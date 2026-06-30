Gama y precios del Leapmotor B05, su nuevo compacto eléctrico

El Leapmotor B05 destaca por el diseño, la autonomía de hasta 482 kilómetros y un precio de partida oficial de 26.900 euros que, si ya es bajo para las cifras que se escuchan en el segmento, aún puede bajar más en España.

Este coche es un compacto de 4,4 metros de largo y destaca especialmente por su ancho de casi 1,90 metros. El maletero homologa 345 litros, pero se puede abatir los asientos para ganar capacidad cuando sea necesario. u motor eléctrico desarrolla hasta 218 CV (160 kW) y 240 Nm de par, permitiéndole acelerar de 0 a 100 km/h en 6,7 segundos. En la parte de las suspensión encontramos una McPherson en la parte delantera y una multi-link en el eje trasero.

Leapmotor B05 / Leapmotor

Tiene dos ocpiones de batería, una de 56,2 kWh y hasta 401 kilómetros de autonomía WLTP y otra de 67,1 kWh y hasta 482 kilómetros de autonomía. Las batería está integrada en la estructura del vehículo con la arquitectura Cell-to-Chassis para mejorar la habitabilidad, la estabilidad del coche y la rigidez estructural del coche.

Otro punto fuerte del Leapmotor B05 es la sencillez de su gama, con solo dos opciones, algo que simplifica la elección del acabado que más se ajuste a las necesidades individuales. Los colores disponibles son el amarillo relámpago de lanzamiento, el gris brisa, el azul noche, el plata estelar y el negro metálico.

Precio del Leapmotor B05

Por un lado, el acceso a la gama lo da el Leapmotor Life, que va asociado a lo que la marca llama la opción Pro de motorización, es decir, aquella con la batería más pequeña. En cuanto a funciones de serie, viene ya con llave inalámbrica, digitial y NFC, además de las pantallas y la conectividad con Apple CarPlay y Android Auto y seis altovoces. En seguridad, la verión Life ya tiene los 7 airbags y las 21 funciones ADAS disponibles.

Leapmotor B05 / Leapmotor

El tope de gama y la segunda versión es el Leapmtor B05 Design, asociado a la motorización ProMax, es decir aquella con la batería grande. De equipamiento de serie suma techo solar, asientos de cuero ecológico, eléctricos y calefactados, al igual que el volante, luz ambiental y espejos plegables eléctricos, además de las ventanas traseras tintadas. Disfruta de 12 altavoces y en seguridad, de sensores de lluvia.

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El precio para el Leapmotor B05 Life empieza, de catálogo, en los 26.900 euros, aunque la oferta de la marca, incluyendo los 3.375 euros del Plan Auto+ y los 900 euros de CAE, financiando, es de 19.500 euros. El precio de la versión Design del Leapmotor B05, de catálogo, se queda en los 30.900 euros.