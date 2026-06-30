Coyote, proveedor de sistemas de asistencia a la conducción, ha presentado la quinta edición de su Observatorio de radares en España. El informe, elaborado con datos propios y de la DGT recopilados entre mayo de 2025 y mayo de 2026, ofrece una radiografía de la evolución de la red de control de velocidad durante los últimos cinco años.

Cinco años después de su primera edición, España cuenta con 3.621 radares, frente a los 2.640 registrados en 2021. Esto supone la incorporación de 982 nuevos dispositivos en las carreteras y un crecimiento acumulado del 37%. En el último año se sumaron 226 cinemómetros (+7%). Actualmente, la infraestructura nacional está compuesta por 2.472 radares fijos, 600 radares de semáforo, 295 de tramo y 254 de cinturón y móvil.

Evolución por tipología de dispositivo y tipo de vía

La expansión no ha sido uniforme. Los dispositivos de tramo son los que más han crecido en cinco años, con un repunte del 86% (de 159 a 295 unidades), seguidos de los radares de semáforo (+53%), los fijos (+32%) y los de cinturón y móvil (+19%). Por tipo de vía, el entorno urbano concentra la mayor presencia con un 44% del total, mientras que las carreteras secundarias albergan el 32% y las autopistas el 24%.

Como novedad tecnológica, destaca el despliegue en Catalunya de 107 radares móviles de remolque por parte del Servei Català de Trànsit. A nivel continental, los conductores españoles se cruzan con una media de 106 radares fijos y móviles al mes, situando a España en segunda posición europea, solo por detrás de Bélgica (113) y por delante de Francia (98) e Italia (76). Además, España es el único país analizado con radares específicos de cinturón y móvil.

España blinda sus carreteras: la red de radares crece un 37% en los últimos 5 años / R. PRIETO

Las regiones con más controles

Durante el último año, Canarias ha liderado el repunte con un incremento del 33%, seguida de Murcia (+22%), Asturias (+15%) y la Comunidad Valenciana (+15%). En la perspectiva de los últimos cinco años, Asturias encabeza el crecimiento acumulado (+60%), por delante de Canarias (+56%), Cantabria (+50%), Baleares (+44%) y La Rioja (+38%). La Comunidad Valenciana adelantó este año a Galicia en total de dispositivos, y Baleares superó los 100 radares.

Pese a estas oscilaciones, Catalunya, Andalucía y Castilla y León se mantienen como las comunidades autónomas con mayor número de radares. Entre las tres suman 1.774 dispositivos, absorbiendo prácticamente la mitad del total nacional. Catalunya lidera la tabla con 936 radares, seguida de Andalucía con 462 y Castilla y León con 376. Tras ellas se sitúan Madrid (273), País Vasco (257), Comunidad Valenciana (236) y Galicia (234). A nivel provincial, Barcelona destaca con 632 cinemómetros, seguida de Madrid (273), Girona (153), Asturias (128) y Alicante (120).

El auge de la gestión local y municipal

Uno de los hallazgos más reseñables del estudio es que la gestión de los radares se divide hoy a partes iguales. Los organismos de tráfico (DGT, Servei Català de Trànsit y Trafikoa) operan 1.809 dispositivos, mientras que las administraciones locales y autonómicas ya controlan 1.812 radares, alcanzando el 50% del volumen nacional.

Desde 2021, las administraciones locales han aumentado su red un 64%, añadiendo 707 nuevos dispositivos. Catalunya encabeza los radares locales (556), seguida de Castilla y León (193), Madrid (186), Andalucía (147) y País Vasco (147). El 85% de los controles municipales se sitúa en calles urbanas, a diferencia de los organismos estatales, que concentran el 54% en carreteras secundarias y el 43% en autopistas. Los radares fijos municipales crecieron un 70% y los de semáforo un 53%.

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