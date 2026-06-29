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Jeep confirma tres modelos nuevos en camino, uno de ellos en colaboración con Dongfeng
Jeep es una de las cuatro marcas que Stellantis ha definido como globales y de aquí a 2030 aumentará su portfolio de modelos.
Jeep, una de las marcas globales de Stellantis, ha confirmado que de aquí a 2030 incorporará tres modelos nuevos a su catálogo en Europa, todos ellos con las características que definen a Jeep en el mercado internacional.
Dos de estos nuevos Jeep serán dos SUV del segmento B, uno compacto y otro más grande. Quizás el tercer modelo sea el más interesante, ya que será el que selle la recientemente reactivada colaboración de Stellantis con la china Dognfeng, aunque no será este el único coche que se desarrolle bajo este acuerdo.
Este coche será un SUV del segmento D, más grande, y mientras que el diseño y la filosofía detrás corre a cuenta de Jeep, la tecnología, motorización y plataforma es trabajo de Dongfeng. Este coche se producirá en las instalaciones de este grupo en China y se venderá de manera global. Obviamente, podemos esperar que sea 100 eléctrico.
Con estas tres novedades y las actualizaciones correspondientes del Compass, que se va a ofertar también con motor eléctrico, y del Avenger y el Recon; Jeep va a conseguir cubrir con creces el mercado SUV en Europa en todos sus segmentos, B, C y D. Eso sí, si alguien lo estaba esperando, el director de Jeep para Europa Fabio Catone confirmó que, por ejemplo, el Jeep Grand Wagoneer no va a llegar a nuestro continente.
Todos los modelos 4x4
Esta ofensiva de producto se despliega para seguir manteniendo la competitividad de una marca que tiene que saber detallar una estrategia específica para Europa, donde priman la reducción de emisiones y los formatos de coche no tan grandes; y otra para Norteamérica, donde no existen normativas de electrificación tan estrictas.
Para seguir ofreciendo todo el carácter de Jeep en Europa y, por supuesto, seguir siendo una marca competitiva; los nuevos modelos van a ser todos de tracción 4x4. Además, tal y como ya anunció Stellantis en su Investors Day, las plataformas que se van a utilizar van a ser la novedosa STLA One, además de la STLA Large y la Medium. Respecto al lugar de fabricación de los otros dos SUV fuera de la colaboración con Dognfeng, hay planes para ellos pero no respuestas concretas, por el momento.
Cabe recordar, en Europa, que Jeep fábrica en las plantas de Melfi (Italia) y Tychy (Polonia), además de en sus históricas instalaciones de Toledo y Detroit, en Estados Unidos.
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