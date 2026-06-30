Fastned respalda a la CNMC: más competencia y menos burocracia en la recarga eléctrica

Fastned, compañía europea líder en infraestructura de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos, destaca el reciente estudio publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el desarrollo de la red de recarga de acceso público en España.

El informe identifica desafíos relevantes para el crecimiento del sector y plantea recomendaciones orientadas a fomentar un entorno más competitivo, transparente y eficiente, en línea con las preocupaciones que Fastned viene trasladando en los últimos años a las autoridades públicas y organismos reguladores.

Un diagnóstico compartido del sector

El análisis de la CNMC confirma que el desarrollo de la infraestructura de recarga en España aún enfrenta barreras estructurales que limitan la competencia y ralentizan el despliegue. Entre ellas, el regulador destaca las dificultades de acceso a ubicaciones estratégicas y a la red eléctrica, los elevados niveles de concentración en determinados segmentos, cargas administrativas complejas y fragmentadas, y la falta de transparencia en tarifas y condiciones de servicio.

Según el organismo supervisor, estos factores pueden dificultar la entrada y expansión de nuevos operadores, afectando al funcionamiento eficiente del mercado y, en última instancia, a los consumidores.

Para Fastned, este diagnóstico refleja con precisión la situación actual del sector: “El informe de la CNMC supone un diagnóstico claro de los retos que venimos señalando desde el inicio de nuestra actividad en España. La transición hacia la movilidad eléctrica requiere un mercado abierto, competitivo y sin barreras innecesarias”, subraya Inma Cima, Country Manager de Fastned en España.

Estación de Fastned / Fastned

Prioridades para acelerar el despliegue

El estudio propone una batería de medidas clave para impulsar el desarrollo de la infraestructura de recarga, entre las que destacan:

Adopción de un marco regulatorio procompetitivo y más armonizado .

. Reducción de cargas burocráticas y simplificación administrativa .

. Refuerzo de la transparencia y comparabilidad de precios .

. Diseño de ayudas públicas neutrales desde el punto de vista competitivo.

Asimismo, la CNMC incide en la necesidad de garantizar que el acceso a ubicaciones y concesiones administrativas se realice en condiciones abiertas, evitando que determinados operadores consoliden posiciones dominantes a largo plazo. En este sentido, Fastned apunta que, en muchos casos, la disponibilidad de emplazamientos clave y el diseño de licitaciones públicas condicionan de forma determinante la entrada de nuevos operadores y la calidad de la infraestructura desplegada. “Un entorno más abierto y transparente en este ámbito permitiría acelerar significativamente la inversión y garantizar una red de recarga más eficiente, accesible y orientada al usuario”, señala Cima.

Fastned insiste además en la importancia de orientar el desarrollo del sector hacia estándares de alta calidad, donde la velocidad de carga, la fiabilidad de las estaciones y la experiencia del usuario se conviertan en elementos diferenciadores.

Para la compañía, fomentar la competencia no solo implica facilitar la entrada de operadores, sino también impulsar un modelo en el que la excelencia en el servicio sea un factor clave.

Agilidad e interoperabilidad para impulsar la movilidad eléctrica

Fastned considera que la publicación de este estudio representa un avance significativo para el sector, al ofrecer una hoja de ruta clara hacia un modelo más eficiente y competitivo. La compañía destaca especialmente la importancia de avanzar hacia procesos administrativos más ágiles y homogéneos, así como asegurar la interoperabilidad entre redes y mejorar la experiencia del usuario mediante información clara y accesible.

Todo ello resulta fundamental para garantizar una red de recarga que responda a las necesidades de los conductores y contribuya a la adopción masiva del vehículo eléctrico.

Compromiso con un modelo abierto y competitivo

Fastned reafirma su compromiso con el desarrollo de una red de recarga basada en principios de apertura, transparencia y calidad de servicio.

En línea con las recomendaciones de la CNMC, la compañía defiende un modelo que favorezca la entrada de nuevos operadores, la competencia en igualdad de condiciones y la innovación en servicios de recarga.

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“España tiene una oportunidad única para posicionarse como un mercado de referencia en movilidad eléctrica. Para lograrlo, es clave construir un ecosistema competitivo que incentive la inversión y garantice el mejor servicio para los usuarios”, concluyen desde Fastned.