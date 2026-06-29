Seguridad Vial
Cesvimap y EVU Spain volverán a reunir en Ávila a expertos internacionales en investigación de accidentes de tráfico
Un evento de referencia que reúne a expertos, técnicos, peritos, fuerzas de seguridad y profesionales de la seguridad vial, el ámbito jurídico y de la salud
Cesvimap celebrará, del 25 al 27 de noviembre, el II Congreso Internacional de Investigación de Accidentes de Tráfico, de nuevo en colaboración con EVU Spain y en Ávila. Un evento de referencia que reúne a expertos, técnicos, peritos, fuerzas de seguridad y profesionales de la seguridad vial, el ámbito jurídico y de la salud, tanto a nivel nacional como internacional.
El congreso se organiza junto a EVU Spain, la sección en España de EVU (European Association for Accident Research and Analysis). Ambas entidades han demostrado en ediciones anteriores —como la celebrada en 2025— su capacidad conjunta para congregar a especialistas en reconstrucción de accidentes, análisis pericial y nuevas tecnologías aplicadas a la investigación de siniestros.
Un foro de conocimiento y especialización
Durante tres jornadas, el congreso abordará las últimas metodologías y herramientas en investigación de accidentes, incluyendo:
- Crash tests en vivo de atropellos y vehículos de movilidad personal.
- Reconstrucción avanzada de siniestros.
- Análisis de datos y evidencia digital.
- Nuevas tecnologías aplicadas a la reconstrucción.
- Modelización de impactos y dinámica de vehículos.
- Innovación en prevención y seguridad vial.
Especial atención a los usuarios vulnerables
En esta edición, Cesvimap y EVU Spain pondrán el foco en uno de los principales retos actuales de la movilidad: la protección de los usuarios vulnerables de la vía. Esta mención especial a peatones, ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal (como patinetes eléctricos) analizará:
- Tipología y evolución de los siniestros que les afectan.
- Factores de riesgo específicos.
- Mejora en la investigación de accidentes que los involucran.
- Propuestas para la prevención y reducción de la siniestralidad.
Referencia para la investigación en accidentes de tráfico y seguridad vial
Con este congreso, Cesvimap y Evu Spain refuerzan su papel como referente en investigación y formación en investigación y reconstrucción de accidentes de tráfico, atrayendo a numerosos especialistas que trabajan, diariamente, en el análisis de accidentes de tráfico y profesionales de la seguridad vial. En 2025, fueron 250 los asistentes de 9 nacionalidades diferentes.
El evento supone una oportunidad única para impulsar el intercambio de conocimiento, fomentar la colaboración internacional y avanzar en el objetivo común de reducir los accidentes de tráfico y sus consecuencias.
- Sánchez responde a Page: 'Los que ahora piden elecciones son los que propiciaron un Gobierno del PP en 2016
- Los dueños venezolanos de la empresa que pagó 1 millón a Zapatero y sus hijas se asociaron con directivos de Plus Ultra días antes del rescate
- Dos muertos en un choque en Barcelona provocado por un conductor temerario que huía de la policía
- Así quedan los dieciseisavos de final del Mundial, al completo: todos los cruces, fechas y horarios
- La OCU recuerda la fecha del nuevo cambio en los ascensores: desde el 1 de julio habrá otra obligación para las comunidades
- Audiencias TV ayer: 'El show de Paz' comienza discreto, 'La Voz Kids' lidera la noche y La Sexta recupera su ventaja sobre 'Malas Lenguas Noche
- Las cinco carreras con nota de corte de 5 y alta empleabilidad
- Cinco jueces estudiarán el 13 de julio si salvan del jurado a Begoña Gómez, que suma un nuevo recurso por el silencio de Peinado sobre pruebas a su favor