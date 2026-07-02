El GWM Ora 5, el SUV con el que la marca china debuta en España desde 19.950 euros

El GWM Ora 5 es la carta de presentación de una marca todavía desconocida para buena parte del público español. Se trata de un SUV compacto que llegará con opciones de gasolina, híbridas y 100% eléctricas, todas automáticas, y con una gama de acceso que parte de 19.950 euros financiados.

GWM ha elegido el Ora 5 para iniciar su actividad en España porque entra en una de las categorías con mayor peso del mercado. José Ignacio Olazábal, director general de GWM España, explicó durante su presentación que este tipo de SUV representa cerca del 40% de las ventas nacionales. La decisión busca colocar a la nueva marca en un terreno conocido por los compradores, con un coche que puede servir tanto a una familia como a quien busca algo de mayor tamaño que un turismo convencional.

GWM Ora 5 / GWM

Sus 4,47 metros de longitud lo sitúan de lleno entre los SUV compactos. La marca anuncia un maletero de más de 420 litros, una capacidad que apunta a un uso familiar o de viajes sin renunciar a unas dimensiones todavía manejables en ciudad. No se han facilitado las medidas de anchura, altura o distancia entre ejes.

Un SUV con tres formas de moverse

El Ora 5 también se presenta con una receta que no es habitual en un modelo recién estrenado: tres sistemas de propulsión para un mismo vehículo. La gama reunirá versiones de combustión, híbridas y eléctricas, una variedad que permite dirigirse a quienes no tienen acceso a punto de recarga, a quienes buscan reducir consumo o a quienes ya quieren dar el salto a un coche sin emisiones locales.

El escalón de acceso corresponde al Ora 5 gasolina 1.5 Turbo de 160 CV, con etiqueta C de la DGT. Se venderá con los acabados Explore y Advance, con precios financiados de 19.950 y 23.000 euros, respectivamente. GWM lo presenta como una opción pensada para quien prioriza sencillez de uso y no necesita electrificación.

Interior del GWM Ora 5 / GWM

Por encima se sitúa el Ora 5 híbrido 1.5T HEV de 223 CV, que recibe la etiqueta ECO. La marca anuncia un consumo de 5,1 l/100 km y confirma que esta mecánica utiliza una transmisión DHT, formada por un motor eléctrico de propulsión y otro que actúa como generador. El acabado Explore parte de 22.350 euros financiados y el Advance alcanza los 24.900 euros.

La alternativa sin emisiones locales será el Ora 5 eléctrico de 204 CV, con batería de 58 kWh y una autonomía homologada de 435 kilómetros WLTP. Lleva etiqueta Cero de la DGT y se ofrecerá desde 23.850 euros financiados en acabado Explore, mientras que el Advance costará 26.400 euros.

El habitáculo combinará pantallas con mandos físicos para determinadas funciones. Es un detalle que puede marcar diferencias en el día a día, sobre todo para tareas que conviene resolver sin apartar demasiado la atención de la carretera. El sistema operativo gestionará además parte de los asistentes a la conducción, y GWM habla de más de 20 ADAS disponibles. El Ora 5 todavía no ha pasado por Euro NCAP, por lo que no cuenta con una valoración independiente de seguridad.

Plazas traseras del GWM Ora 5 / GWM

Algo interesante es que en la presentación nos mostraron cómo la marca ha puesto a punto el Ora en Europa para adaptar su comportamiento y su conducción al gusto del cliente del continente. En esta puesta a punto se pasó por España, y se realizaron ajustes de suspensión y frenos.

Diseño europeo y una gama simplificada

Aunque GWM es una compañía china, el Ora 5 ha contado con trabajo de diseño en Múnich. La marca explica que ese proceso busca acercar el coche a los gustos europeos en elementos como las proporciones, las superficies y la percepción de calidad. Habrá que esperar a una toma de contacto para comprobar cómo se traduce esa intención en materiales, ergonomía y calidad de rodadura.

Durante su lanzamiento, GWM simplificará la oferta del Ora 5 para acelerar las entregas. La pintura metalizada no tendrá coste adicional en esa primera fase comercial, aunque no se ha indicado durante cuánto tiempo estará vigente la medida ni qué colores podrán elegirse.

Luz de fereno posterior del GWM Ora 5, tras la luneta / GWM

El modelo llega acompañado por una garantía de siete años y una red comercial que ya suma 42 puntos de venta en España. GWM espera superar los 50 antes de que termine 2026 y prepara una estructura logística con apoyo desde Países Bajos y un almacén nacional para el suministro de piezas. Los plazos de recambio no se han detallado.

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El Ora 5 será el primero de varios modelos que el grupo pondrá a la venta en España. Después llegarán el Haval H7, previsto para octubre o noviembre, además del Wey G9, el Poer P500 y el Tank 300. Wey y Tank funcionarán como marcas propias, aunque la distribución será responsabilidad de la red de GWM.