DENZA desembarca en España con una propuesta premium basada en la tecnología y la carga ultrarrápida

La ofensiva de BYD en Europa da un nuevo paso con la llegada de DENZA, su marca premium, concebida para competir en el segmento de alta gama desde una perspectiva diferente: poner la tecnología al servicio del lujo. La firma aterriza en España con una propuesta basada en la innovación, el diseño y las prestaciones, acompañada de un ambicioso plan de expansión comercial y de infraestructuras de recarga.

DENZA D9GT / DENZA

Tecnología como principal argumento

DENZA inicia su actividad en España con seis concesionarios oficiales y el objetivo de alcanzar trece antes de finalizar el año. La marca apuesta por una experiencia premium sustentada en cuatro pilares: diseño elegante, tecnología innovadora, experiencia inteligente y máximo rendimiento. A esta estrategia comercial se suma un importante despliegue de la red Flash Charging.

BYD prevé instalar 3.000 cargadores ultrarrápidos en Europa antes de finales de 2027, de los que 300 estarán en España y 50 en Portugal, respaldados por una inversión de 2.000 millones de euros. Como incentivo al lanzamiento, los primeros clientes disfrutarán de 18 meses de recarga gratuita.

BYD prevé instalar 3.000 cargadores ultrarrápidos en Europa antes de finales de 2027 / V.M.

Z9GT y D9, dos formas de entender el lujo

La gama se estrena con dos modelos muy diferentes. El protagonista es el DENZA Z9GT, disponible desde 101.000 euros en versión híbrida enchufable DM y 115.000 euros en variante 100 % eléctrica. A su lado se sitúa el monovolumen DENZA D9, que parte de 78.500 euros y monta el sistema híbrido enchufable DM-i con tracción total, una autonomía de 210 km en modo eléctrico y una autonomía total de hasta 950 km con la batería y el depósito llenos.

El Z9GT concentra gran parte del potencial tecnológico de la marca. En su versión eléctrica ofrece una autonomía combinada de 600 km y acelera de 0 a 100 km/h en solo 2,7 segundos, gracias a un sistema de tres motores eléctricos con una potencia conjunta de 1.156 CV. Incorpora además una arquitectura eléctrica de 1.000 voltios, que constituye la base de su sistema de carga ultrarrápida.

Sin embargo, lo más llamativo no son únicamente sus prestaciones, sino su extraordinaria maniobrabilidad. La dirección independiente del eje trasero permite reducir considerablemente el radio de giro, desplazarse en diagonal e incluso realizar maniobras girando sobre su propio eje, una solución especialmente útil para desenvolverse en calles estrechas o maniobrar en espacios reducidos.

Interior del DENZA Z9GT / DENZA

Flash Charging: cargar un eléctrico casi como repostar

La tecnología Flash Charging constituye uno de los principales argumentos de DENZA. Explicado de forma sencilla, combina una nueva generación de baterías Blade Battery 2.0 con cargadores capaces de suministrar una potencia de 1.500 kW, una cifra inédita en el mercado europeo.

El resultado es que, cuando la infraestructura esté plenamente disponible, un vehículo compatible podrá recuperar del 10 al 70 % de batería en cinco minutos y alcanzar el 97 % en apenas nueve minutos, tiempos muy próximos a los de una parada convencional para repostar combustible. Estas estaciones incorporan un sistema de almacenamiento energético que reduce la dependencia de la red eléctrica. En la práctica, actúa como una reserva de energía que permite suministrar potencias muy elevadas incluso cuando la infraestructura eléctrica disponible es limitada.

La tecnología Flash Charging constituye uno de los principales argumentos de DENZA / V.M.

Una tecnología que convence también en movimiento

Durante la jornada de presentación tuvimos la oportunidad de comprobar sobre pista cerrada buena parte de las capacidades dinámicas del Z9GT. La aceleración impresiona por su contundencia, pero aún más sorprende la capacidad de frenada y la estabilidad con la que el vehículo mantiene el control.

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Las pruebas incluyeron esquivas sobre superficie deslizante, donde la gestión electrónica corrigió con absoluta naturalidad cualquier pérdida de adherencia. También comprobamos las maniobras de aparcamiento asistidas y los giros sobre sí mismo que permite el eje trasero direccional. Se trata de una función especialmente práctica cuando el espacio escasea y puede evitar más de una maniobra complicada en calles muy estrechas. Eso sí, su utilización debe reservarse para ocasiones puntuales, ya que este tipo de movimientos generan un desgaste adicional en los neumáticos.