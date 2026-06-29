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Renault integra la inteligencia artificial Gemini en su sistema openR link

El asistente de Google sustituirá de forma progresiva a Google Assistant en la gama de vehículos de la marca mediante actualizaciones remotas y gratuitas

Renault integra la inteligencia artificial Gemini en su sistema openR link

Renault integra la inteligencia artificial Gemini en su sistema openR link / Renault

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Fernando Álvarez

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Madrid
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Renault ha iniciado una evolución en su experiencia de conectividad a bordo. El sistema multimedia openR link con Google integrado incorpora a Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google, con el objetivo de ofrecer una interacción más natural, intuitiva y avanzada dentro del habitáculo.

El despliegue progresivo de esta nueva funcionalidad comenzó el pasado 15 de junio a través de actualizaciones remotas (OTA) en los vehículos que ya están en circulación. Gemini sustituye al tradicional Google Assistant, aportando capacidades más desarrolladas de conversación y comprensión del contexto para que el usuario pueda hablar de forma libre, sin necesidad de memorizar comandos específicos.

Renault integra la inteligencia artificial Gemini en su sistema openR link

Renault integra la inteligencia artificial Gemini en su sistema openR link / Renault

Control del vehículo y funciones avanzadas por voz

La integración de Gemini en el sistema openR link permite a los conductores y pasajeros gestionar múltiples tareas mediante la voz, reduciendo la interacción táctil y minimizando las distracciones al volante. Las principales capacidades del asistente se dividen en tres áreas fundamentales:

  • Control del vehículo: Permite regular de forma directa la climatización (con comandos naturales como "Hace frío, sube la temperatura"), la navegación, el sistema multimedia y los diferentes ajustes del coche.
  • Navegación inteligente: Ofrece una planificación de rutas con datos en tiempo real y optimización del trayecto calculada según la autonomía en los vehículos eléctricos (por ejemplo: "Hey Google, llévame al Paseo de la Castellana evitando la M30").
  • Información y entretenimiento: Responde a preguntas generales, muestra resultados deportivos en tiempo real y da acceso a contenido educativo y multimedia.

A diferencia de la duplicación del teléfono que ofrece Gemini en Android Auto™, la integración directa en openR link va un paso más allá al permitir que el asistente acceda directamente a los datos del propio vehículo (estado, autonomía y rutas) y mantenga la sincronización y continuidad de uso con los dispositivos vinculados a la cuenta de Google del usuario.

Disponibilidad, compatibilidad y características del despliegue

El sistema openR link, que sirve de referencia para la marca desde su lanzamiento en 2022 en el Megane E-Tech eléctrico, ya integra aplicaciones populares como Waze, Amazon Music, HBO Max o Canal+. La llegada de Gemini a esta plataforma se realiza bajo una serie de condiciones técnicas específicas:

  • Activación y compatibilidad: La actualización es completamente gratuita y requiere una activación opcional (opt-in) por parte del usuario. Además, se conserva la posibilidad de volver a Google Assistant en cualquier momento.
  • Idiomas disponibles: El asistente es compatible inicialmente con 13 idiomas: español, inglés, francés, alemán, italiano, neerlandés, sueco, japonés, polaco, portugués, danés, noruego y turco.
  • Modelos integrados: Se distribuye en los vehículos equipados con openR link con Google integrado. Esto engloba a toda la gama europea -desde el Twingo E-Tech eléctrico hasta el Rafale E-Tech Full Hybrid- y a modelos internacionales como el Renault Duster o el Boreal.
Renault integra la inteligencia artificial Gemini en su sistema openR link

Renault integra la inteligencia artificial Gemini en su sistema openR link / Renault

Próxima evolución: la llegada de Gemini Live

La firma francesa ha confirmado que la experiencia conectada de openR link continuará recibiendo mejoras automáticas de IA, nuevas funcionalidades y más idiomas de forma remota.

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La próxima evolución destacada será la incorporación del modo Gemini Live, que permitirá a los ocupantes mantener conversaciones continuas y fluidas sin necesidad de repetir la frase de activación “Hey Google”. Asimismo, el sistema estará capacitado para encadenar solicitudes complejas, cambiar de idioma en tiempo real e incluso permitir que el usuario interrumpa al asistente a mitad de una respuesta para precisar su petición.

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