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¿Buscas una moto? Estas son las 10 más vendidas en junio de 2026 en España

Te detallamos cuáles fueron las 10 motocicletas favoritas de los conductores españoles en el sexto mes del año

¿Buscas una moto? Estas son las 10 más vendidas en junio de 2026 en España

¿Buscas una moto? Estas son las 10 más vendidas en junio de 2026 en España / Zontes

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Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
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El sector de la moto y los vehículos ligeros cerró el primer semestre de 2026 con un crecimiento del 24,3%, alcanzando las 154.152 unidades. Este resultado consolida la trayectoria ascendente que vive el conjunto de la categoría L en los últimos años y refuerza la buena evolución del mercado tras un 2025 que ya fue el mejor ejercicio desde 2008.

En este contexto, junio reforzó la tendencia con un crecimiento del 29% y un total de 35.210 matriculaciones de vehículos ligeros, un dato sobre el que conviene señalar la existencia de un día laborable más que en junio de 2025. Todos los mercados del sector (motocicleta, scooter, ciclomotor, triciclo, microcoche & microvan y utility & powersport) cerraron el mes en positivo.

Las 5 marcas de motos favoritas de los españoles en el quinto mes de 2026 fueron las siguientes:

  1. Honda
  2. Yamaha
  3. Zontes
  4. Voge
  5. Sym

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En cuanto a los modelos, estos fueron los 10 que más se vendieron en el mes de junio:

1.Zontes 125X: 1.826 matriculaciones.

Zontes ZT125 X

Zontes ZT125 X / Zontes

2.Yamaha NMAX 125: 1.512 matriculaciones.

La Yamaha NMax 125 sigue siendo, un mes más, la moto más vendida en España, con 652 unidades matriculadas en noviembre (12.082 en total). Su precio de partida es de 3.599 euros.

Yamaha NMax 125 / Yamaha

3.Honda PCX 125: 1.263 matriculaciones.

Honda PCX125, salto de categoría

Honda PCX125 / Honda

4.Zontes 368 G: 1.177 matriculaciones.

La Zontes 368 G es la tercera moto más vendida en España durante noviembre con 479 unidades matriculadas (7.145 en total). Su precio de partida es desde 5.592 euros.

Zontes 368 G / Zontes

5.Sym Symphony 125: 984 matriculaciones.

La SYM Symphony 125 es la cuarta moto más vendida en España durante el mes de noviembre con 438 matriculaciones (5.835 en total). Su coste inicial es desde 2.299 euros.

SYM Symphony 125 / SYM

6.Honda SH 125 Scoopy: 629 matriculaciones.

La Honda SH Scoopy 125 es la octava moto más vendida en España durante el mes de octubre con 438 unidades. Su precio de partida es desde 4.190 euros.

La Honda SH Scoopy 125 es la octava moto más vendida en España durante el mes de octubre con 438 unidades. Su precio de partida es desde 4.190 euros. / Honda

7.Kymco Agility S 125: 604 matriculaciones.

La Kymco Agility S 125 es la séptima moto más vendida en España durante octubre con 448 matriculaciones. Su precio inicial es desde 2.450 euros.

Kymco Agility S 125 / Kymco

8.Honda Forza 125: 512 matriculaciones.

La Honda FORZA 125 es la octava moto más vendida en España durante el mes de noviembre con 343 unidades (5.024 en total). Su precio inicial es de 5.550 euros.

Honda FORZA 125 / Honda

9.Voge DS 800 Rally: 456 matriculaciones.

Voge DS 800 RALLY

Voge DS 800 RALLY / Voge

10.Yamaha X-Max 125: 454 matriculaciones.

La Yamaha X-Max 125 es la novena moto más vendida en España en el mes de noviembre con 342 unidades (4.032 en total). Esta scooter se puede conseguir desde los 5.499 euros.

Yamaha X-Max 125 / Yamaha

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