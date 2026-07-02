¿Buscas una moto? Estas son las 10 más vendidas en junio de 2026 en España

El sector de la moto y los vehículos ligeros cerró el primer semestre de 2026 con un crecimiento del 24,3%, alcanzando las 154.152 unidades. Este resultado consolida la trayectoria ascendente que vive el conjunto de la categoría L en los últimos años y refuerza la buena evolución del mercado tras un 2025 que ya fue el mejor ejercicio desde 2008.

En este contexto, junio reforzó la tendencia con un crecimiento del 29% y un total de 35.210 matriculaciones de vehículos ligeros, un dato sobre el que conviene señalar la existencia de un día laborable más que en junio de 2025. Todos los mercados del sector (motocicleta, scooter, ciclomotor, triciclo, microcoche & microvan y utility & powersport) cerraron el mes en positivo.

Las 5 marcas de motos favoritas de los españoles en el quinto mes de 2026 fueron las siguientes:

Honda Yamaha Zontes Voge Sym

En cuanto a los modelos, estos fueron los 10 que más se vendieron en el mes de junio:

1.Zontes 125X: 1.826 matriculaciones.

Zontes ZT125 X / Zontes

2.Yamaha NMAX 125: 1.512 matriculaciones.

Yamaha NMax 125 / Yamaha

3.Honda PCX 125: 1.263 matriculaciones.

Honda PCX125 / Honda

4.Zontes 368 G: 1.177 matriculaciones.

Zontes 368 G / Zontes

5.Sym Symphony 125: 984 matriculaciones.

SYM Symphony 125 / SYM

6.Honda SH 125 Scoopy: 629 matriculaciones.

La Honda SH Scoopy 125 es la octava moto más vendida en España durante el mes de octubre con 438 unidades. Su precio de partida es desde 4.190 euros. / Honda

7.Kymco Agility S 125: 604 matriculaciones.

Kymco Agility S 125 / Kymco

8.Honda Forza 125: 512 matriculaciones.

Honda FORZA 125 / Honda

9.Voge DS 800 Rally: 456 matriculaciones.

Voge DS 800 RALLY / Voge

10.Yamaha X-Max 125: 454 matriculaciones.