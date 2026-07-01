Conducir con una temperatura interior de más de 35º aumenta un 25% el riesgo de accidentes

Las altas temperaturas no solo afectan al confort durante los desplazamientos, sino también a la seguridad vial. De hecho, conducir con una temperatura superior a los 35ºC en el interior del vehículo puede incrementar hasta un 25% el riesgo de sufrir un accidente de tráfico, según datos de Euromaster, especialista en mantenimiento integral del automóvil, basados en un informe de la Fundación para la Seguridad Vial (FESVIAL). Asimismo, también se señala que ponerse al volante en estas condiciones es equiparable a conducir con una tasa de alcohol en sangre de entre 0,5 y 0,8 g/l.

Con el verano ya instalado entre nosotros y en la antesala de la Primera Operación Salida de Verano prevista entre el 30 de junio y el 1 de julio, es importante mantener el sistema de aire acondicionado en buen estado es una de las medidas más eficaces para preservar la concentración al volante y reducir el riesgo de accidente.

Para ello, la compañía recomienda prestar especial atención a dos operaciones de mantenimiento sencillas y asequibles como son la sustitución del filtro del habitáculo y la comprobación del nivel de gas del sistema de climatización.

Los expertos aconsejan mantener el interior del vehículo en torno a los 22ºC / Freepik

El filtro del habitáculo, clave para el rendimiento del aire acondicionado

El filtro del habitáculo tiene la función de retener polvo, polen y otras partículas presentes en el aire exterior antes de que entren en el interior del vehículo. Cuando se encuentra obstruido, el rendimiento del sistema de climatización disminuye de forma considerable, dificultando la correcta refrigeración del habitáculo.

Su sustitución suele tener un coste de entre 20 y 50 euros y los fabricantes recomiendan reemplazarlo aproximadamente cada 20.000 kilómetros o, como mínimo, una vez al año. El periodo comprendido entre la primavera y el verano suele ser especialmente adecuado para realizar esta operación, ya que durante los meses de polinización es habitual que el filtro acumule una gran cantidad de residuos.

Entre los síntomas más habituales que indican la necesidad de sustituirlo se encuentran la aparición de malos olores al activar el aire acondicionado o la ventilación, así como una reducción notable de la intensidad del flujo de aire. En este sentido, Euromaster recomienda optar por filtros de carbón activado, que ayudan a mejorar la calidad del aire interior, reducen olores y contribuyen a minimizar los efectos de las alergias.

La falta de gas reduce la capacidad de refrigeración

Otra de las incidencias más frecuentes durante los meses de calor es la pérdida progresiva de gas refrigerante del sistema de climatización. Cuando esto ocurre, el aire acondicionado pierde eficacia y resulta más complicado mantener una temperatura adecuada dentro del vehículo, especialmente en trayectos largos.

La recarga del gas, cuyo coste suele situarse entre los 60 y los 150 euros dependiendo del modelo, puede realizarse en aproximadamente media hora. No obstante, antes de proceder a ella conviene comprobar algunos síntomas que pueden indicar una presión insuficiente en el circuito.

Si el aire acondicionado tarda en enfriar, no alcanza la temperatura deseada, expulsa aire poco frío o el sistema pierde eficacia al desempañar los cristales, es recomendable acudir a un taller especializado para revisar el estado de la climatización y, si procede, realizar la recarga correspondiente.

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Desde Euromaster recuerdan que las altas temperaturas favorecen la fatiga, reducen la capacidad de reacción y dificultan la concentración al volante. Por ello, aconsejan mantener el interior del vehículo en torno a los 22ºC, una temperatura que contribuye a mejorar el confort, minimizar la fatiga y reforzar la seguridad durante los desplazamientos de los meses más calurosos del año.