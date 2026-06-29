La evolución del mercado del caravaning está impulsando una nueva categoría de vehículos que busca combinar el ocio y la movilidad cotidiana en un único producto. En ese escenario se mueve Panamá, una marca especializada en minivans camperizadas que para la temporada 2027 ha renovado su gama con el objetivo de reforzar precisamente esa dualidad: ofrecer vehículos preparados para viajar y pernoctar sin renunciar a un uso diario como turismo familiar o profesional.

Frente a la imagen tradicional de la autocaravana, asociada a grandes dimensiones y un uso principalmente vacacional, las propuestas de Panamá apuestan por formatos compactos que mantienen unas medidas similares a las de una furgoneta de pasajeros convencional. Esta filosofía permite acceder a aparcamientos urbanos, circular con mayor facilidad en ciudad y utilizar el vehículo durante todo el año, tanto para desplazamientos cotidianos como para escapadas de fin de semana o viajes de larga duración.

Panamá 2027: las minivans que quieren ser el único vehículo para viajar, trabajar y disfrutar del tiempo libre / Panamá

Un concepto pensado para vivir el vehículo los 365 días del año

La propia marca define sus vehículos como soluciones de movilidad versátiles capaces de adaptarse a distintas facetas de la vida de sus usuarios. La idea es sencilla: disponer de un único vehículo que sirva para ir al trabajo, transportar a la familia o emprender una escapada improvisada sin necesidad de recurrir a una segunda unidad específica para el ocio.

La gama Panamá 2027 se articula alrededor de dos familias principales. Por un lado se encuentra la serie Peak, formada por varios modelos camper equipados con techo elevable, cocina, camas y diferentes configuraciones interiores. Por otro, la gama River, concebida para quienes buscan una solución aún más polivalente y cercana al uso diario. Según explica la marca, las novedades introducidas para 2027 se centran en una mejor optimización de los espacios, una mayor funcionalidad y un incremento del confort sin alterar la identidad estética que caracteriza a sus vehículos.

La propia marca define sus vehículos como soluciones de movilidad versátiles capaces de adaptarse a distintas facetas de la vida de sus usuarios / Panamá

La gama Peak mejora la habitabilidad interior

Entre las principales novedades presentadas destaca la actualización del modelo P59+, una de las referencias de la gama Peak de batalla larga. La marca ha desarrollado una nueva unidad de mobiliario más compacta que permite ampliar el recorrido de la banqueta y reducir el tamaño de la encimera. Como resultado se crea un pasillo interior de aproximadamente 20 centímetros que mejora significativamente la movilidad dentro del habitáculo.

Esta reorganización del espacio también aporta una mayor amplitud en la zona del baño, más espacio libre detrás de los asientos posteriores y nuevos compartimentos de almacenamiento tanto en la parte inferior como en la superior del mobiliario. Además, se incorpora un plato de ducha con tapa para mejorar la funcionalidad durante el uso diario.

Son cambios que, aunque no alteran la filosofía general del vehículo, sí responden a una de las principales demandas de los usuarios de este tipo de campers compactas: aprovechar cada centímetro disponible para ganar comodidad durante las estancias prolongadas.

La marca ha desarrollado una nueva unidad de mobiliario más compacta / Panamá

River R10 Limited Edition: más equipamiento de serie

Otra de las novedades más llamativas de la presentación fue la llegada de la nueva River R10 Limited Edition, una edición especial basada en la River R10 que incrementa notablemente su dotación de equipamiento.

Entre los elementos añadidos de serie figura el motor diésel 2.0 de 150 CV asociado a transmisión automática, llantas de 17 pulgadas, control de crucero adaptativo, detector de ángulo muerto y una cámara de visión de 360 grados. La dotación destinada a la vida a bordo también resulta especialmente completa, con dos paneles solares de 185 W, batería de litio, inversor de corriente de 600 W, calentador diésel con control multicontrol, boiler, WC portátil y kit de mosquitera.

A ello se suman soluciones orientadas al uso en ruta y en acampada, como el toldo exterior, el colchón adicional para la cama inferior o los retrovisores eléctricos retráctiles. Todo ello convierte a esta edición limitada en una de las propuestas más completas de la gama para quienes buscan un vehículo listo para viajar desde el primer día.

Panamá 2027: las minivans que quieren ser el único vehículo para viajar, trabajar y disfrutar del tiempo libre / Panamá

Una alternativa cada vez más atractiva a la autocaravana

La propuesta de Panamá refleja una tendencia cada vez más visible dentro del sector del turismo itinerante: la búsqueda de vehículos compactos capaces de combinar la practicidad de un automóvil convencional con las prestaciones básicas de una vivienda móvil.

A esta versatilidad se suma otro aspecto especialmente valorado por los aficionados al caravaning: su comportamiento en el mercado de ocasión. A diferencia de otros vehículos de ocio que experimentan una depreciación significativa con el paso de los años, las camper compactas bien mantenidas suelen conservar un elevado valor residual gracias a la creciente demanda y a la limitada oferta existente. Esto permite que muchos propietarios recuperen una parte importante de su inversión cuando deciden cambiar de vehículo, siempre que se hayan respetado los mantenimientos y cuidados habituales.

Noticias relacionadas

La temporada 2027 refuerza esta estrategia mediante mejoras enfocadas en la habitabilidad, una optimización más inteligente del espacio y nuevas versiones con un equipamiento especialmente generoso. Un planteamiento que puede resultar especialmente atractivo para quienes desean iniciarse en el mundo del caravaning sin asumir las dimensiones, costes de mantenimiento o limitaciones de uso asociadas a una autocaravana tradicional, manteniendo además una elevada capacidad de reventa a medio y largo plazo.