El sector de la moto y los vehículos ligeros suma 154.152 matriculaciones en el primer semestre de 2026

El sector de la moto y los vehículos ligeros cerró el primer semestre de 2026 con un crecimiento del 24,3%, alcanzando las 154.152 unidades. Este resultado consolida la trayectoria ascendente que vive el conjunto de la categoría L en los últimos años y refuerza la buena evolución del mercado tras un 2025 que ya fue el mejor ejercicio desde 2008.

En este contexto, junio reforzó la tendencia con un crecimiento del 29% y un total de 35.210 matriculaciones de vehículos ligeros, un dato sobre el que conviene señalar la existencia de un día laborable más que en junio de 2025. Todos los mercados del sector (motocicleta, scooter, ciclomotor, triciclo, microcoche & microvan y utility & powersport) cerraron el mes en positivo.

La motocicleta sigue triunfando

La motocicleta fue la categoría con mayor incremento del primer semestre, con un avance del 32,6%, impulsado por la fuerte demanda de modelos de carretera (+ 30,1%) y, en particular, del segmento trail (+ 53,8%), que continúa consolidando el peso del mototurismo dentro del sector. Los scooters también evolucionaron favorablemente, con una subida del 17,7%, mientras que el ciclomotor creció un 13,9%.

En lo referente a las cilindradas, cabe destacar que, en el mercado de scooter, las de hasta 125cc son las que más crecen, con un alza del 21,4%, mientras que entre las motocicletas todos los segmentos suben significativamente: las de 125cc, un 38,3%, las de cilindrada media (125-750cc), un 35,1% y las de cilindrada alta (+ de 750cc), un 26,9%.

Otros vehículos ligeros

El comportamiento del resto de vehículos ligeros fue igualmente positivo en el primer semestre. El triciclo cerró el periodo con un avance del 23,1%. Los microcoches y microvans mantienen su buena evolución, con una subida del 55,4%, mientras que el segmento de utility & powersport (quad, ATV, buggy…) creció un 26,2%.

Vehículo eléctrico

El mercado eléctrico de la categoría L también cerró el primer semestre en positivo, con un crecimiento del 7,5% y un total de 5.807 unidades matriculadas, confirmando la recuperación de un mercado que, no obstante, necesita un marco de apoyo más completo, que cubra todos los segmentos, con cuantías equivalentes proporcionalmente a las de los coches, y más estable, para desplegar todo su potencial.

Canales de venta

El canal particular avanzó un 27,7% y continúa concentrando la mayor parte del volumen del sector (87,7%), un dato que evidencia la salud del mercado. El canal empresa creció un 1% y el canal de alquiler (RAB) registró una subida del 25,4%.

Por regiones

Asturias (+ 41%), Cantabria (+ 40,6%) y Castilla y León (40%) registraron los mayores crecimientos del semestre. Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana combinaron los mayores volúmenes de ventas con crecimientos destacados, del 34,5%, el 24,6% y el 8,9% respectivamente.

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Declaraciones de José María Riaño, secretario general de ANESDOR, ha declarado que “Cerramos el primer semestre con cifras muy sólidas y significativamente por encima de nuestras previsiones. Si el sector mantiene este ritmo de crecimiento en la segunda mitad de 2026, podríamos acercarnos, o incluso superar, el hito histórico de las 300.000 matriculaciones, una cifra que hace apenas unos años parecía impensable”.