Renault ha iniciado una evolución en su experiencia de conectividad a bordo. El sistema multimedia openR link con Google integrado incorpora a Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google, con el objetivo de ofrecer una interacción más natural, intuitiva y avanzada dentro del habitáculo.

El despliegue progresivo de esta nueva funcionalidad comenzó el pasado 15 de junio a través de actualizaciones remotas (OTA) en los vehículos que ya están en circulación. Gemini sustituye al tradicional Google Assistant, aportando capacidades más desarrolladas de conversación y comprensión del contexto para que el usuario pueda hablar de forma libre, sin necesidad de memorizar comandos específicos.

Renault integra la inteligencia artificial Gemini en su sistema openR link / Renault

Control del vehículo y funciones avanzadas por voz

La integración de Gemini en el sistema openR link permite a los conductores y pasajeros gestionar múltiples tareas mediante la voz, reduciendo la interacción táctil y minimizando las distracciones al volante. Las principales capacidades del asistente se dividen en tres áreas fundamentales:

Control del vehículo: Permite regular de forma directa la climatización (con comandos naturales como "Hace frío, sube la temperatura"), la navegación , el sistema multimedia y los diferentes ajustes del coche .

Permite (con comandos naturales como "Hace frío, sube la temperatura"), la , el y los . Navegación inteligente: Ofrece una planificación de rutas con datos en tiempo real y optimización del trayecto calculada según la autonomía en los vehículos eléctricos (por ejemplo: "Hey Google, llévame al Paseo de la Castellana evitando la M30").

Ofrece una planificación de rutas con y calculada según la autonomía en los vehículos eléctricos (por ejemplo: "Hey Google, llévame al Paseo de la Castellana evitando la M30"). Información y entretenimiento: Responde a preguntas generales, muestra resultados deportivos en tiempo real y da acceso a contenido educativo y multimedia.

A diferencia de la duplicación del teléfono que ofrece Gemini en Android Auto™, la integración directa en openR link va un paso más allá al permitir que el asistente acceda directamente a los datos del propio vehículo (estado, autonomía y rutas) y mantenga la sincronización y continuidad de uso con los dispositivos vinculados a la cuenta de Google del usuario.

Disponibilidad, compatibilidad y características del despliegue

El sistema openR link, que sirve de referencia para la marca desde su lanzamiento en 2022 en el Megane E-Tech eléctrico, ya integra aplicaciones populares como Waze, Amazon Music, HBO Max o Canal+. La llegada de Gemini a esta plataforma se realiza bajo una serie de condiciones técnicas específicas:

Activación y compatibilidad: La actualización es completamente gratuita y requiere una activación opcional (opt-in) por parte del usuario. Además, se conserva la posibilidad de volver a Google Assistant en cualquier momento.

La actualización es y requiere una activación opcional (opt-in) por parte del usuario. Además, se conserva la posibilidad de en cualquier momento. Idiomas disponibles: El asistente es compatible inicialmente con 13 idiomas : español, inglés, francés, alemán, italiano, neerlandés, sueco, japonés, polaco, portugués, danés, noruego y turco.

El asistente es compatible inicialmente con : español, inglés, francés, alemán, italiano, neerlandés, sueco, japonés, polaco, portugués, danés, noruego y turco. Modelos integrados: Se distribuye en los vehículos equipados con openR link con Google integrado. Esto engloba a toda la gama europea -desde el Twingo E-Tech eléctrico hasta el Rafale E-Tech Full Hybrid- y a modelos internacionales como el Renault Duster o el Boreal.

Renault integra la inteligencia artificial Gemini en su sistema openR link / Renault

Próxima evolución: la llegada de Gemini Live

La firma francesa ha confirmado que la experiencia conectada de openR link continuará recibiendo mejoras automáticas de IA, nuevas funcionalidades y más idiomas de forma remota.

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La próxima evolución destacada será la incorporación del modo Gemini Live, que permitirá a los ocupantes mantener conversaciones continuas y fluidas sin necesidad de repetir la frase de activación “Hey Google”. Asimismo, el sistema estará capacitado para encadenar solicitudes complejas, cambiar de idioma en tiempo real e incluso permitir que el usuario interrumpa al asistente a mitad de una respuesta para precisar su petición.