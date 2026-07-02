Motos
¿Buscas una moto? Estas son las 10 más vendidas en junio de 2026 en España
Te detallamos cuáles fueron las 10 motocicletas favoritas de los conductores españoles en el sexto mes del año
El sector de la moto y los vehículos ligeros cerró el primer semestre de 2026 con un crecimiento del 24,3%, alcanzando las 154.152 unidades. Este resultado consolida la trayectoria ascendente que vive el conjunto de la categoría L en los últimos años y refuerza la buena evolución del mercado tras un 2025 que ya fue el mejor ejercicio desde 2008.
En este contexto, junio reforzó la tendencia con un crecimiento del 29% y un total de 35.210 matriculaciones de vehículos ligeros, un dato sobre el que conviene señalar la existencia de un día laborable más que en junio de 2025. Todos los mercados del sector (motocicleta, scooter, ciclomotor, triciclo, microcoche & microvan y utility & powersport) cerraron el mes en positivo.
Las 5 marcas de motos favoritas de los españoles en el quinto mes de 2026 fueron las siguientes:
- Honda
- Yamaha
- Zontes
- Voge
- Sym
En cuanto a los modelos, estos fueron los 10 que más se vendieron en el mes de junio:
1.Zontes 125X: 1.826 matriculaciones.
2.Yamaha NMAX 125: 1.512 matriculaciones.
3.Honda PCX 125: 1.263 matriculaciones.
4.Zontes 368 G: 1.177 matriculaciones.
5.Sym Symphony 125: 984 matriculaciones.
6.Honda SH 125 Scoopy: 629 matriculaciones.
7.Kymco Agility S 125: 604 matriculaciones.
8.Honda Forza 125: 512 matriculaciones.
9.Voge DS 800 Rally: 456 matriculaciones.
10.Yamaha X-Max 125: 454 matriculaciones.
- La conductora del autocar accidentado en Lleida con 44 heridos llevaba tres días trabajando en la empresa
- Muere el periodista de Antena 3 Gabriel Relaño
- El Tour de Francia en Barcelona: estas son las principales afectaciones a la movilidad y el transporte público
- Dos personas en estado crítico y dos graves pero estables, los que más preocupan de los 44 heridos del accidente de autocar en Lleida,
- ¿Naciste después de 1960? Consulta la edad a la que podrás jubilarte según la tabla oficial de la Seguridad Social
- Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo: última hora de las afectaciones a la movilidad, cortes de calles y estado del tráfico
- El Gobierno quiere obligar a las empresas a explicar cuáles son los criterios para subirle el salario a un trabajador y no a otro
- Las cámaras de televisión entran por primera vez en 40 años en Cantora: habitaciones vacías y suciedad acumulada