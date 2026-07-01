GWM inicia su actividad en España con filial propia, red comercial y el respaldo de la ACB

GWM inicia su actividad comercial en España con una red de 42 puntos de venta, el lanzamiento del Ora 5 desde 19.940 euros y el objetivo de superar los 50 concesionarios antes de que acabe 2026. El fabricante chino no plantea este desembarco como algo experimental, sino como algo duradero en el tiempo, con una gama amplia y una estructura propia con la que quiere asentarse y ganarse al público desde el primer día.

En el acto de presentación, José Ignacio Olazábal, director general de GWM España, defendió la importancia del mercado nacional para los planes de la compañía. “España es un mercado muy importante para GWM por volumen de ventas porque es un mercado abierto a las nuevas marcas”, señaló, antes de recordar el peso del comprador particular y el encaje del país con su filosofía de ofrecer distintos tipos de propulsión para diferentes usuarios.

Intervención de José Ignacio Olazabal durante la presentación de GWM en España / Edgar Vivó

El GWM Ora 5 es el primer modelo a la venta en España. Se trata de un SUV compacto de 4,47 metros de longitud que estará disponible con motores de gasolina, híbridos y 100% eléctricos, todos con transmisión automática. La decisión de empezar por este coche tiene una explicación directa: el segmento en el que compite representa cerca del 40% de las ventas del mercado español, según explicó Olazábal.

Nicole Wu, directora de tecnología de GWM, resumió el mensaje de la marca al asegurar que “la tecnología no es un añadido decorativo, sino que está en el corazón de GWM y es el núcleo de nuestra propuesta”. Esa idea se traduce en una estrategia multienergía y multisegmento con la que el grupo quiere cubrir desde modelos urbanos hasta SUV, pick-ups y todoterrenos.

Nuevo GWM Ora 5 / Edgar Vivó

La marca llega con una filial propia y una red de socios comerciales que deberá ganar peso durante los próximos meses. Los 42 puntos de venta actuales mejoran la previsión inicial de 30 establecimientos para el verano y dejan cerca el objetivo anunciado de rebasar los 50 antes de final de año. Para una marca nueva, el dato importa tanto como el coche, porque una implantación comercial sólida suele ser determinante cuando llega el momento de resolver una entrega, un mantenimiento o una reparación.

GWM refuerza ese mensaje con una garantía de siete años y una estructura logística para suministrar recambios a los concesionarios. La compañía contará con un almacén en Países Bajos y otro nacional, mientras que el Port de Barcelona será la base de entrada y distribución de vehículos en España. No se han facilitado los plazos concretos de entrega de las piezas, pero la marca sostiene que la posventa será una parte central de su implantación.

Un Ora 5 para cada tipo de usuario

El Ora 5 quiere cubrir perfiles de cliente distintos sin obligarlos a elegir una única tecnología. La oferta incluirá gasolina, hibridación y electricidad, una fórmula con la que GWM busca dar respuesta a quien prioriza precio, consumo, autonomía o facilidad de uso según sus necesidades.

La variante híbrida anuncia un consumo de 5,1 l/100 km. El SUV contará además con un maletero de más de 420 litros, más de 20 asistentes a la conducción y mandos físicos para algunas funciones básicas, una solución que puede resultar más cómoda para quien no quiere concentrar todos los ajustes en la pantalla central. El modelo todavía no se ha sometido a las pruebas de Euro NCAP.

Tank 300 / Edgar Vivó

El Ora 5 no estará solo mucho tiempo. GWM ha anunciado la llegada del Haval H7, prevista para octubre o noviembre, junto al Wey G9, el Poer P500 y el Tank 300. Todos se comercializarán a través de la red de concesionarios de GWM.

Wey y Tank funcionarán como marcas propias fuera del paraguas comercial principal de GWM, aunque su distribución correrá a cargo de la red española del grupo. El G9 será la propuesta de orientación más premium, con 458 CV y 172 kilómetros de autonomía eléctrica, mientras que el P500 llegará como una pick-up híbrida enchufable con tracción 4x4. No se han facilitado los precios ni las fechas de lanzamiento exactas de estos modelos, salvo la previsión de octubre o noviembre para el Haval H7 y el Tank 300.

GWM se presenta como una marca multienergía y multisegmento, con una gama que irá desde SUV compactos hasta modelos premium, pick-ups y todoterrenos. El Ora 5 es el primer paso, pero el reto real será convertir la promesa de red, garantía y recambios en una experiencia convincente para quienes estrenen la marca en España.

Tres temporadas con la ACB

El fabricante también ha querido vincular su llegada al país con el baloncesto. GWM será patrocinador oficial de la Liga Endesa, la Copa del Rey, la Supercopa Endesa y la Minicopa Endesa durante las temporadas 2026-27, 2027-28 y 2028-29, además de ejercer como Vehículo Oficial de la competición.

Antonio Martín, presidente de la ACB, junto a Nicole Wu, directora de tecnología de GWM. / GWM

Antonio Martín, presidente de la ACB, dio la bienvenida a la compañía durante la presentación y destacó que el acuerdo permite acompañar a una marca “en el inicio de su camino en España”. Para GWM, el patrocinio representa una forma de darse a conocer ante el público desde una competición muy reconocible y con presencia constante durante tres temporadas.

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El acuerdo con la ACB tiene una duración de tres temporadas y coincide con el inicio de la actividad comercial de la marca en España. No garantiza por sí mismo la calidad del producto o del servicio, pero este trato es muy importante de cara al público español, ya que denota que la apuesta de la marca china por España es firme. La colaboración incluirá acciones con aficionados, concesionarios, medios, jóvenes, clubes y comunidades locales.