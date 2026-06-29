La KTM 790 DUKE regresa en 2027 con una profunda evolución que va mucho más allá de una simple actualización estética. Conocida durante años como “The Scalpel” (el bisturí) por su capacidad para trazar curvas con una precisión quirúrgica, la naked de media cilindrada de Mattighofen inicia una nueva etapa en la que el control, la conexión con el usuario y el refinamiento dinámico se convierten en los grandes protagonistas.

En un mercado cada vez más competitivo, donde las motos de media cilindrada han alcanzado un nivel tecnológico impensable hace apenas una década, KTM ha decidido reforzar precisamente aquello que siempre ha diferenciado a la DUKE: la sensación de dominio absoluto sobre la moto. El resultado es una 790 DUKE más madura, más sofisticada y, al mismo tiempo, más fiel a su ADN deportivo.

KTM 790 DUKE 2027: el bisturí vuelve más afilado que nunca / KTM

A primera vista queda claro que la nueva generación adopta el lenguaje de diseño estrenado por las KTM 990 DUKE y 1390 SUPER DUKE R. El frontal recibe un grupo óptico completamente rediseñado que le otorga una personalidad más agresiva y moderna. También estrena una carrocería más afilada, un carenado delantero de mayores dimensiones y un depósito de combustible de nuevo diseño que contribuye tanto a mejorar la ergonomía como a reforzar su presencia visual.

Bajo esta imagen más musculosa continúa latiendo el conocido motor bicilíndrico en paralelo LC8c de 799 cc, ahora adaptado a la normativa EURO 5+. En su configuración estándar desarrolla 105 CV, mientras que la variante compatible con el permiso A2 ofrece 95 CV. Un nuevo sistema de escape y un silenciador revisado completan la actualización mecánica, manteniendo intacta la filosofía de ofrecer una respuesta contundente y llena de carácter.

Sin embargo, donde realmente se aprecia el salto evolutivo es en la posición de conducción. KTM ha rediseñado por completo el denominado triángulo ergonómico. El manillar presenta una apertura diferente que favorece una postura más natural, mientras que la ubicación de las estriberas y el diseño del asiento han sido revisados para incrementar el confort y mejorar la interacción entre usuario y máquina.

El frontal recibe un grupo óptico completamente rediseñado que le otorga una personalidad más agresiva y moderna / KTM

Lo más llamativo es que, pese a ofrecer una imagen más robusta y una sensación de mayor empaque, la KTM 790 DUKE 2027 consigue reducir su peso en dos kilogramos. Esta rebaja, unida al nuevo subchasis trasero, las nuevas pletinas de dirección y la remodelación del depósito, contribuye a mejorar todavía más la agilidad y la información que recibe el usuario desde el tren delantero.

KTM también ha escuchado las opiniones de quienes utilizan la moto a diario. Una de las decisiones más significativas ha sido la eliminación progresiva del modo Demo, una medida que responde directamente a las peticiones de los usuarios. Al mismo tiempo, la firma austriaca ha elevado el nivel de equipamiento incorporando de serie los neumáticos Pirelli Diablo Rosso IV, una referencia dentro del segmento deportivo que encaja perfectamente con el carácter dinámico de la DUKE.

Pese a ofrecer una imagen más robusta y una sensación de mayor empaque, la KTM 790 DUKE 2027 consigue reducir su peso en dos kilogramos. / KTM

La parte ciclo recibe además componentes de mayor nivel. Entre ellos destaca la incorporación de un amortiguador de dirección WP y un sistema de frenos radiales WP completamente nuevo. Este conjunto ha sido desarrollado internamente con el objetivo de ofrecer una frenada más potente, progresiva y fácil de dosificar. Según KTM, el esfuerzo necesario sobre la maneta se reduce, mientras que el tacto resulta más lineal y predecible, algo especialmente valorado cuando se conduce con intensidad en carreteras de curvas.

Las suspensiones también evolucionan. La horquilla invertida WP APEX de 43 mm mantiene sus 150 mm de recorrido, pero recibe mejoras que optimizan su funcionamiento. Gracias a la tecnología de función dividida, permite ajustar por separado la compresión y la extensión. Detrás encontramos un amortiguador WP APEX Monotube con 170 mm de recorrido, regulable tanto en precarga como en extensión.

KTM también ha escuchado las opiniones de quienes utilizan la moto a diario / KTM

Especialmente interesante resulta el nuevo sistema de ajuste mediante un práctico dial de cinco posiciones. Esta solución simplifica enormemente las regulaciones y permite adaptar rápidamente el comportamiento de la moto a distintos estilos de conducción o condiciones del asfalto sin necesidad de complicadas configuraciones.

En marcha, la KTM 790 DUKE 2027 mantiene intacta la esencia que la convirtió en una referencia dentro del segmento naked. La marca define su comportamiento con el concepto “Cut on Command”, una filosofía que describe perfectamente la capacidad de la moto para cambiar de dirección con precisión y reaccionar de manera instantánea a las órdenes del usuario.

Cada movimiento sobre el manillar encuentra una respuesta inmediata. La sensación de ligereza continúa siendo una de sus grandes virtudes, pero ahora viene acompañada por un mayor aplomo y una conexión más refinada entre la parte ciclo y el usuario. El resultado es una moto que transmite confianza desde los primeros kilómetros y que invita a buscar curvas una tras otra.

Noticias relacionadas

KTM 790 DUKE 2027: el bisturí vuelve más afilado que nunca / KTM

La KTM 790 DUKE 2027 llega así para establecer un nuevo listón entre las naked de media cilindrada. Más tecnológica, más cómoda y mejor equipada, mantiene intacta su personalidad deportiva sin renunciar a una mayor facilidad de uso en el día a día. Quizá el único aspecto que algunos usuarios más radicales podrían echar de menos sea una diferenciación estética todavía más marcada respecto a sus hermanas mayores, aunque su renovada imagen resulta inconfundiblemente KTM. Con todo, la nueva DUKE vuelve a demostrar por qué sigue siendo una de las referencias obligadas para quienes buscan sensaciones puras al conducir una moto de media cilindrada.