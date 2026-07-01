Las ventas de coches crecen en el mes de junio y estabilizan las cifras del año

El cierre de junio confirma la tendencia positiva del mercado automovilístico de este año con una subida mensual del 7,8%, con 128.426 matriculaciones, y una en el acumulado anual del 6,2% con un total de 647.711 unidades en comparación con 2025.

Del mismo modo, el comportamiento del mercado en el sexto mes del año también deja clara la transición energética, con protagonismo de las mecánicas híbridas, y el dominio de las marcas y modelos más generalistas, como Toyota y, en concreto, el Dacia Sandero.

En lo que respecta al segmento de vehículos comerciales ligeros e industriales muestra una evolución heterogénea, con comportamientos distintos. En general, el mercado mantiene cierta estabilidad, con variaciones positivas en algunas categorías de comerciales ligeros. También crecen los vehículos pesados en el mes y el año y solo muestran una caída del 15% (un 8,3% en el año) los autobuses.

Un mes más, los compradores particulares mantienen su posición como principal motor de las ventas, mientras que el canal de empresas y, especialmente, el renting, siguen ganando relevancia dentro de la estructura del mercado.

Tendencia híbrida al alza

Por otro lado, la evolución por tipo de motorización muestra una consolidación de las tendencias que ya se ven desde el año pasado. Las opciones diésel siguen cayendo, en este mes en concreto lo hacen casi un 43%, mientras los gasolina lo hacen un 10%. Los coches híbridos siguen siendo la apuesta favorita de los conductores, con un crecimiento en el mes del 24,2%, seguidos de los híbridos enchufables.

No obstante, el mayor crecimeinto en el acumulado anual es el de estas segundas motorizaciones junto con los eléctrico puros, que han crecido en ventas en lo que va de 2026 un 36,7%, con un total de 63.202 unidades matriculadas. En conjunto, los vehículos electrificados (HEV, PHEV y BEV) continúan ganando cuota de mercado, impulsando una transformación estructural del parque automovilístico.

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Pasado ya el ecuador del 2026, las cifras de ventas confirman un crecimiento estable, pese a ser moderado, y el cambio de tendencia en lo que respecta a las motorizaciones más vendidas. La exención en el pago del impuesto de matriculación, junto con otras ventajas fiscales y de la mano de las limitaciones de las ZBE han ayudado a orientar los gustos de los conductores por los motores menos contaminantes, aunque todavía falta para que los eléctricos puros ganen el terreno necesario para cumplir los objetivos de mercado marcados por la Unión Europea.