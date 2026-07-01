Así responde Polestar al bloqueo de EE. UU.

Estados Unidos cerrará la puerta a los nuevos Polestar a partir del año modelo 2027, pero la marca no desaparecerá de inmediato del país. La compañía podrá seguir comercializando el stock disponible de los Polestar 3 y Polestar 4, además de mantener el servicio y la atención posventa para sus clientes estadounidenses.

La decisión llega después de que Polestar no obtuviera la autorización necesaria bajo la normativa norteamericana sobre vehículos conectados. Esta regla limita la comercialización de automóviles con determinados sistemas de conectividad vinculados a China o Rusia y afecta tanto al software como, más adelante, a determinados componentes de hardware.

Polestar 4 Coupé / Polestar

El alcance de la medida va más allá del lugar de fabricación. El Polestar 3, que también se produce en Estados Unidos, quedará igualmente fuera de la comercialización de nuevos modelos desde 2027. La normativa contempla precisamente ese supuesto: un fabricante con vínculos suficientes con China o Rusia puede verse afectado aunque sus coches se ensamblen en territorio estadounidense. Las autoridades no han detallado públicamente los motivos concretos por los que Polestar no recibió la autorización. Pese a ello, la marca, controlada mayoritariamente por el grupo chino Geely, ha optado por no recurrir la decisión y ha anunciado que reforzará su foco estratégico en Europa.

Europa ya era el principal mercado de Polestar

El cambio no supone que Polestar tenga que inventar una estrategia nueva. Europa ya concentraba cerca del 80% de las ventas minoristas de la compañía y el 94% de su volumen comercializado en el primer trimestre de 2026 procedía de mercados fuera de Estados Unidos.

La marca lleva meses ampliando su presencia comercial. Al cierre del primer trimestre disponía de 230 puntos de venta en todo el mundo y mantiene el objetivo de acercarse a los 250 antes de finalizar 2026.

Polestar 3 / Polestar

En Europa, esa expansión incluye la entrada en Estonia, Letonia y Lituania. Con estos mercados, Polestar está presente en 31 países y continúa aumentando su red en un continente que ya es la base principal de su negocio.

Michael Lohscheller, consejero delegado de la compañía, ha enmarcado este movimiento en una industria cada vez más regionalizada. El plan mantiene a Europa como principal motor de crecimiento, sin abandonar mercados como Canadá, Latinoamérica, Europa del Este o el sudeste asiático.

Más producto y futura producción europea

La decisión estadounidense coincide con la mayor ofensiva de producto anunciada hasta ahora por Polestar. Las entregas del nuevo Polestar 5 están previstas para este verano y, en el último trimestre de 2026, llegará una nueva variante del Polestar 4.

Después será el turno del sustituto del Polestar 2, cuyo lanzamiento está previsto para comienzos de 2027. Más adelante llegará el Polestar 7, un SUV compacto premium programado para 2028. El Polestar 7 será especialmente relevante porque está previsto que se fabrique en Europa. Polestar y Volvo Cars han firmado un memorando de entendimiento para producirlo en la futura planta de Volvo Cars en Košice, Eslovaquia.

Polestar lanzará cuatro nuevos modelos en tres años. / Polestar

La fabricación europea forma parte de un plan de diversificación industrial que Polestar ya había anunciado antes de la decisión de Estados Unidos. Actualmente, sus vehículos se producen en Asia y Norteamérica, y el futuro Polestar 7 abriría una tercera base productiva en el continente europeo. El bloqueo estadounidense obliga a Polestar a renunciar a la venta de sus futuros modelos en un mercado donde buscaba seguir creciendo. Sin embargo, la compañía mantiene el servicio para sus clientes actuales y concentra ahora aún más su estrategia en Europa, una región que ya aportaba la mayor parte de sus ventas.

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En España, Polestar seguirá integrada en esa expansión europea, aunque la marca no ha anunciado inversiones, cambios de red ni objetivos comerciales específicos ligados a la decisión tomada en Estados Unidos.