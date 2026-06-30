Electra amplía su modelo de negocio y se convierte en eMSP para dar acceso a 800.000 puntos de recarga en Europa

Electra, operador europeo de recarga ultrarrápida, amplía su modelo de negocio y se convierte en proveedor de servicios de movilidad eléctrica, eMSP. A partir de hoy, su aplicación dará acceso a 800.000 puntos de recarga en toda Europa, con una estación cada cinco kilómetros, mediante una única app y una sola tarjeta de recarga. Los conductores podrán buscar, planificar, iniciar y pagar sus recargas desde el mismo entorno, tanto en sus desplazamientos diarios como en viajes de larga distancia.

“Recargar vehículos eléctricos fuera de casa ha sido durante mucho tiempo una experiencia fragmentada, con una aplicación diferente para cada red, una tarjeta de recarga para cada operador y una factura no siempre clara en cada parada. Hoy, Electra está lista para atender la implantación definitiva de la movilidad eléctrica con tres grandes innovaciones: las electrolineras más rápidas del mercado, una aplicación que funciona como un copiloto que piensa por el conductor y un sistema de precios justos y totalmente transparentes. Para que tú solo tengas que preocuparte de conducir”, afirma Bastien Verot, CEO de Electra en España.

Un copiloto que selecciona el mejor punto de recarga

El acceso a distintas redes europeas es el punto de partida de la nueva etapa de Electra como eMSP. Gracias a ello, la aplicación amplía sus funciones y se convierte en una plataforma desde la que los conductores pueden buscar, planificar, iniciar y pagar una recarga tanto en la red de Electra como en las demás redes disponibles. La compañía no añade comisiones al precio de las sesiones realizadas a través de la plataforma, y el importe se muestra antes de iniciar la recarga y se mantiene durante toda la carga.

El algoritmo analiza en tiempo real la potencia, la fiabilidad, la ubicación y el precio de cada punto de recarga. A partir de estos datos y de las preferencias configuradas por el usuario, selecciona la mejor opción, que no siempre será la más cercana. Los conductores pueden priorizar según el precio, la proximidad o la velocidad de recarga.

La aplicación ha sido desarrollada internamente por los equipos de ingeniería de Electra y está basada en tecnología propia / Electra

“La nueva app de Electra es un copiloto verdaderamente inteligente que analiza y se adapta, que tiene en cuenta precio, proximidad, velocidad y preferencias de cada usuario, para que su única preocupación sea conducir su vehículo eléctrico. Esto se traduce, por ejemplo, en que, aunque el cargador más cercano sea Electra cuando el usuario necesita recargar, si en ese momento la app ‘ve’ que está ocupado, le sugerirá otro en menos de un kilómetro que sí esté disponible. Más fácil y más eficiente”, explica Verot.

Además, supone un avance para la industria de la electricidad ya que, al lograr agregar datos de disponibilidad y consumo en tiempo real en todos los puntos de recarga europeos, Electra ha desarrollado una gran capacidad para monitorizar y gestionar los flujos de energía a escala continental.

La aplicación ha sido desarrollada internamente por los equipos de ingeniería de Electra y está basada en tecnología propia. Gracias a ello, Electra ha sido ya pionera en distintas innovaciones que ahora definen los estándares de la industria: Autocharge, Plug & Charge, integración de baterías estacionarias y energía solar. Para continuar con esta tendencia, la compañía tiene prevista la inauguración de un laboratorio de I+D especializado que abrirá sus puertas en Burdeos en 2026.

Electra ya se ha integrado en todos los eslabones de la cadena de la movilidad eléctrica: los fabricantes de automóviles, como Stellantis, MG Motor y Honda, incorporan Electra en sus vehículos; los operadores de movilidad, como Cabify, Uber o Bolt, recargan sus flotas en la red; y las empresas de logística, como DHL y Chronopost, la utilizan para sus operaciones diarias de reparto.

Estaciones de nueva generación

Por su parte, la nueva generación de estaciones de Electra permite recargar hasta 400 km en 12 minutos. Con el diseño ElectraLine, la experiencia de uso es más cómoda, gracias a la gestión a través de pantalla LED con información de la recarga (precio, disponibilidad, potencia y tiempo de recarga). Para el usuario, una mayor conveniencia, para el operador, un incremento de la capacidad, que permite servir a muchos más vehículos en el mismo punto de recarga.

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En total, Electra cuenta con más de 750 estaciones en Europa, con más de 4.500 puntos de recarga. En España, hay operativos más de 100 puntos de recarga en los principales núcleos urbanos, como Madrid y Barcelona, con capacidad para atender la demanda de conductores las 24 horas del día. Además, la compañía trabaja desde su división B2B en acuerdos estratégicos para nuevas instalaciones en zonas de polígonos industriales o en recintos corporativos que puedan dar servicio a grandes flotas de vehículos y prevé ampliar su estructura para llegar a los 300 puntos de recarga a lo largo de 2026, de los cuales, tres cuartas partes estarán situados en los centros urbanos de Madrid y Barcelona.