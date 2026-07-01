Consejos
Los 10 errores más comunes al comprar un coche de segunda mano
Todo lo que debes revisar para no llevarte sorpresas al adquirir un vehículo de ocasión
Elena Castellano
Comprar un coche de segunda mano puede ser una gran oportunidad para ahorrar y acceder a modelos bien equipados sin gastar tanto como en uno nuevo. Sin embargo, también es un terreno donde es fácil equivocarse si no se presta la atención adecuada. Una decisión precipitada o la falta de información pueden convertir lo que parecía una buena compra en un problema a largo plazo. Por eso, conocer los errores más habituales y saber cómo evitarlos es clave para tomar una decisión acertada.
¿Por qué se cometen tantos errores al comprar un coche usado?
Adquirir un vehículo de ocasión tiene muchas ventajas, pero también implica más incertidumbre que comprar uno nuevo. Factores como el estado real del coche, su mantenimiento previo o posibles cargas administrativas no siempre son evidentes a simple vista. Además, el entusiasmo por una buena oferta o la presión del vendedor pueden llevar a actuar sin analizar todos los detalles. Precisamente por eso, informarse bien antes de comprar marca la diferencia entre una buena inversión y una mala experiencia.
Los errores más comunes
1. No inspeccionar el coche a fondo
Uno de los fallos más habituales es quedarse en una revisión superficial. Es fundamental examinar tanto el exterior como el interior: carrocería, neumáticos, motor, frenos, luces o sistemas eléctricos. Detectar signos de desgaste, óxido o reparaciones deficientes puede evitarte sorpresas.
2. No solicitar el historial del vehículo
El pasado del coche dice mucho sobre su estado actual. Accidentes previos, número de propietarios o revisiones realizadas son datos clave. Siempre pide un informe completo y verifica la información.
3. Confiar demasiado en el vendedor
No todos los vendedores ocultan información, pero tampoco todos la cuentan completa. Mantén una actitud crítica, contrasta datos y haz todas las preguntas necesarias antes de decidirte.
4. No realizar una prueba de conducción
Probar el coche es imprescindible. Durante la conducción puedes detectar fallos en la dirección, ruidos extraños o problemas de frenado. Si es posible, pruébalo en distintos entornos para tener una visión más completa.
5. No revisar la documentación
Un error grave es no comprobar que todo esté en regla. Permiso de circulación, ficha técnica, ITV y posibles multas o cargas deben revisarse con detalle antes de cerrar la compra.
6. No comparar con otras opciones
Quedarse con el primer coche que parece interesante puede salir caro. Analizar el mercado, comparar precios y valorar alternativas te ayudará a identificar si realmente estás ante una buena oportunidad.
7. Dejarse llevar por la apariencia
Un coche atractivo no siempre está en buen estado. La estética puede ser engañosa, por lo que es más importante evaluar su estado mecánico que su aspecto exterior.
8. No consultar a un profesional
Un mecánico puede detectar problemas que pasan desapercibidos para un comprador sin experiencia. Contar con su opinión antes de comprar puede ahorrarte dinero y disgustos.
9. Ignorar señales de alerta
Ruidos, luces encendidas en el tablero o fugas son advertencias claras. No las minimices ni aceptes explicaciones poco convincentes: investiga a fondo o descarta el vehículo.
10. No comprobar garantías o cargas pendientes
Algunos coches pueden tener deudas, embargos o carecer de garantía. Es fundamental asegurarse de que el vehículo está libre de cargas y conocer qué tipo de garantía incluye la compra.
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