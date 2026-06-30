Koenigsegg ha vuelto a redefinir los límites de la velocidad, aunque esta vez lo ha hecho lejos de los circuitos convencionales de producción y utilizando un material muy distinto al que nos tiene acostumbrados: piezas de Lego. Apenas una semana después de celebrar su último récord mundial de aceleración con sus hiperdeportivos, la firma sueca ha hecho historia en el asfalto al presentar una réplica a tamaño real y totalmente funcional que se ha coronado como el coche de Lego más rápido jamás construido.

El escenario elegido para demostrar su potencial fue el emblemático circuito de Goodwood, donde el superdeportivo de bloques alcanzó una velocidad máxima de 111 km/h. Esta cifra no solo establece una nueva marca absoluta, sino que destruye el récord anterior de 50 km/h que ostentaba el McLaren P1 de la misma juguetera, duplicando holgadamente su velocidad.

Koenigsegg crea un coche de Lego capaz de superarlos 111 km/h / Koenigsegg

Más de 300.000 piezas

El Grupo Lego mantiene la tradición de asociarse cada dos años con un fabricante de alta gama para desarrollar un proyecto a escala real. En esta ocasión, el elegido ha sido el Koenigsegg Sadair's Spear, un hiperdeportivo real de 1.647 CV limitado a solo 30 unidades.

Para replicar esta joya, los diseñadores emplearon un total de 327.906 piezas de la línea Lego Technic, con una inversión de 9.400 horas de trabajo y un ensamblaje que alcanza un peso de 1.800 kilos.

Koenigsegg crea un coche de Lego capaz de superarlos 111 km/h / Koenigsegg

Del circuito a las estanterías

La satisfacción por el resultado es mutua. Christian von Koenigsegg, director ejecutivo de Koenigsegg, destacó que ver este modelo recreado no solo como una miniatura, sino como un coche real y capaz de rodar por la pista, es algo "realmente extraordinario", dado que el rendimiento extremo forma parte del ADN de su marca.

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El próximo 4 de julio saldrá a la venta la versión a escala 1:8 de este Koenigsegg, diseñada para el público general. Este set de colección contará con 4.104 piezas repletas de detalles técnicos y tendrá un precio de 449,99 euros, convirtiéndose en el superdeportivo insignia que representará a Lego en las tiendas durante los próximos dos años.