Toyota ha movido ficha con uno de sus modelos más exitosos desvelando la nueva imagen del Yaris Cross Hybrid 2027. Con esta evolución centrada en el diseño, el equipamiento y la eficiencia, la marca japonesa busca apuntalar su posición de referencia en el competitivo segmento B-SUV híbrido, manteniendo intactos sus pilares tradicionales de calidad, durabilidad y aprovechamiento del espacio.

La red oficial de concesionarios ya admite pedidos para toda la gama .articulada en los acabados Business, Active, Style y GR SPORT- con un precio de partida que se mantiene sin cambios: desde 27.500 euros para el acabado Active o mediante una cuota de 150 euros al mes con el programa Toyota Easy Plus, que incluye cuatro años de garantía y mantenimientos.

Nuevo Toyota Yaris Cross: El rey de los B-SUV se renueva por completo / Toyota

Evolución exterior y un interior comprometido con el medio ambiente

El cambio más evidente del Toyota Yaris Cross 2027 está sin duda en su frontal. El modelo adopta una parrilla con un patrón de panal integrado en el color de la carrocería que sigue la línea de diseño de los SUV mayores de la marca, como el RAV4. Esta nueva impronta se complementa con ópticas LED rediseñadas, pasos de rueda más marcados y una sección inferior en color negro que realza su presencia en la carretera.

La renovación también se traslada al habitáculo, donde se respira una atmósfera más digital y sofisticada gracias a los nuevos paneles de las puertas en tono platino. Las novedades se distribuyen en función del equipamiento elegido:

Acabado Active: Incorpora llantas de 17 pulgadas con guía de luz diurna LED, un nuevo diseño de tapicería de tela , asientos deportivos, iluminación ambiental azul y cargador inalámbrico para el teléfono móvil.

Incorpora con guía de luz diurna LED, un , asientos deportivos, iluminación ambiental azul y para el teléfono móvil. Acabado Style: Añade llantas de 18 pulgadas, apertura de maletero de tipo kick (manos libres) y una iluminación ambiental más intensa. Sin embargo, su principal novedad es el estreno de la tapicería Sakura Touch, un sofisticado material que emplea PVC de origen vegetal, residuos de corcho y PET reciclado, logrando reducir las emisiones de CO2 asociadas a su producción en un 95% en comparación con el cuero auténtico.

Para personalizar el conjunto, la paleta exterior añade dos tonalidades inéditas: el Gris Celestita (disponible para Active y Style) y el Bronce Petra, que se ofrece de manera exclusiva en la versión Style Plus Premiere con una configuración bitono con techo y pilares en negro.

Nuevo Toyota Yaris Cross: El rey de los B-SUV se renueva por completo / Toyota

GR SPORT: la alternativa con ADN de competición

Para quienes buscan una estética más emocional y un tacto de conducción un poco más preciso, el acabado GR SPORT se presenta con una puesta a punto específica inspirada en el equipo Toyota Gazoo Racing. En el exterior destaca por un paragolpes delantero exclusivo, llantas mecanizadas de 18 pulgadas y el portón trasero con apertura eléctrica. En el plano mecánico, se beneficia de unos ajustes específicos en la suspensión y la dirección.

Por dentro, la variante deportiva añade asientos exclusivos tapizados en un material tipo ante con costuras en contraste rojo y acabados grises. El emblema GR queda grabado en el volante y los reposacabezas delanteros, mientras que el salpicadero y las puertas lucen molduras en color plata gris metalizado. Esta versión se asocia únicamente a la tracción delantera (FWD) e incluye de serie detector de ángulo muerto, cargador inalámbrico e iluminación ambiental.

Nuevo Toyota Yaris Cross: El rey de los B-SUV se renueva por completo / Toyota

Eficiencia de quinta generación bajo el capó

En el apartado mecánico, el Yaris Cross confía su rendimiento al sistema híbrido de quinta generación de la marca. Con la motorización Hybrid 130, el SUV urbano entrega una potencia total de 130 CV (96 kW), lo que le permite firmar una aceleración de 0 a 100 km/h en 10,7 segundos y homologar un consumo medio de entre 4,5 y 5,0 litros por cada 100 kilómetros bajo el ciclo WLTP.

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Dependiendo de las necesidades del conductor, el vehículo puede configurarse tanto con tracción delantera (FWD) como con el sistema de tracción total inteligente (AWD-i), postulándose una vez más como una de las herramientas más eficientes y versátiles para liderar la movilidad urbana actual.