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Los 10 coches más vendidos en junio de 2026 en España

Te detallamos cuáles fueron los 10 vehículos favoritos de los conductores españoles en el sexto mes del año

Los 10 coches más vendidos en junio de 2026 en España

Los 10 coches más vendidos en junio de 2026 en España / Dacia

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Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
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Las ventas continúan al alza en junio, que se consolida como el segundo mes con mayor registro de 2026. En el mes se alcanzaron 128.426 nuevas ventas, lo que representa un aumento del 7,8% respecto a junio del año anterior. Por cuarto mes consecutivo se superan los 100.000 turismos vendidos, con volúmenes similares a las cifras prepandemia en 2019. El mercado está impulsado, en gran parte, por los electrificados que alcanzan el 23,2% de la cuota de las ventas totales en junio. En el acumulado, en los seis primeros meses de 2026 se alcanzan las 647.711 unidades, un 6,2% más que el primer semestre de 2025.

A lo largo de este mes, las marcas que más vehículos han vendido han sido Toyota, Volkswagen y Seat. Así, los 10 coches más vendidos durante el mes de junio han sido los siguientes:

1.Dacia Sandero

Dacia Sandero

Dacia Sandero / Dacia

En el mes de junio, el vehículo más vendido fue el Dacia Sandero, con 4.288 matriculaciones.

2.Seat Ibiza

El Seat Ibiza es el cuarto turismo más vendido en España durante octubre con 1.813 matriculaciones. Este coche del segmento B tiene un precio de partida desde unos 14.990 euros.

Seat Ibiza / Seat

En segundo lugar durante el mes de junio se encuentra el Seat Ibiza, con 3.404 matriculaciones.

3.Peugeot 2008

Peugeot E-2008

Peugeot E-2008 / Peugeot

Cerrando el podio se encuentra el Peugeot 2008, con 2.535 matriculaciones.

4.Toyota Corolla

El Toyota Corolla es el séptimo coche más vendido en España durante el mes de octubre con 1.708 unidades matriculadas. El precio de partida del coche compacto de segmento C, que se ofrece en múltiples carrocerías, es desde 25.950 euros.

Toyota Corolla / Toyota

El Toyota Corolla, en cuarto lugar, tuvo 2.449 matriculaciones.

5.MG ZS

El MG ZS

MG ZS / MG

En la quinta plaza, el MG ZS tuvo 2.381 matriculaciones.

6.Seat Arona

Nuevo Seat Arona: Diseñado y fabricado en Barcelona y desde 17.920 euros

Seat Arona / Seat

En el sexto lugar, el Seat Arona, con 2.375 matriculaciones.

7.Opel Corsa

Opel Corsa

Opel Corsa / Opel

En el séptimo lugar, el Opel Corsa obtuvo 2.292 matriculaciones.

8.Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross / Toyota

El Toyota Yaris Cross, con 2.105 matriculaciones, ocupa la octava plaza.

9.BYD Atto 2

BYD Atto 2 DM-i

BYD Atto 2 / BYD

En el noveno lugar, el BYD Atto 2 tuvo 2.048 matriculaciones.

10.Peugeot 208

Peugeot 208

Peugeot 208 / Peugeot

Por último, cerrando el ranking, el Peugeot 208 tuvo 2.045 matriculaciones.

Vehículos eléctricos

En cuanto a los coches eléctricos, los 3 más vendidos en junio fueron:

  1. Tesla Model 3
  2. Tesla Model Y
  3. Kia EV3

Híbridos enchufables

En el apartado de híbridos enchufables (PHEV+EREV), los 3 más vendidos en junio fueron los siguientes:

  1. BYD Atto 2
  2. BYD Seal U
  3. Ebro S700

Híbridos no enchufables

En el apartado de híbridos no enchufables (HEV), los 3 más vendidos en junio fueron los siguientes:

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  1. Toyota Corolla
  2. Toyota Yaris Cross
  3. Volkswagen T-Roc

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