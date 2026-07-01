Hay motocicletas que nacen para aumentar las ventas y otras cuyo objetivo es reforzar una imagen de marca construida durante décadas. La nueva Vespa Edizione Ottantesimo pertenece claramente al segundo grupo. No pretende revolucionar el segmento de los escúteres GT ni convertirse en un nuevo modelo de gran volumen, sino celebrar ocho décadas de historia con una edición limitada que conecta el pasado de Vespa con su presente más tecnológico. La firma italiana aprovecha su aniversario para lanzar una versión exclusiva que busca despertar el interés tanto de los aficionados a la marca como de los coleccionistas.

Vespa Edizione Ottantesimo: La Vespa más exclusiva / Vespa

La historia de Vespa comenzó en 1946 con un vehículo concebido para devolver la movilidad a una Europa que salía de la posguerra. Desde entonces ha trascendido el papel de simple medio de transporte para convertirse en un icono del diseño italiano y de la cultura popular. Su presencia en el cine, la moda y el estilo de vida ha sido tan importante como su evolución técnica. Esta Edizione Ottantesimo rinde homenaje precisamente a ese recorrido y lo hace limitando su producción a 1.946 unidades numeradas, una cifra elegida en referencia al año de nacimiento de la marca.

El momento elegido tampoco es casual. El mercado europeo de los escúteres de media cilindrada vive una etapa de gran competitividad, con propuestas cada vez más sofisticadas y equipadas. Sin embargo, pocas pueden presumir de una identidad tan reconocible como la de Vespa. Mientras otros fabricantes centran su discurso en las prestaciones o la relación calidad-precio, la firma de Pontedera continúa explotando un valor diferencial difícil de copiar: el componente emocional.

Precisamente por eso existe esta Vespa. No busca cubrir un hueco técnico dentro de la gama, porque la GTS 310 ya desempeña ese papel, sino ofrecer una interpretación exclusiva de uno de sus modelos más representativos. Es una estrategia habitual en las marcas con un fuerte legado histórico, que encuentran en las ediciones especiales una forma de reforzar el vínculo con sus seguidores y aumentar el atractivo de la marca sin necesidad de desarrollar un producto completamente nuevo.

La firma italiana aprovecha su aniversario para lanzar una versión exclusiva / Vespa

Su público objetivo es muy concreto. Está pensada para el usuario que aprecia el diseño italiano, que valora la historia de Vespa y que busca algo diferente a un escúter convencional. También encaja entre quienes ya poseen una Vespa y desean incorporar una versión especialmente exclusiva a su garaje. No deja de ser un vehículo plenamente utilizable a diario, pero el hecho de tratarse de una serie numerada hará que muchos propietarios la contemplen casi como una inversión o un objeto de colección.

Dentro de la gama ocupa el escalón más exclusivo sobre la base de la Vespa GTS 310, actualmente el modelo más potente de la familia. Frente a rivales como la Honda Forza 350, la Yamaha XMAX 300 o la BMW C 400 X, no pretende competir por capacidad de carga, prestaciones o enfoque práctico. Su verdadera competencia está en el terreno de la imagen, el diseño y la personalidad, donde Vespa continúa jugando con ventaja.

Su diseño es, precisamente, el gran protagonista. La carrocería luce un acabado inspirado en el acero desnudo, recordando el material que ha dado personalidad a Vespa desde sus orígenes. El asiento monoplaza con cubierta desmontable, las llantas inspiradas en la Vespa 98 original y los detalles verdes repartidos por toda la carrocería crean una combinación que mezcla tradición y modernidad con bastante acierto. Incluso el casco específico y el libro conmemorativo incluido con cada unidad refuerzan esa sensación de estar ante un producto especial.

Bajo esa estética exclusiva permanece la conocida base técnica de la GTS 310. El motor monocilíndrico HPE de 310 cc desarrolla 25 CV, suficientes para desenvolverse con soltura tanto en ciudad como en desplazamientos interurbanos. El equipamiento está completamente actualizado con iluminación Full LED, instrumentación TFT de cinco pulgadas, conectividad Vespa MIA, arranque sin llave, control de tracción ASR y sistema antibloqueo ABS. En definitiva, una combinación que demuestra que la tradición estética no está reñida con la tecnología actual.

La carrocería luce un acabado inspirado en el acero desnudo, recordando el material que ha dado personalidad a Vespa desde sus orígenes / Vespa

Las principales novedades respecto a una GTS convencional se concentran en la imagen y en la exclusividad. No hay modificaciones mecánicas, pero sí un importante trabajo de diseño que convierte a esta edición en una de las Vespas más singulares de los últimos años. La producción limitada, la numeración individual y los elementos específicos son, en realidad, el auténtico valor diferencial del conjunto.

Su mayor aportación frente a generaciones anteriores no está en las cifras, sino en la manera de reinterpretar la historia de la marca sin caer en una simple reproducción del pasado. Vespa ha sabido actualizar algunos de sus elementos clásicos utilizando una plataforma plenamente vigente, logrando que esta edición conserve toda la funcionalidad de una GTS moderna sin perder el carácter que ha convertido a la marca en un icono mundial.

Vespa Edizione Ottantesimo: La Vespa más exclusiva / Vespa

La Vespa Edizione Ottantesimo transmite precisamente eso: la capacidad de una marca para celebrar su legado mirando al futuro. Es una edición concebida para emocionar tanto como para conducir, una combinación que pocas firmas consiguen mantener durante ocho décadas. Su principal fortaleza reside en unir historia, diseño y exclusividad sobre una base técnica plenamente actual.

Como aspecto mejorable, habría sido interesante que esta edición especial incorporara algún elemento técnico exclusivo —más allá del apartado estético— que reforzara todavía más su condición de modelo conmemorativo y justificara de una forma más evidente su carácter único frente a la Vespa GTS 310 de la que deriva.