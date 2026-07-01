Ranking
Los 10 coches más vendidos en junio de 2026 en España
Te detallamos cuáles fueron los 10 vehículos favoritos de los conductores españoles en el sexto mes del año
Las ventas continúan al alza en junio, que se consolida como el segundo mes con mayor registro de 2026. En el mes se alcanzaron 128.426 nuevas ventas, lo que representa un aumento del 7,8% respecto a junio del año anterior. Por cuarto mes consecutivo se superan los 100.000 turismos vendidos, con volúmenes similares a las cifras prepandemia en 2019. El mercado está impulsado, en gran parte, por los electrificados que alcanzan el 23,2% de la cuota de las ventas totales en junio. En el acumulado, en los seis primeros meses de 2026 se alcanzan las 647.711 unidades, un 6,2% más que el primer semestre de 2025.
A lo largo de este mes, las marcas que más vehículos han vendido han sido Toyota, Volkswagen y Seat. Así, los 10 coches más vendidos durante el mes de junio han sido los siguientes:
1.Dacia Sandero
En el mes de junio, el vehículo más vendido fue el Dacia Sandero, con 4.288 matriculaciones.
2.Seat Ibiza
En segundo lugar durante el mes de junio se encuentra el Seat Ibiza, con 3.404 matriculaciones.
3.Peugeot 2008
Cerrando el podio se encuentra el Peugeot 2008, con 2.535 matriculaciones.
4.Toyota Corolla
El Toyota Corolla, en cuarto lugar, tuvo 2.449 matriculaciones.
5.MG ZS
En la quinta plaza, el MG ZS tuvo 2.381 matriculaciones.
6.Seat Arona
En el sexto lugar, el Seat Arona, con 2.375 matriculaciones.
7.Opel Corsa
En el séptimo lugar, el Opel Corsa obtuvo 2.292 matriculaciones.
8.Toyota Yaris Cross
El Toyota Yaris Cross, con 2.105 matriculaciones, ocupa la octava plaza.
9.BYD Atto 2
En el noveno lugar, el BYD Atto 2 tuvo 2.048 matriculaciones.
10.Peugeot 208
Por último, cerrando el ranking, el Peugeot 208 tuvo 2.045 matriculaciones.
Vehículos eléctricos
En cuanto a los coches eléctricos, los 3 más vendidos en junio fueron:
- Tesla Model 3
- Tesla Model Y
- Kia EV3
Híbridos enchufables
En el apartado de híbridos enchufables (PHEV+EREV), los 3 más vendidos en junio fueron los siguientes:
- BYD Atto 2
- BYD Seal U
- Ebro S700
Híbridos no enchufables
En el apartado de híbridos no enchufables (HEV), los 3 más vendidos en junio fueron los siguientes:
- Toyota Corolla
- Toyota Yaris Cross
- Volkswagen T-Roc
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