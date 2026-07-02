¿Qué sistemas del vehículo debemos comprobar antes de los viajes de verano?

El comienzo de las vacaciones de verano y el calor provoca un aumento de los desplazamientos por carretera, pero también el riesgo de averías y accidentes. La Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) recomienda revisar el vehículo antes de desplazarse con el fin de evitar estos problemas.

Los neumáticos, la batería o el sistema de refrigeración del motor son algunos de los elementos que más sufren en esta época con las altas temperaturas y los largos viajes. “En caso de tener algún defecto, como una ampolla o rotura de la carcasa, se dan las condiciones más favorables para el reventón del mismo”, explica Guillermo Magaz, director gerente de AECA-ITV.

Comprobaciones básicas antes de salir de viaje

La AECA-ITV recomienda realizar una comprobación del vehículo antes de iniciar un largo desplazamiento. Una comprobación previa permite detectar y poder resolver deficiencias que podrían provocar una avería o incluso un siniestro.

Entre los problemas más frecuentes que pueden prevenirse destacan:

El mal estado de los neumáticos, reduciendo así el riesgo de reventones y mejorando el agarre.

reduciendo así el riesgo de reventones y mejorando el agarre. Defectos en los frenos , fundamentales para garantizar una frenada segura.

, fundamentales para garantizar una frenada segura. Fallos en el sistema de alumbrado y señalización , especialmente importantes para mantener una adecuada visibilidad.

, especialmente importantes para mantener una adecuada visibilidad. Posibles fugas de líquidos, que pueden causar sobrecalentamientos y averías graves del motor y el sistema eléctrico, capaces de dejar inmovilizado el vehículo durante el viaje.

que pueden causar sobrecalentamientos y averías graves del motor y el sistema eléctrico, capaces de dejar inmovilizado el vehículo durante el viaje. Problemas en la suspensión y los amortiguadores , que afectan a la estabilidad del vehículo.

, que afectan a la estabilidad del vehículo. Deficiencias en la batería.

Consejos frente al calor extremo

La AECA-ITV también proporciona algunos consejos para cuando el vehículo permanece aparcado horas al sol. Recomiendan siempre que sea posible estacionar en zonas con sombra, utilizar parasoles y ventilar el interior del coche antes de poner en funcionamiento el aire acondicionado. También recomiendan evitar dar acelerones innecesarios al motor nada más arrancar, o evitar parar el motor nada más estacionar el vehículo.

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Además recuerdan que los conductores pueden realizar una ITV voluntaria antes de salir de vacaciones para comprobar el estado del vehículo. Estos consejos ayudan a mantener el vehículo en un buen estado, y por tanto disfrutar de unas vacaciones seguras y evitar contratiempos en la carretera.