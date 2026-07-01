Jaecoo 5 SHS gana en junio y arranca la votación de julio con BYD Dolphin G DM-i, Mercedes-Benz GLC E y Zeekr 7GT

El Jaecoo 5 SHS se ha convertido en el ganador de la votación de junio del Premio Coche del Año de los Lectores. El SUV híbrido de la marca china se impuso a dos propuestas muy distintas, como el renovado Peugeot 408, con su carrocería fastback y gama electrificada, y el nuevo Volkswagen ID. Polo, que traslada uno de los nombres históricos de la marca alemana a la movilidad eléctrica.

Votación Premio Coche del Año de los Lectores: Julio

El Jaecoo 5 SHS ha convencido por una fórmula muy alineada con la demanda actual: un SUV de tamaño contenido, con etiqueta ECO, elevado equipamiento y una mecánica híbrida pensada para reducir consumos sin obligar al conductor a depender de la recarga. Su sistema Super Hybrid System combina un motor de gasolina 1.5 turbo, dos motores eléctricos y una transmisión específica para electrificados, con una potencia conjunta de 224 CV y un consumo homologado de 5,3 l/100 km. Todo ello en una carrocería de 4,38 metros de longitud, con un maletero de 410 litros y un enfoque práctico tanto para ciudad como para viajes.

Jaecoo 5 SHS / V.M.

Además de su tecnología y equipamiento, el Jaecoo 5 SHS destaca por su planteamiento pet friendly, con materiales antibacterianos, superficies resistentes a arañazos y manchas y sistemas de filtrado de aire pensados para quienes viajan habitualmente con mascotas. Con esta victoria, el Jaecoo 5 SHS se convierte en el sexto ganador mensual de la edición 2026 y toma el relevo del Cupra Raval en el palmarés del año.

Vota tu favorito de julio

BYD Dolphin G DM-i, Mercedes-Benz GLC E y Zeekr 7GT se disputan ahora el voto del público este mes.

BYD Dolphin G DM-i

El BYD Dolphin G DM-i llega a la votación como una de las propuestas más singulares del mercado. Se trata de un utilitario del segmento B con tecnología híbrida enchufable, una combinación poco habitual en un coche de este tamaño y que busca unir las ventajas de un eléctrico en el día a día con la libertad de un motor térmico para viajar. Con 4,16 metros de longitud, el Dolphin G DM-i mantiene unas dimensiones adecuadas para ciudad, pero aprovecha bien el espacio interior. Su maletero alcanza los 425 litros, una capacidad elevada para el segmento, y puede llegar a 1.225 litros con los asientos traseros abatidos. Las versiones con batería de mayor capacidad incorporan una Blade Battery de 18,3 kWh, con hasta 105 kilómetros de autonomía eléctrica WLTP y una autonomía total anunciada de hasta 1.040 kilómetros. El modelo también destaca por su planteamiento tecnológico, con pantalla central de hasta 12,8 pulgadas, integración de Google, cámara de 360 grados y Head-Up Display en los acabados superiores.

BYD Dolphin G DM-i / BYD

Mercedes-Benz GLC E

El Mercedes-Benz GLC E representa la alternativa premium de la votación de julio. El SUV eléctrico asume la difícil misión de trasladar al coche más importante de Mercedes-Benz a una plataforma desarrollada específicamente para la movilidad eléctrica, con más autonomía, mayor capacidad de carga y un interior claramente más tecnológico. La primera versión disponible es el GLC 400 4MATIC, con dos motores, tracción total, 489 CV y una batería de 94,5 kWh. Homologa hasta 707 kilómetros de autonomía WLTP, una cifra que lo sitúa entre los SUV eléctricos grandes con mayor alcance del mercado. También utiliza una arquitectura de 800 voltios, que permite recuperar hasta 303 kilómetros de autonomía en diez minutos en condiciones favorables. A ello se suma un interior de gran calidad, con la nueva MBUX Hyperscreen, techo panorámico Sky Control, un maletero de 570 litros y un compartimento delantero de 128 litros.

Mercedes-Benz GLC E / Mercedes-Benz

Zeekr 7GT

El Zeekr 7GT es un gran turismo eléctrico de enfoque deportivo desarrollado para Europa. Diseñado en Gotemburgo, apuesta por una carrocería baja y aerodinámica, con una silueta GT, una distancia entre ejes de 2,90 metros y un coeficiente aerodinámico de solo 0,25 Cx. La gama parte de una versión de tracción trasera con batería de 75 kWh, motor de 421 CV y hasta 519 kilómetros de autonomía WLTP. Por encima se sitúa la variante Long Range, con una batería de 100 kWh y hasta 655 kilómetros de autonomía, mientras que el Zeekr 7GT Privilege AWD eleva la potencia hasta 646 CV y acelera de 0 a 100 km/h en 3,3 segundos. El 7GT también destaca por su capacidad de carga, con potencias de hasta 450 kW en corriente continua, un maletero de hasta 456 litros, frunk delantero de 65 litros y un interior con pantalla OLED de 15 pulgadas, instrumentación digital de 13 pulgadas y Head-Up Display de realidad aumentada.

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Zeekr 7 GT / Charlie Magee

Tres formas muy diferentes de entender la electrificación —un utilitario híbrido enchufable, un SUV eléctrico premium y un GT eléctrico de altas prestaciones— protagonizan ahora la votación de julio del Premio Coche del Año de los Lectores. La decisión vuelve a estar en manos del público.