núcleos urbanos y en las rutas hacia destinos turísticos y segundas residencias. Durante el retorno del domingo, el tráfico se concentrará en sentido hacia los núcleos urbanos, donde se prevén las principales retenciones por la tarde y primeras horas de la noche.

Uso obligatorio de la V-16

Como novedad para este verano está la obligación de llevar la baliza V-16 para preseñalizar incidencias en la carretera que obliguen a detener el vehículo, no sólo de manera física a través de la luz, sino también de manera virtual a través de los navegadores y de los paneles de mensajería situados en las carreteras.

La implantación de la V-16 conectada está suponiendo un salto cuantitativo en el conocimiento de las incidencias que se producen en las carreteras. Gracias a la transmisión automática de información en tiempo real, la DGT dispone de una visión mucho más completa y actualizada de lo que sucede cada día, lo que mejora la gestión del tráfico y contribuye a reforzar la seguridad vial.

Como novedad también este verano está la implantación del teléfono 018, un teléfono de asistencia para aquellas personas que sufran directa o indirectamente un siniestro de tráfico en cualquier lugar de España. A través de este teléfono podrán recibir información personalizada sobre los recursos psicológicos, sociales, legales o médicos que tienen a su disposición.

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Es importante destacar que no es un teléfono de urgencias para usar en el momento de siniestro, sino para recabar orientación psicológica, social, legal o médica en la fase posterior al mismo. Este teléfono está disponible los 365 días del año entre las 8:00 y las 21:00 y puede contactarse a través de diferentes canales: marcando directamente el 018, hacerlo por 645 713 823, a través del correo electrónico victimastrafico@dgt.es o del formulario en la página web de la DGT.