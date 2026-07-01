Qué hacer si te equivocas de combustible al repostar

A la hora de repostar combustible es habitual dejarse llevar por las prisas o por distracciones como atender a los pasajeros o mirar el teléfono móvil, una práctica totalmente desaconsejada en las gasolineras. Estos despistes pueden derivar en equivocaciones graves al introducir el carburante.

Sin embargo, a veces el fallo no es del conductor, sino de la propia gasolinera. Esto es lo que sufrieron los clientes que el pasado sábado 27 de junio acudieron a la estación de servicio El Jardín, situada en la localidad de Ribadeo (Lugo). Entre las 12:49 y las 17:19 horas, quienes intentaron repostar gasolina 95 recibieron en su lugar una mezcla de este carburante con gasóleo. El origen del incidente estuvo en un error durante la descarga del combustible por parte de un camión cisterna, generando una situación que puede resultar letal para la mecánica del coche.

Protocolo de actuación ante el error de Ribadeo

La Asociación de Comerciantes, Industriales, Servicios y Autónomos (ACISA), entidad gestora de la estación lucense, ha pedido disculpas y ha confirmado que se hará cargo de la totalidad de las averías derivadas de este incidente. Para dar solución a los conductores afectados, se ha establecido el siguiente protocolo de emergencia:

Dar parte al seguro: A los conductores que sufran una avería en ruta se les aconseja contactar de inmediato con su compañía de seguros para gestionar la asistencia en carretera.

A los conductores que sufran una avería en ruta se les aconseja para gestionar la asistencia en carretera. Formulario de incidencias: La gestora invita a rellenar un documento de contacto para facilitar los datos de su póliza .

La gestora invita a rellenar un documento de contacto para . Comprobación sin ticket: ACISA ha aclarado que no es obligatorio conservar el resguardo de compra, ya que las cámaras de seguridad de la gasolinera servirán para verificar los suministros mediante la matrícula del coche.

La regla de oro ante cualquier fallo: no arrancar el motor

Ya sea por un error técnico de la estación o por una confusión propia en el surtidor, la regla fundamental si te equivocas de combustible es dejar el vehículo completamente quieto y no encender el motor.

Noticias relacionadas

Si no se acciona el arranque, se evita que el carburante incorrecto circule y llegue al motor o a otras piezas vitales del coche. Tras inmovilizar el coche, se debe llamar a la asistencia en carretera para trasladar el vehículo en grúa hasta un taller, donde los profesionales bombearán el combustible hasta vaciar por completo el depósito y comprobarán que no existan daños internos de gravedad.