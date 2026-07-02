Lynk & Co presenta el 07 GT, su nuevo "sports touring" para 2027

Lynk & Co ha desvelado oficialmente en China el nuevo Lynk & Co 07 GT, un vehículo que marca el debut de la compañía en la categoría de los turismos deportivos. Esta presentación sirve como adelanto de su desembarco en el mercado europeo, el cual está planificado para el año 2027.

La filial europea de la marca ha confirmado que las unidades destinadas a nuestro continente contarán con especificaciones técnicas, tecnologías y características exclusivas desarrolladas específicamente para cumplir las normativas de cada país y satisfacer las demandas de los clientes locales.

Una nueva interpretación del concepto "sports touring"

El diseño exterior del Lynk & Co 07 GT destaca por unas proporciones bajas y atléticas que configuran una silueta de estilo “shooting brake”. Esta arquitectura busca fusionar la elegancia estética propia de un gran turismo con la funcionalidad necesaria para los trayectos cotidianos y los viajes de larga distancia. Como detalle de diseño, la paleta de colores de la carrocería toma como referencia diversos paisajes naturales emblemáticos, reforzando la identidad aventurera del coche.

En el habitáculo, el 07 GT apuesta por una configuración espaciosa y completamente orientada al conductor. El entorno interior combina materiales de alta calidad con sistemas de conectividad avanzada y un maletero versátil, ideado para ofrecer una experiencia de viaje sofisticada tanto en el día a día como en trayectos largos.

Ampliación de la gama y ADN de competición

El desarrollo del 07 GT se ha inspirado de forma directa en la trayectoria de Lynk & Co dentro del mundo de las competiciones de motor. El objetivo de la firma es trasladar las sensaciones dinámicas y el placer de conducción de los circuitos a la vía pública, pero sin renunciar al confort, la tecnología inteligente y la capacidad de adaptación ante cualquier tipo de viaje.

Con la llegada de este nuevo vehículo, Lynk & Co ampliará de forma notable su cartera de productos en Europa, atrayendo a nuevos grupos de clientes que priorizan el rendimiento técnico y la practicidad. De este modo, el 07 GT se sumará a la oferta actual de la marca en el continente, que actualmente está compuesta por tres modelos:

Lynk & Co 01: Vehículo híbrido enchufable.

Vehículo híbrido enchufable. Lynk & Co 02: Modelo totalmente eléctrico.

Modelo totalmente eléctrico. Lynk & Co 08: Híbrido enchufable de largo alcance.

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Al igual que el resto de los automóviles de la gama comercializados en territorio europeo, el vehículo pasará por un proceso de homologación para adaptarse por completo a los requisitos del mercado y a las preferencias del público antes de que se inicie su comercialización en 2027.