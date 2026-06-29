Diez años lleva el Kia Niro en el mercado español. Con un total de 76.650 unidades vendidas, este SUV compacto se ha defendido muy bien entre toda la vorágine de modelos que pueblan el segmento C-SUV. Y lo sigue haciendo en la actualidad como lo prueba el que actualmente se ha situado como el tercer modelo más vendido de la marca en nuestro mercado.

Sin embargo, esto no ha sido ningún obstáculo para que Kia no haya considerado llegado el momento de reestructurar la gama e introducir una serie de cambios para actualizar el modelo tanto a nivel estético como en lo que concierne a tecnología y medidas de ayudas a la seguridad.

Kia Niro: ahora solo híbrido y con más tecnología desde 24.410 euros / KIA

Solo versión híbrida

Ahora solo estará disponible en versión híbrida convencional. La marca cuenta con otros modelos que cubren las aspiraciones de quienes buscan un coche eléctrico o un híbrido enchufable y con esta versión híbrida convencional se dirige a aquellos que quieren moverse sin recurrir a enchufes y puntos de recarga.

Por ello tampoco en Kia han ido a buscar una motorización de altas prestaciones. En este caso es un cuatro cilindros de 1.6 litros que rinde 102 CV al que se suma un motor eléctrico de 43 CV, ofreciendo una potencia total de 138 CV, asociado a una caja de cambios automática de doble embrague de seis velocidades. En cuanto a prestaciones, acelera de 0 a 100 km/h en 11,3 segundos y puede alcanzar una velocidad máxima de 170 km/h.

Es un motor que tiene homologado un consumo que según acabado y equipamiento oscila entre 4,1 y 5,7 litros a los 100 kilómetros lo que es muy razonable. En cualquier caso, el conductor tiene la posibilidad de elegir entre dos modos de conducción, Eco y Sport por lo que el consumo estará en función del modo elegido.

La renovación del Kia Niro empieza de manera más que evidente por el cambio de estética / KIA

Cambios estéticos

La renovación del Kia Niro empieza de manera más que evidente por el cambio de estética que presenta, sobre todo en el frontal donde adopta las líneas ya vistas en los últimos modelos de la marca. Muestra una nueva firma lumínica, con faros led verticales, una parrilla rediseñada y nuevos paragolpes.

En la zaga los pilotos se han rediseñado, así como también el portón trasero del que ha desaparecido la matrícula para ubicarse en el paragolpes y ofrecer una imagen más limpia. Las llantas según el nivel de acabado pueden ser de 16 o 18 pulgadas.

Las dimensiones son las mismas ya que la longitud solo ha crecido 1 centímetro quedándose en 4,43 metros, mientras que la anchura es de 1,82 metros, la altura de 1,54 metros y la distancia entre ejes se sitúa en 2,72 metros. Por lo que respecta al maletero, tiene una capacidad de 430 litros que puede ampliarse hasta 1.424 abatiendo el respaldo trasero. El coche está disponible con una gama de diez colores para la carrocería.

En el interior lo cambios son bien notables, empezando por el salpicadero donde una doble pantalla de 12,3 pulgadas / KIA

Más tecnología

En el interior lo cambios son bien notables, empezando por el salpicadero donde una doble pantalla de 12,3 pulgadas acoge el cuadro de instrumentos y al sistema de infoentretenimiento de navegación “Connected Cockpit Navigation” que entre otras tecnologías incluye actualizaciones remotas para la navegación y el software, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, Head-up display y carga inalámbrica para smartphones.

Asimismo se ofrece un completo paquete de sistemas avanzados de asistencia a la conducción desde el acabado básico, ampliando así su oferta en materia de seguridad.

Noticias relacionadas

El coche está disponible con tres niveles de acabado, Concept, Drive y Emotion y el precio de partida es de 24.410 euros con todos los descuentos incluidos.