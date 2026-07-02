El Honda Jazz celebra en 2026 sus 25 años de historia como uno de los modelos más representativos de la filosofía de Honda: aprovechar al máximo el espacio, ofrecer soluciones inteligentes y hacer más sencilla la movilidad diaria.

Con motivo de este aniversario, Honda España pone en marcha durante el mes de julio unas condiciones especiales de compra para la gama Jazz, a través de la Red Oficial de Concesionarios Honda y disponibles para consulta en la página web de la marca. Estas condiciones especiales –sujetas a disponibilidad– estarán vigentes del 1 al 31 de julio de 2026 y aplicarán a todas las versiones de la gama Jazz, tanto Sport como Advance, incluyendo la variante Crosstar.

El Honda Jazz cumple 25 años y lo celebra ofreciendo condiciones especiales / Honda

Esta iniciativa se enmarca en la celebración de un hito que pone en valor la trayectoria de un modelo que, generación tras generación, se ha mantenido fiel a su esencia: compacto por fuera, espacioso por dentro, eficiente y especialmente práctico para el día a día.

Actualmente en su cuarta generación, el Honda Jazz continúa siendo uno de los pilares de la gama electrificada de Honda. Desde su lanzamiento, ha superado el millón de unidades vendidas en Europa* y los nueve millones a nivel global**, consolidándose como una referencia del segmento B por su equilibrio entre funcionalidad, versatilidad, eficiencia y tecnología.

Con un diseño exterior distintivo y un interior sorprendentemente amplio, el Jazz ofrece un espacio propio de segmentos superiores en un formato compacto. Su innovadora configuración de asientos traseros Honda Magic Seats proporciona una gran flexibilidad de uso, con múltiples posiciones que permiten adaptar el interior a diferentes necesidades de carga, ocio, familia o movilidad urbana.

El Honda Jazz cumple 25 años y lo celebra ofreciendo condiciones especiales / Honda

Divertido, funcional y equipado con la última tecnología, el Jazz ha construido durante cuatro generaciones una propuesta racional y también emocional. Su facilidad de uso, eficiencia y capacidad para adaptarse a estilos de vida muy diferentes lo convierten en una opción muy valorada por quienes buscan un automóvil compacto, práctico y preparado para el día a día.

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Patxi Azagra, director de la División de Automóviles de Honda España, señala: “El Honda Jazz es uno de esos modelos que explican muy bien la forma en la que Honda entiende la movilidad: soluciones inteligentes, eficiencia y un aprovechamiento excepcional del espacio en un formato compacto. Durante estos 25 años, el Jazz se ha consolidado como una opción muy valorada por quienes buscan un automóvil versátil, práctico y fácil de usar en el día a día, sin renunciar a la tecnología híbrida ni a la seguridad”. Y añade: “Coincidiendo con este aniversario, desde Honda España queremos acercarlo aún más a los clientes ofreciéndoles unas condiciones especiales de compra que estarán disponibles durante este mes de julio a través de nuestra Red Oficial de Concesionarios”.