El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una de las reformas más profundas de los últimos años en el Reglamento General de Circulación. Aunque el paquete normativo pone un foco especial en la protección de los usuarios vulnerables de la vía —como peatones, ciclistas y motoristas—, la actualización también resuelve un prolongado conflicto legal que afectaba a miles de usuarios de vehículos recreativos: el régimen de estacionamiento de las autocaravanas y furgonetas camper.

Con este cambio normativo, la Dirección General de Tráfico (DGT) unifica los criterios a nivel nacional y establece que estos vehículos pueden aparcar en los mismos lugares y condiciones que un turismo convencional. De este modo, se busca acabar con años de interpretaciones arbitrarias y disparidad de criterios, blindando el derecho al estacionamiento siempre y cuando se respeten rigurosamente los límites físicos del vehículo.

La DGT da luz verde al aparcamiento de autocaravanas en ciudades / Freepik

Las tres reglas de obligado cumplimiento

La clave de la nueva regulación radica en delimitar con precisión la frontera entre lo que constituye una maniobra de estacionamiento y lo que se considera acampada libre, una práctica que sigue estando estrictamente regulada y prohibida en las vías públicas generales. Para que un vehículo vivienda se considere correctamente aparcado, debe cumplir tres requisitos concurrentes:

Sin elementos salientes: No se puede desplegar ningún accesorio que desborde el perímetro exterior o la “proyección en planta” del vehículo. Esto excluye por completo el uso de toldos, avances, ventanas batientes abiertas , mesas o sillas en la calzada.

No se puede desplegar ningún accesorio que desborde el o la “proyección en planta” del vehículo. Esto excluye por completo el , o en la calzada. Apoyo sobre neumáticos: El vehículo debe descansar exclusivamente sobre sus ruedas . No está permitido colocar patas estabilizadoras en el suelo, aunque la norma sí consiente el uso de calzos o cuñas de seguridad para garantizar la estabilidad si el terreno presenta pendiente.

El vehículo debe . No está permitido colocar patas estabilizadoras en el suelo, aunque la norma sí consiente el para garantizar la estabilidad si el terreno presenta pendiente. Cero vertidos: Queda terminantemente prohibido verter aguas grises, negras o cualquier otro fluido procedente del habitáculo al exterior.

Si se cumplen estas condiciones, el usuario tiene derecho a pernoctar o cocinar en el interior del habitáculo en modo "estacionado". En caso contrario, la actividad pasa a tipificarse como acampada ilegal, cuyas sanciones varían entre los 60 y los 200 euros en vías urbanas, y pueden escalar hasta los 5.000 euros si la infracción se comete en espacios naturales protegidos o playas.

El escudo de las ordenanzas locales ante la saturación turística

A pesar del respaldo legal estatal que ahora reciben los vehículos vivienda, la normativa no otorga una carta blanca absoluta en el ámbito municipal. Los ayuntamientos, especialmente aquellos situados en localidades de gran afluencia costera o de montaña, continúan manifestando su preocupación ante problemas de masificación y la falta de infraestructuras específicas, como aseos públicos o áreas autorizadas de vaciado.

Por este motivo, las administraciones locales siguen apoyándose en sus ordenanzas municipales para regular el tráfico dentro de sus competencias. Aunque los municipios ya no pueden discriminar o sancionar a una autocaravana por el mero hecho de pertenecer a esa categoría de vehículo, sí están facultados para imponer restricciones genéricas que afecten a la movilidad de todo el parque móvil por igual.

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Esto se traduce en la aplicación de limitaciones horarias (como prohibir el estacionamiento continuo por más de un tiempo determinado), restricciones por masa máxima autorizada o dimensiones de gálibo, e incluso la prohibición de aparcar durante la noche a cualquier vehículo en zonas de especial sensibilidad ambiental. Ante este escenario, los expertos recuerdan la importancia de consultar la normativa local de cada destino antes de emprender el viaje para evitar sanciones imprevistas.