Seguro que muchos de vosotros os habéis preguntado cuál es el mejor momento para comprar un vehículo. Podemos encontrar respuestas de todo tipo. Desde la contundencia de antes del verano o fin de año, hasta la liquidación del modelo que nos interesa por la llegada de una nueva generación. Y es que en muchos casos los modelos, digamos que de última generación, suelen contar con importantes descuentos para su liquidación. Es el caso del vehículo que probamos en esta ocasión. El Audi SQ7 TFSI es una auténtica declaración de intenciones en una era de progresiva electrificación.

Audi SQ7 TFSI: El coloso de los ocho cilindros / Audi

Visualmente, el SQ7 TFSI no busca pasar desapercibido. Sus generosas dimensiones (5,07 metros de longitud, 1,97 de anchura y 1,74 de altura) se visten con el último y más minimalista lenguaje de diseño de la marca. El frontal está dominado por la imponente parrilla Singleframe octogonal, que para esta versión deportiva adopta unas exclusivas inserciones verticales en forma de L. Las tomas de aire laterales del paragolpes, notablemente sobredimensionadas, lucen una rejilla en nido de abeja que canaliza el aire con agresividad.

El espectáculo nocturno llega de la mano de su tecnología de iluminación. Por primera vez, se incorporan faros HD Matrix LED con luz láser Audi y pilotos traseros digitales OLED. Ambos sistemas permiten al conductor elegir entre cuatro firmas lumínicas distintas desde el sistema MMI, otorgando un nivel de personalización inédito. La zaga se remata con un difusor rediseñado y las ya icónicas salidas de escape dobles ovaladas, el indiscutible sello de los modelos S de Audi.

Al abrir la puerta, el SQ7 nos recibe con una atmósfera donde el lujo y la tecnología conviven en perfecta armonía. El espacio es soberbio. Disponible tanto en configuraciones de cinco como de siete plazas, como el modelo que probamos, este SUV es capaz de transformarse según las necesidades del día a día. La versión de cinco plazas ofrece un maletero descomunal que oscila entre los 780 y los 1.908 litros. Además, la opcional banqueta trasera plus permite regular de forma individual el desplazamiento y la inclinación de los tres asientos, ideal para alojar con confort a tres adultos o tres sillas infantiles .

Al abrir la puerta, el SQ7 nos recibe con una atmósfera donde el lujo y la tecnología conviven en perfecta armonía / Audi

Bajo el capó late la joya de la corona. El reconocido motor V8 4.0 TFSI de inyección directa. Este bloque biturbo entrega la friolera de 373 kW (507 CV) y un monstruoso par máximo de 770 Nm. Asociado a la rapidísima transmisión tiptronic de ocho velocidades y a la legendaria tracción integral permanente quattro, este coloso de más de dos toneladas es capaz de pulverizar el crono en el 0 a 100 km/h en solo 4,1 segundos, alcanzando una velocidad máxima limitada electrónicamente de 250 km/h .

Sentarse a los mandos del Audi SQ7 TFSI y pulsar el botón de arranque es una experiencia sensorial. Su orden de encendido específico regala un sonido poderoso y deportivo, modulado de forma inteligente por unas mariposas activas en el sistema de escape que se abren o cierran según la carga del acelerador.

La versión de cinco plazas ofrece un maletero descomunal que oscila entre los 780 y los 1.908 litros / Audi

En carretera, el comportamiento dinámico del SQ7 roza la magia gracias a un arsenal tecnológico de primer nivel. De serie incorpora la suspensión neumática adaptativa deportiva, capaz de variar la altura de la carrocería hasta en 90 milímetros según el modo de conducción seleccionado. En autopista, el coche se rebaja automáticamente para mejorar la aerodinámica, y vaya si lo notas.

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Eso sí, no le pidas un consumo controlado, ya que son muchos caballos difíciles de domar y de mantener. Pero la verdad es que cuando somos los propietarios de un vehículo como este, en lo que menos piensas es en el consumo.