Comprar un coche nuevo es cada vez menos accesible para muchos españoles. Esta es una de las principales conclusiones del último Barómetro Europeo elaborado por OpinionWay para Clicars -empresa española líder en venta de coches reacondicionados-, realizado con más de 7.000 conductores en siete países europeos (España, Francia, Bélgica, Reino Unido, Austria, Italia y Alemania).

El estudio revela una paradoja que define la movilidad actual en España: el 81% de los españoles considera que tener coche se ha convertido en un lujo, pero al mismo tiempo el 80% reconoce que lo necesita para desplazarse en su día a día. Unos datos que reflejan la creciente distancia entre el precio del vehículo nuevo y el presupuesto real de los hogares y donde el coche de ocasión se ha convertido en una alternativa real para adquirir un coche de forma asequible y con garantías, sin excluir a una parte de los conductores.

Y es que lejos de ser un capricho, el coche sigue siendo para muchos hogares una herramienta imprescindible para trabajar, organizar la vida familiar o desplazarse fuera de los grandes núcleos urbanos. Sobre todo en zonas rurales, esa dependencia es más pronunciada: el 91% de los conductores afirma que sin coche no podría moverse como necesita, frente al 76% en entornos urbanos.

El 81% de los españoles considera que tener un coche se ha convertido en un lujo / Freepik

Lo más accesible: el mercado de ocasión

El estudio también revela una disposición de los españoles a cambiar a modelos de movilidad más eficiente. Si tuvieran que comprar un coche mañana, el 70% de los conductores españoles optaría por un vehículo eléctrico o híbrido, el porcentaje más alto de todos los países analizados, muy por encima de la media europea (60%). En Madrid, esa intención alcanza el 82%.

Esta brecha entre necesidad y asequibilidad se ve con claridad en los datos del mercado. Según GANVAM, el precio medio del vehículo nuevo en España es ya de 45.000 euros, algo que lleva años impidiendo la renovación del parque y que contribuye directamente a su envejecimiento: la edad media de los coches en circulación en España supera ya los 14 años y un tercio tiene ya más de 20 años. La voluntad de renovar existe, lo que la frena es el precio del coche nuevo o la falta de ayudas institucionales para impulsar el vehículo joven de 1 a 5 años del mercado de ocasión.

La capacidad de financiación refleja perfectamente esta tensión. Casi la mitad de los conductores de 35 a 49 años reconoce que no podría destinar más de 200 euros al mes a financiar la compra de un coche, mientras que en los hogares españoles con las rentas más bajas, 1 de cada 3 conductores no podría destinar más de 100 euros al mes a financiar la compra de un coche y un 62% no podría invertir más de 200 euros.

La consecuencia inmediata es que muchos conductores optan por retrasar la compra: el 32% de los encuestados ha decidido no cambiar de coche a pesar de querer hacerlo, y el 36% ha aplazado revisiones o reparaciones no urgentes. Una espiral que mantiene en las calles vehículos más antiguos, menos eficientes y con mayor riesgo de avería.

Los reacondicionados pueden ser la respuesta

Es precisamente ahí donde el vehículo de ocasión reacondicionado de Clicars ofrece una respuesta diferencial, actuando directamente sobre la barrera del precio. El comprador accede a un coche mecánicamente impecable con un ahorro de hasta el 30% respecto a modelos nuevos equivalentes. Además, la financiación también se consolida como una herramienta clave para acceder a la movilidad.

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Por ello, Clicars permite acceder a vehículos de ocasión con cuotas desde 90 euros al mes o desde 6.000 euros al contado, facilitando la compra a perfiles con menor capacidad de gasto y contribuyendo a reducir la brecha entre necesidad y acceso. Esta accesibilidad económica se refuerza con la máxima tranquilidad para el conductor: cada vehículo pasa en sus fábricas por un proceso profesional de certificación, reacondicionamiento y puesta a punto antes de la venta, con total transparencia sobre su estado y con garantías sólidas incluidas.