Cesvimap y EVU Spain volverán a reunir en Ávila a expertos internacionales en investigación de accidentes de tráfico

Cesvimap celebrará, del 25 al 27 de noviembre, el II Congreso Internacional de Investigación de Accidentes de Tráfico, de nuevo en colaboración con EVU Spain y en Ávila. Un evento de referencia que reúne a expertos, técnicos, peritos, fuerzas de seguridad y profesionales de la seguridad vial, el ámbito jurídico y de la salud, tanto a nivel nacional como internacional.

El congreso se organiza junto a EVU Spain, la sección en España de EVU (European Association for Accident Research and Analysis). Ambas entidades han demostrado en ediciones anteriores —como la celebrada en 2025— su capacidad conjunta para congregar a especialistas en reconstrucción de accidentes, análisis pericial y nuevas tecnologías aplicadas a la investigación de siniestros.

Un foro de conocimiento y especialización

Durante tres jornadas, el congreso abordará las últimas metodologías y herramientas en investigación de accidentes, incluyendo:

Crash tests en vivo de atropellos y vehículos de movilidad personal.

de atropellos y vehículos de movilidad personal. Reconstrucción avanzada de siniestros .

. Análisis de datos y evidencia digital .

. Nuevas tecnologías aplicadas a la reconstrucción.

aplicadas a la reconstrucción. Modelización de impactos y dinámica de vehículos .

. Innovación en prevención y seguridad vial.

Especial atención a los usuarios vulnerables

En esta edición, Cesvimap y EVU Spain pondrán el foco en uno de los principales retos actuales de la movilidad: la protección de los usuarios vulnerables de la vía. Esta mención especial a peatones, ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal (como patinetes eléctricos) analizará:

Tipología y evolución de los siniestros que les afectan .

. Factores de riesgo específicos .

. Mejora en la investigación de accidentes que los involucran.

que los involucran. Propuestas para la prevención y reducción de la siniestralidad.

Referencia para la investigación en accidentes de tráfico y seguridad vial

Con este congreso, Cesvimap y Evu Spain refuerzan su papel como referente en investigación y formación en investigación y reconstrucción de accidentes de tráfico, atrayendo a numerosos especialistas que trabajan, diariamente, en el análisis de accidentes de tráfico y profesionales de la seguridad vial. En 2025, fueron 250 los asistentes de 9 nacionalidades diferentes.

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El evento supone una oportunidad única para impulsar el intercambio de conocimiento, fomentar la colaboración internacional y avanzar en el objetivo común de reducir los accidentes de tráfico y sus consecuencias.